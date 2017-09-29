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Ізмаїльські портовики купили мінівен Hyundai H-1 за мільйон

29 Вересня 2017

Державне підприємство «Ізмаїльський морський торговельний порт» 27 вересня за результатами тендеру замовило дочірньому підприємству «Автотрейдінг-Одеса» легковий автомобіль вартістю 988 тис грн. Про це повідомляється в системі «Прозорро».

Фірма поставить сірий мінівен Hyundai H-1 2017 року випуску у найдорожчій комплектації. Він розрахований на водія та 7 пасажирів. Автомобіль матиме дизельний двигун, автоматичну коробку передач, клімат-контроль, підігрів передніх сидінь, задній парктронік, подушки безпеки водія та переднього пасажира, 2DIN аудиосистеми (радіо + CD/MP3 + Bluetooth), шкіряну оббивку сидінь.

У відкритих джерелах є інформація, що Hyundai H-1 у найдорожчій комплектації VGT 8-Business+ 5-АТ (кожа) можна придбати за 1,03 млн грн. Автомобіль у базовій комплектації коштує 879 тис грн.

Конкурентами «Автотрейдінг-Одеса» під час торгів були ТОВ «Хюндай центр Полтава», одним з бенефіціарів якого є партнер Петра Порошенка, перший заступник секретаря СНБО Олег Гладковський (Свинарчук) та харківське ТОВ «Експресс-авто» Михайла Гогинова.

Пропозиція останнього була вищою – 1,10 млн грн., а «Хюндай центр Полтава» запропонував ціну, нищу на 240 грн. від переможця. Втім пропозицію відхилили, оскільки вона не відповідала вимогам тендерної документації. Зокрема, фірма не надала електронну банківську гарантію, а також частину документів про досвід виконання аналогічних договорів. В характеристиках автомобіля «Хюндай центр Полтава» не вказав шкіряну оббивку сидінь, а також об’єм та потужність двигуна, а після «тип двигуна» поставив знак питання. Члени тендерного комітету вирішили, що у фірми були сумніви щодо запропонованого двигуна.

Бенефіціаром ДП «Автотрейдінг-Одеса» є Олег Боярин.

ДП «Ізмаїльський морський торговельний порт» з 2012 року очолює Андрій Єрохін.

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