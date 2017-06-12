НОВИНИ

12.06.2017

Фірма з 15% долею екс-замголови СБУ отримає півмільярда на паркінг в аеропорту «Бориспіль»

Ще 68 мільйонів отримала «прокладка» трамвайників Кернеса, маючи карну справу за аналогічний підряд

Одеситам докинули ще чверть мільярда на додатковий ремонт дороги на Львівщині за таємними цінами

«Укрзалізниця» змогла програти в суді 2,5 мільйона боргу фірмі Сашка Януковича

Донецькі медики замовили GPS для швидких за 3 мільйони замість системи зама Черновецького за 59 мільйонів

Після контррозвідки СБУ «діалізну» справу забрали військові прокурори і теж збудились на вінницьку закупівлю

Два мільйони на рекламу Миколаївської ОДА пішли рекламістам автосалону голови «Укроборонпрому»

09.06.2017

Топ-менеджер Курченка вийшов на волю по угоді з замгенпрокурора, який розвалив справу Юри Єнакіївського

В справі про оборудки з будівництвом школи арештували майно помічника нардепа Микитася

Хорватська «Crosco» отримає 786 мільйонів «Укргазвидобування» за буріння на Полтавщині

«Укрзалізниця» в суді захищає від НАБУ переплату 92 мільйонів за дизпаливо «ВОГу»

Завдяки АМКУ нотаріуси можуть більше не платити приватному монополісту за доступ до Держземкадастру

Шкіря продав «Укренерго» стовпи за 8 мільйонів – майже вдвічі дорожчі від ціни приватного обленерго

Податківець купив «Мазераті» і оформив у Львові купу нерухомості, подарованої замішаною у афері матір’ю

Одеська мерія за 7 мільйонів замовила ще більш коштовний ремонт вулиць, ніж у боксера Труханова в квітні

Всі новини »

ТЕГИ

ДОКУМЕНТИ

Тест для бажаючих стати журналістом в «Наших грошах»
01.06.2017

Закупівельні ціни на ліки в Україні
28.04.2017

Опосередкована вартість будівництва об’єктів соціального призначення в Україні у 2017 році
27.04.2017

Корупційні та інші підстави для звільнення Насірова, подані на розгляд Кабінету міністрів
03.03.2017

Проект підозри у вчинені злочинів Миколою Мартиненком від Пинзеника
25.01.2017

Два мільйони на рекламу Миколаївської ОДА пішли рекламістам автосалону голови «Укроборонпрому»

12 Червня 2017

Управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Миколаївської обласної державної адміністрації 5 травня за результатами тендеру замовило ТОВ «Южноукраинский медиа холдинг» послуги інформаційних агентств за 2,19 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Замовлено розміщення 576 публікацій на загальноукраїнських ресурсах «УНІАН», «Укрінформ», «Українські новини», «Інтерфакс-Україна» по 2 800 грн. і 218 публікацій у соціальних мережах «Facebook» і «Youtube» для цільової аудиторії Миколаївщини по 2 659 грн.

Перелік конкретних сторінок у соцмережах в угоді не вказаний, і прес-служба ОДА теж не відповіла журналістам на питання щодо нього.

Фірма подала у складі пропозиції договір з «Укрінформом» та гарантійні листи від інших трьох інформагентств.

На підтвердження досвіду вона принесла договір з ТОВ «Автопланета Плюс» про публікацію матеріалів на її ж сайті «Херсонські вісті». Пошук по вказаному сайту видає 16 згадок назви цього автосалону.

«Автопланета Плюс» належить Тамарі та Людмилі Романовим, матері та дружині Романа Романова – гендиректора ДК «Укроборонпром», а раніше – керівника президентської кампанії Петра Порошенка в Херсонській області. До виборів Романов займався продажем авто, в тому числі корпорації «Богдан» першого заступника секретаря СНБО Олега Гладковського, який на цій посаді курує діяльність оборонно-промислового комплексу. Раніше співвласником «Богдану» був Петро Порошенко.

Миколаївську ОДА з лютого очолює Олексій Савченко, який у 2014 році обрався у парламент від партії «Блок Петра Порошенка».

Херсонський «Южноукраинский медиа холдинг» («ЮМХ») зі статутним капіталом 1 500 грн. належить Олегу Соломіну з Донецька. Директором є Ігор Трубаєв, а зазначеними в пропозиції працівниками – Юлія Соломахіна та Белінда Метцгер. Ігор Трубаєв володіє ТОВ «Нью Діджитал Медіа» разом із Сергієм Кухтіним, а раніше керував ХММГО «Союз комуністичної молоді Херсона» (у стані припинення). Олена Трубаєва працює інспектором роти №4 управління патрульної поліції у м. Херсоні Департаменту патрульної поліції.

Засновниками ГО «Редакція інтернет видання «Херсонські вісті» є Ігор та Ірина Трубаєви, керує нею той же Соломін.

Ціна угоди по розміщенню новин про Миколаївську ОДА на 11% нижча від очікуваної вартості закупівлі в 2,47 млн грн.

Єдиним конкурентом на тендері був ФОП Петренко Іван Миколайович із вищою на 2% ціною. Після аукціону він пропонував знизити її до остаточної пропозиції переможця, нарікаючи на відсутність у того досвіду розміщення на будь-яких сайтах, окрім власного. Замовник відповів, що вимагав документально підтвердити досвід розміщення інформаційних матеріалів у ЗМІ України, не вказуючи кількість і характер договорів. А зменшення сум тендерних пропозицій учасників після торгів не передбачене законом.

ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ

НАШІ ГРОШІ Друкувати Друкувати

Tеги | ,

НАШІ БЛОГИ

У пошуках «мільярдів Луценка». Чому їх складно рахувати, якщо ти знаєш математику
21 Травня 2017

У пошуках «мільярдів Луценка». Історія про оцінку
17 Травня 2017

НОВИНИ РЕГІОНІВ

12.06.2017

Київ Фірма з 15% долею екс-замголови СБУ отримає півмільярда на паркінг в аеропорту «Бориспіль»

Харків Ще 68 мільйонів отримала «прокладка» трамвайників Кернеса, маючи карну справу за аналогічний підряд

Львів Одеситам докинули ще чверть мільярда на додатковий ремонт дороги на Львівщині за таємними цінами

Донецьк Донецькі медики замовили GPS для швидких за 3 мільйони замість системи зама Черновецького за 59 мільйонів

Вінниця Після контррозвідки СБУ «діалізну» справу забрали військові прокурори і теж збудились на вінницьку закупівлю

Миколаїв Два мільйони на рекламу Миколаївської ОДА пішли рекламістам автосалону голови «Укроборонпрому»

09.06.2017

Чернігів В справі про оборудки з будівництвом школи арештували майно помічника нардепа Микитася

Львів Податківець купив «Мазераті» і оформив у Львові купу нерухомості, подарованої замішаною у афері матір’ю

Одеса Одеська мерія за 7 мільйонів замовила ще більш коштовний ремонт вулиць, ніж у боксера Труханова в квітні

08.06.2017

Донецьк Дилер-новачок виграв у виробника 62 мільйони на коштовні засоби захисту шахтарів

Запоріжжя Суд виправдав заммера Запоріжжя, якого звинувачували у незаконній передачі 2,5 гектарів під забудову «регіоналам»

Житомир Прокуратура залишила екс-керівнику обласного ДАІ нелегальний пірс на Тетереві, який він «зніс» на папері

Полтава «Альтком» за 219 мільйонів відремонтує трасу і шляхопровід на Полтавщині

Дніпро Фармзакупівлі Дніпровщини: коштовний кетамін лікарки Тимошенко

07.06.2017

Рівне Рівненські депутати відмовили державі в родовищах бурштину, якими користується фірма голови РДА

Всі новини »

ТЕГИ РЕГІОНІВ