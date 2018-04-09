Ізмаїльські портовики купили кросовер Hyundai Grand Santa за 1,3 мільйона

Державне підприємство «Ізмаїльський морський торговельний порт» 26 березня за результатами тендеру замовило дочірньому підприємству «Автотрейдінг-Одеса» легковий автомобіль за 1,27 млн грн. Про це повідомляється в систему «Прозорро».

Фірма поставить кросовер Hyundai Grand Santa Fe 2,2 CRDI Premium AT 2017 року випуску. Автомобіль матиме клімат -контроль з системою антізапотеванія і іонізатором, систему автоматичного паркування Smart Parking Assist System, круїз-контроль, бортовий комп’ютер, аудіосистема PREMIUM (RDS-радіо + CD / МР3) з 5,0 “TFT LCD монітором, шкіряний салон, фронтальні і бічні подушки безпеки водія і пасажира.

У автосалонах Hyundai Grand Santa у комплектації Premium 2017 р.в. можна придбати за спеціальною ціною – 1,21 млн грн., а 2018 р.в. за 1,26 млн грн. Ціни на Grand Santa у базовій комплектації стартують від 1,04 млн грн.

Єдиним конкурентом ДП «Автотрейдінг-Одеса» на торгах було ТОВ «Автопланета Плюс» Тамари та Людмили Романових, матері та дружині Романа Романова – екс-гендиректора ДК «Укроборонпром». Його пропозиція була вищою – 1,28 млн грн. Очікувана ціна склала 1,33 млн грн.

Бенефіціаром ДП «Автотрейдінг-Одеса» є Олег Боярин.

ДП «Ізмаїльський морський торговельний порт» з 2012 року очолює Андрій Єрохін.

Минулого року «Ізмаїльський морський торговельний порт» замовив ДП «Автотрейдінг-Одеса» мінівен Hyundai H-1 2017 року випуску у найдорожчій комплектації за 988 тис грн.

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