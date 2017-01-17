«Прокладочні» «допороги» «Селидіввугілля»

Спаринг-партнер «януковичевців» виявився найбільшим постачальником будь-чого державного шахтоуправління.

Після переходу на систему «Прозорро» з серпня 2016 року ДП «Селидіввугіля» оприлюднило звіти про 380 закупівель на 1,04 млрд грн.

З цієї суми частина контрактів з постачальниками була укладена без торгів по так званим «допороговим» закупівлям. Замовник має проводити відкриті конкурентні торги з щонайменше двома учасниками при закупівлі робіт від 1,50 млн грн. та при закупівлі товарів/послуг на суму від 200 тис грн.

«Селидіввугілля» дозволило собі провести 12 закупівель робіт вартістю 1 499 999 грн. кожна на загальну суму 18,00 млн грн.

Ще 334 закупівлі товарів/послуг були проведені по ціні 199 999 грн. на суму 67,00 млн грн.

При цьому розбивка «допорогових» угод по часу показує, що вони проводяться регулярно. І у січні їх сума може бути більше від грудневої, оскільки у графіку враховані лише закупівлі до 13 січня, коли половину цих днів були святковими та вихідними.

Розбиття закупівель на такі суми дозволило «Селидіввугіллю» не проводити відкритих торгів, а укладати угоди з заздалегідь визначеними замовниками. Також це дозволяє замовнику не публікувати договорів з постачальниками, у яких мають бути специфікації та ціни на окремі найменування придбаних товарів, а також умови поставки та оплати. Відтак це унеможливлює звірку з ринковими цінами.

В частині закупівель, де предметом був один товар і його тендерну ціну можна було отримати розділивши загальну суму 199 тис грн. на кількість замовленого, ціни виявились трохи нижче ринку. Наприклад, бензин А-92 Євро замовили по 21,86 грн/л, кабель КГЭШВ-1,14кВ 3х95+1х10+3х4 – по 1212 грн за метр. В обох випадках це дешевше від цін у відкритих джерелах приблизно на 10%. Однак таких «однопредметних» закупівель набагато менше від «багатопредметних», у яких ціни просто невідомі.

Також дані з «Прозорро» не дозволяють перевірити у якій кількості насправді відбуваються поставки від «допорогових» постачальників по формально ринковим цінам.

Більшість «допорогових» підрядників відрізняються тим, що ці фірми зареєстровані у Києві в 2016 році на вихідців з Донбасу. Серед власників фірм, що отримують від «Селидіввугілля» мільйони на шахтарське устаткування та ремонтні роботи – будівельник, адвокат, власник автошколи, тощо.

Кому «Селидіввугілля» віддало найбільше «допорогових» підрядів у серпні-січні

Фірма Сума, грн. Примітки ТОВ «Доненергоекспорт» 11 688 578,56 «Доненергоекспорт» раніше знаходився в Горлівці Донецької області, а після окупації міста був переоформлений в Києві. Засновницею є Наталя Горностаєва з Горлівки, а директором – Валентин Горностаєв. Останній володів нині ліквідованим донецьким ТОВ «Торговий дім «Промислові інвестиції» зі статутним капіталом 1 тис грн. Ця фірма за часів Януковича вигравала торги виключно «Торезантрациту», отримавши тоді всього за кілька місяців підряди на 271,45 млн грн. Причому її єдиним конкурентом було ТОВ «Трейдінвестпром» Романа Коломойця, чий контактний телефон (062) 338-05-03 співпадав із телефоном асоціації ДРФЦ з групи Олександра Януковича. ТОВ «Фебреро» 9 999 951,98 Засновник київської фірми зі статутником 150 тис грн. є Олександр Севастьянов з Луганська, якому також належало ТОВ «Автошкола «Автопілот» у Луганську. ТОВ «ДТК-Трейдінг» 8 399 961,96 Київська фірма зі статутником 10 тис грн. належить Надії Черкас з Краматорська. ТОВ «Шеренторг» 7 399 976,00 Київська фірма зі статутником 1 тис грн. належить Даніїлу Захарову з Макіївки, який нещодавно розміщував резюме для пошуку роботи і вказував, що він працював у Макіївці будівельником. ТОВ «Тріалтрейд» 7 199 964,00 Нині фірма записана на Олександра Заська з Рівненщини. Однак раніше вона була зареєстрована в Донецьку і мала стосунок до власників «Доненергоекспорту». ТОВ «Сангрія груп» 6 099 976,00 Київська фірма зі статутником 1 тис грн. записана на Ірину Гуржий з Луганська ТОВ «Новгородський машинобудівельний завод» 5 999 996,00 Це старе підприємство з Торецька Донецької області, його власниками є підприємці з Горлівки Микола Бозбей, Олександр Мітішов і Ігор Ринжа. ТОВ «Тред-юніон форм» 5 099 981,00 Київська фірма зі стутатником 100 грн. записана на адвоката Олександра Ровенського з Горлівки. ТОВ «Вінстей» 4 499 984,00 Засновником київської фірми зі статутником 100 тис грн. є Марина Вова з Бориспільського району. ТОВ «Енерджи Укрейн» 3 599 982,00 ПП ТВО «Техснаб» 2 199 989,00 ТОВ «Бірінг» 2 399 988,00

Серед постачальників «Селидіввугілля» вирізняється ТОВ «Доненергоекспорт» (про власників у таблиці). Цій фірмі перепало найбільше «допорогових» угод, також вона є найбільшим постачальником «Селидіввугілля» і по відкритим торгам – з серпня на цю компанію перепало підрядів на загальну суму 244 млн грн. з 1 млрд грн., які взагалі «Селидіввугілля» провело через «Прозорро».

Третина суми усіх підрядів вугледобувного підприємства – 374 млн грн. – припало на угоду з ДП «Регіональні електричні мережі» щодо постачання електроенергії у 2017 року, укладену за переговорною процедурою. Відтак якщо не враховувати цей контракт у загальній массі закупівель, то «Доненергоекспорт» є найбільшим постачальником «Селидіввугілля».

Другим за розміром підрядником «Селидіввугілля» нині є ТОВ «Тріалтрейд», яке з серпня отримало підряди на 108,76 млн грн., з яких 7,20 млн грн. пройшло по «допорогам» (про власників у таблиці).

Третім за розміром підрядником селидівських шахтарів цієї осені стало ТОВ «Ерлайт» депутату Кіровської райради в м. Донецьку від Партії регіонів Романа Ремізова. Ця фірма отримала поки що єдиний підряд «Селидіввугілля» на поставку конвеєрних стрічок на 77,80 млн грн.

Перелік найбільших підрядників «Селидіввугілля» замикають ПАТ «Центральна збагачувальна фабрика «Україна» та ПАТ «Центральна збагачувальна фабрика «Росія», які у грудні отримали контракти на збагачення вугілля з різних шахт об’єднання по 38,00 млн грн. кожне. Ця ціна була вдвічі більшою від усіх інших тендерів на вуглезбагачення минулого року.

Нещодавно «Економічна правда» повідомила, що фабрики «Україна», «Росія» і «Комсомольська», які раніше належали структурам старшого сина екс-президента Віктора Януковича Олександра, перейшли у власність структур Віталія Кропачова. Останній є креатурою першого заступника голови фракції БПП та бізнес-партнера президента Петра Порошенка – Ігоря Кононенка.

Юрій Ніколов, «Наші гроші»

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