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Нацгвардія скупилась бронежилетами, шоломами і щитами на 72 мільйони

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Журналісти «Bihus.info» вимагають вибачень від лідерів «Батьківщини» щодо розслідування ломбардних мільйонів Тимошенко

НАБУ збудилось на мільярдний контракт Міноборони і «Трейд коммодіті», затримано замміністра Павловського

«Укргазвидобування» замовило софту «Шлюмберже» для родовищ на 179 мільйонів

Київська САД дала своєму екс-голові 179 мільйонів на ремонт траси з коштовними піском і мастикою

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Партнери біглого Ставицького розіграли 291 мільйон на гуртожиток і офіс «Укрпатенту» на Печерську

12 Жовтня 2017

ДП «Український інститут інтелектуальної власності» 9 жовтня за результатами тендеру  ТОВ «Виробничо-будівельна компанія «Побутрембуд» дві черги завершення будівництва гуртожитку та офісних приміщень у Печерському районі Києва на 291,47 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Ще у 2010-2011 рр.. інститут дав на дослідження і проектування 2,23 млн грн. У 2012 р. не вдалось замовити першу чергу, бо найнижча ціна ПАТ «Київбудінвест» перевищила очікувану суму в 61,00 млн грн.

Тепер до листопада 2019 р. по вул. Чигоріна, 4 добудують гуртожиток, актовий зал навчального корпусу, блок офісних приміщень, паркінг, трансформаторну підстанцію, зовнішні та майданчикові мережі, розширять існуючу АТС, влаштують мережі радіофікації та асфальтобетонне покриття, благоустроять територію.

За підсумковою відомістю ресурсів, вітражі з алюмінієвих сплавів декоративні з двобарвним анодуванням з склінням двохкамерними склопакетами на 12,69 млн грн. коштують 8 875 грн./кв. м (тут і далі тендерні ціни вказано без ПДВ і доставки).

Два охолоджувача води без конденсатора серії 30НХА 106 замовили по 3,01 млн грн./шт.

Гарячекатана арматурна сталь обійдеться у 17-18 тис грн./т, а бетон В30 М400 більше 40 мм – у 1 390 грн./куб. м, що загалом відповідає ринку та іншим підрядам. Високоміцне покриття для підлоги Ceresit СN 76 теж замовили за ринковою ціною 18 грн./кг.

Натомість суміш Ceresit СT 190 придбають по 11 грн./кг, хоча на інших тендерах та в інтернет-магазинах його гуртова ціна принаймні в півтора рази нижча – 6-7 грн./кг.

Блоки віконні металопластикові для громадських будов із двохкамерним склопакетом і тонованим склом куплять по 3 тис грн./кв. м, а двері металеві протипожежні – по 5 446 грн./кв. м.

Касету з композитного матеріалу Alufas F3357 (Metallic Steel Gray) придбають 1 240 грн./кв. м. У відкритих джерелах ціни Alufas залежно від товщини і покриття починаються від $30, або 798 грн,/кв. м.

Кабель АПвЕгаПУ-12/20-1х185/50 замовили по 348 грн./м, а кабель 6A F/UTP 4-парний – по 15 грн./м.

Листова теплоізоляція Eurobatex товщиною 19 мм для припливних повітропроводів коштує 930 грн./кв. м.

Цеглу керамічну одинарну порожнисту і повнотілу М75 і М100 замовили по 2 820-3 000 грн./тис шт.

Передбачено десятирічний гарантійний строк на несучі конструкції, річний – на роботи, а також забезпечення виконання зобов’язань у розмірі 5%. Генпідрядник має застрахувати відповідальність перед третіми особами щонайменше на 10,00 млн грн. Він не планує залучати субпідрядників з обсягом робіт більше 20% вартості договору.

На заробітну плату піде 13,18 млн грн., тобто майже п’ять відсотків загальної вартості підряду. На прибуток відведено ще відсоток – 3,43 млн грн.

Сума угоди на 0,004% нижча від очікуваної вартості закупівлі в 291,48 млн грн.

Єдиним конкурентом було ТОВ «Ямас-буд», причому ніхто не знижував ціну на  торгах.

Київський «ВБК «Побутрембуд» Гаврила Білака прописано по вул. Межигірській, 87-А.

Раніше фірма знаходилась по вул. Ялинкова, 60/1 разом із ТОВ «Виробниче підприємство «Побутрембудматеріали» інспектора Вищої кваліфікаційної комісії суддів України Миколи Воронова-Лапицького – помічника покійного нардепа від Партії Регіонів Василя Біби. Цим підприємством керує вдова депутата Світлана Біба.

Директором переможця є Інна Кучеренко, яка теж була помічницею Василя Біби. Син Світлани Біби Андрій Біба був партнером біглого міністра екології Едуарда Ставицького по мережі заправок БРСМ – це абревіатура російського написання вищезгаданої фірми «Побутрембудматеріали» – «БытРемСтройМатериалы».

Усього з 2008 року переможець виграв тендерів на 313,35 млн грн., з яких нинішній – найбільший.

Столичний «Ямас-буд» на чолі з Олександром Булигою оформлено на Світлану Молчан у її ж квартирі. Але на сайті фірми вказано вищезгадану стару адресу «ВБК «Побутрембуд» – вул. Ялинкова, 60/1. Суперник ще не отримував державних підрядів.

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