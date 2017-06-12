Два мільйони на рекламу Миколаївської ОДА пішли рекламістам автосалону голови «Укроборонпрому»

Управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Миколаївської обласної державної адміністрації 5 травня за результатами тендеру замовило ТОВ «Южноукраинский медиа холдинг» послуги інформаційних агентств за 2,19 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Замовлено розміщення 576 публікацій на загальноукраїнських ресурсах «УНІАН», «Укрінформ», «Українські новини», «Інтерфакс-Україна» по 2 800 грн. і 218 публікацій у соціальних мережах «Facebook» і «Youtube» для цільової аудиторії Миколаївщини по 2 659 грн.

Перелік конкретних сторінок у соцмережах в угоді не вказаний, і прес-служба ОДА теж не відповіла журналістам на питання щодо нього.

Фірма подала у складі пропозиції договір з «Укрінформом» та гарантійні листи від інших трьох інформагентств.

На підтвердження досвіду вона принесла договір з ТОВ «Автопланета Плюс» про публікацію матеріалів на її ж сайті «Херсонські вісті». Пошук по вказаному сайту видає 16 згадок назви цього автосалону.

«Автопланета Плюс» належить Тамарі та Людмилі Романовим, матері та дружині Романа Романова – гендиректора ДК «Укроборонпром», а раніше – керівника президентської кампанії Петра Порошенка в Херсонській області. До виборів Романов займався продажем авто, в тому числі корпорації «Богдан» першого заступника секретаря СНБО Олега Гладковського, який на цій посаді курує діяльність оборонно-промислового комплексу. Раніше співвласником «Богдану» був Петро Порошенко.

Миколаївську ОДА з лютого очолює Олексій Савченко, який у 2014 році обрався у парламент від партії «Блок Петра Порошенка».

Херсонський «Южноукраинский медиа холдинг» («ЮМХ») зі статутним капіталом 1 500 грн. належить Олегу Соломіну з Донецька. Директором є Ігор Трубаєв, а зазначеними в пропозиції працівниками – Юлія Соломахіна та Белінда Метцгер. Ігор Трубаєв володіє ТОВ «Нью Діджитал Медіа» разом із Сергієм Кухтіним, а раніше керував ХММГО «Союз комуністичної молоді Херсона» (у стані припинення). Олена Трубаєва працює інспектором роти №4 управління патрульної поліції у м. Херсоні Департаменту патрульної поліції.

Засновниками ГО «Редакція інтернет видання «Херсонські вісті» є Ігор та Ірина Трубаєви, керує нею той же Соломін.

Ціна угоди по розміщенню новин про Миколаївську ОДА на 11% нижча від очікуваної вартості закупівлі в 2,47 млн грн.

Єдиним конкурентом на тендері був ФОП Петренко Іван Миколайович із вищою на 2% ціною. Після аукціону він пропонував знизити її до остаточної пропозиції переможця, нарікаючи на відсутність у того досвіду розміщення на будь-яких сайтах, окрім власного. Замовник відповів, що вимагав документально підтвердити досвід розміщення інформаційних матеріалів у ЗМІ України, не вказуючи кількість і характер договорів. А зменшення сум тендерних пропозицій учасників після торгів не передбачене законом.

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