Партнер Непопа зведе офіс «Укрпатенту» на Печерську за 291 мільйон замість оточення Ставицького

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Ще в 2 105 році гугль фіксував, що офіс “Укрпатента” вже будувався.

ДП «Український інститут інтелектуальної власності» 4 квітня за результатами тендеру замовило ТОВ фірма «Т.М.М.» дві черги завершення будівництва гуртожитку та офісних приміщень у Печерському районі Києва на 290,76 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Ще у 2010-2011 рр.. «Укрпатент» замовив проектування будівель за 2,23 млн грн. У 2012 р. не вдалось замовити першу чергу, бо найнижча ціна ПАТ «Київбудінвест» перевищила очікувану суму в 61,00 млн грн. У березні 2017 р. торги, виграні ТОВ «Центр Білдінг» із ціною 220,50 млн грн., відмінили через непідписання угоди у строк. А в жовтні 2017 р. тендер виграло ТОВ «Виробничо-будівельна компанія «Побутрембуд» з оточення біглого міністра екології Едуарда Ставицького із ціною 291,47 млн грн.. Але невдовзі після оприлюднення цих даних «Нашими грошима» договір розірвали за згодою сторін без деталізації причин.

За нинішнім договором, фірма «Т.М.М.» до травня 2020 р. по вул. Чигоріна, 4 добудує гуртожиток, актовий зал навчального корпусу, блок офісних приміщень, паркінг, трансформаторну підстанцію, зовнішні та майданчикові мережі, розширить існуючу АТС, влаштує мережі радіофікації та асфальтобетонне покриття, благоустроїть територію.

За підсумковою відомістю ресурсів, ціни деяких матеріалів і приладів упали від третини майже до двох разів порівняно з розірваною угодою з «Побутрембудом»:

Найменування товару Ціна, грн./од. без ПДВ і доставки Різниця, %
Жовтень 2017 р., «Побутрембуд» Квітень 2018 р., «Т.М.М.»
Охолоджувач води без конденсатора серії 30НХА 106, шт. 2 505 647,55 1 885 356,00 – 33%
Механізована незалежна система

паркування автомобілів, к-т

 160 164,00 85 349,00 – 88%
Вітражі з алюмінієвих сплавів декоративні з двобарвним анодуванням зі склінням двохкамерними склопакетами, кв. м 8 875,00 4 820,00 – 84%
Двері металеві протипожежні, кв. м 5 446,00 3 500,00 – 56%
Блоки віконні металопластикові для громадських будов із двохкамерним склопакетом і тонованим склом, кв. м 2990,60- 3 000,00 1 800,00 – 66-67%
Суміш Ceresit СT 190, кг 10,36-11,00 5,90-7,52 – 46-76%

Торік на вказані в таблиці позиції загалом припадало 25,01 млн грн., а нині піде 14,91 млн грн. без ПДВ і доставки. Тобто зі зміною підрядника завдяки зниженню цін лише на ці товари мали би зекономити 10,10 млн грн.

Але загальна сума угоди зменшилась усього на 706 тис грн., а отже, якісь інші позиції подорожчали.

Гарантійний строк становить рік на роботи і десять років на несучі конструкції.

Передбачено забезпечення виконання зобов’язань у розмірі 5% вартості договору.

На заробітну плату піде 17,30 млн грн., тобто 6% загальної вартості підряду. На прибуток відведено ще 2% – 4,80 млн грн. Це дещо більше від торішніх 5% і 1%.

Ціна угоди на 0,07% нижча від очікуваної вартості закупівлі у 290,96 млн грн.

Столичну фірму «Т.М.М.» заведено на кіпрський офшор «ТММ Реал Естейт Девелопмент Паблік Лімітед». Кінцевим бенефіціаром значиться фінансовий директор Лариса Чивуріна, а генеральним директором є Микола Толмачов.

На початку 2000-х років до складу співвласників переможця входив В’ячеслав Непоп, нинішній депутат Київради, член Постійної комісії з питань містобудування, архітектури та землекористування і директор КП «Житлоінвестбуд-УКБ». Зараз Толмачов і Непоп володіють ТОВ «Комплекс О.В.В.». Крім того, Толмачову в становленні будівельного бізнесу допомагав Михайло Голиця, екс-очільник Департаменту будівництва та житлового забезпечення КМДА і бізнес-партнер Непопа.

Єдиним конкурентом було київське ТОВ «Центрбуд» Сергія Мішина із с. Ксаверівка на Київщині, яким керує Сергій Черненко, причому ніхто не знижував ціну на торгах. Раніше співзасновником суперника також був Дмитро Окулов, який володіє бориспільським ТОВ «Всеукраїнська інвестиційно-будівельна асоціація «Центрбуд» з Олексієм Протасовим.

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