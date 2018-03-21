Топ-10 освоювачів «депутатських» субвенцій на Хмельниччині

В округах депутатів роботи виконують наближені до їх оточення підрядники.

Минулого року, за офіційною інформацією Хмельницької облдержадміністрації, місцеві бюджети регіону отримали на соціально-економічний розвиток територій 246,5 млн грн. субвенції з держбюджету. Левова частка з цієї суми була пролобійована місцевими депутатами – «мажоритарщиками». І кожен з них, не дивлячись на партійність, отримав собі на округ по фінансуванню крупного проекту.

Округ Мельника (№187)

В окрузі колишнього мера Хмельницького, а нині депутата президентської фракції «БПП» Сергія Мельника, найбільше субвенцій було витрачено на будівництво другої черги водогону від села Чернелівка Красилівського району до Хмельницького. На водогін минулого року спрямували 20 млн грн. Цей об’єкт унікальний тим, що зводиться більше десяти років і є стратегічним, оскільки на 80% забезпечує обласний центр питною водою.

Освоювачем «депутатської субвенції» стало ТОВ «Будівельний Альянс Груп», засновником і власником якого є хмельничанин Іван Крутилко. На місцевих виборах-2015 він балотувався до Хмельницької обласної ради також від БПП, але не пройшов. Крутилко є бізнес-партнером депутата Хмельницького міської ради від БПП Андрія Кветка у фірмах ТОВ «Заріччя центр» і ТОВ «Енергопарк Поділля».

Також «Будівельний Альянс Груп» Крутилка отримав 5 млн грн. на будівництво навчально-виховного комплексу в Хмельницькому на вул. Залізняка, 32.

Округ Лабазюка (№188)

На своєму офіційному сайті депутат з групи «Воля народу» Сергій Лабазюк заявив, що допоміг залученню на розвиток Хмельницького і Волочиського районів свого округу понад 20 млн грн. субвенцій. Ці гроші були через десятки допорогових закупівель спрямовані на ремонт шкіл, дитсадків та лікарень. Найбільше замовлень дісталося тернопільському ТОВ «ТОМ-ІнвестБуд» Василя і Віталія Мазуриків та хмельницькому ПП «Моноліт-Буд», яке належить місцевому мешканцю Валентину Коваленку.

Округ Шиньковича (№189)

Народний депутат Андрій Шинькович входить до фракції «БПП». Левовича частка залучених на його округ коштів – 2,5 млн грн., надійшла до райцентру Теофіполь, де триває будівництво будинку культури на 453 місця. Це довгобуд, роботи на якому раніше виконувало ТОВ «Поділля Еко-Буд» тодішнього директора департаменту житлово-комунального господарства та будівництва Хмельницької облдержадміністрації Олега Вівчурка.

Наразі на об’єкті працює ПП «Вектор-М» Віктора Куриляка. В 2015 році фірма отримала підряд на зведення оборонних споруд в зоні АТО.

Округ Мацоли (№190)

Найбільший проект під субвенцію в окрузі нардепа від БПП Романа Мацоли – капітальний ремонт покрівлі Судилківської загальноосвітньої школи I-III ст. Шепетівського району. Вартість робіт – 3,13 млн грн. З цієї суми майже половину – 1,2 млн грн., склали якраз кошти субвенції.

Тендер на проведення ремонту виграло ПП «МВМ-13», власником та директором якого є депутат Хмельницької обласної ради від «БПП» Врам Мовсісян. Мацола раніше офіційно відкривав дитсадок, який будувала фірма Мовсісяна.

Округ Бондара (№191)

Округ з депутатської групи «Відродження» Віктора Бондара отримав, схоже, найбільшу субвенцію у всій Хмельницькій області. Так, 17,7 млн. грн. було спрямовано на реконструкцію каналізаційних очисних споруд у Старокостянтинові. Замовником робіт виступило ДП «Державний будівельний комбінат Управління справами Апарату Верховної ради України».

Підряд отримало ТОВ «Гелон Груп». ЗМІ з’ясували, що до 2017 року фірма не мала будівельної ліцензії, хоча вигравала будівельні тендери. А засновник фірми 60-річний Петро Войтович ніколи не займався бізнесом і працює інженером з випуску автотранспорту на комунальному підприємстві «Васильківтранссервіс».

Найцікавіше, що в історії з очисними Старокостянтинова єдиним конкурентом виступило ТОВ «Вулвер», яке є фігурантом кримінального провадження Національного антикорупційного бюро. «Гелон Груп» такою є фігурантом кримінальної справи – фірму підозрюють у розкраданні 11 млн. грн. на каналізації на Київщині.

Ще один активним підрядником на цьому ж окрузі було хмельницьке «БК-Терем» Валерія Куриляка. Фірма виконувала капітальний ремонт спорткомплексу «Юність» в смт Віньківці (2,83 млн. грн субвенцій) і каппремонтом водопроводу «Гаївка» до смт Віньківці (300 тис. грн).

За даними аналітичної системи YouControl, Валерій Куриляк з «БК-Терем» і Віктор Куриляк з «Вектор-М» з округу Шиньковича мають ідентичну прописку у Хмельницькому на проспекті Миру, 71/2.

Округ Гереги (№192)

В окрузі позафракційного депутата Олександра Гереги базовим об’єктом для субвенцій було будівництво лікувального корпусу на 120 ліжок і харчоблоку у м. Городок. На це роботи було залучено 8 млн грн.

Будує лікувальний корпус МП «Крок» з Городоччини. Єдиним засновником та директором фірми є Володимир Багін. Восени 2015-року балотувався до Городоцької районної ради від партії «За конкретні справи», але безуспішно. «За конкретні справи» – політичний проект родини Герег, де подружжя є співголовами разом зі згаданим нардепом БПП Шиньковичем.

Ще 1,15 млн грн. субвенції «освоїло» ПП «Городок Унібуд». Власником ПП «Городок Унібуд» є Анатолій Ференс із Городка. Також він входить до числа співзасновників громадського формування з охорони громпорядку на території Городка «Загін сприяння поліції», зареєстрованого 2016 року. У цій організації Ференса доповнюють кандидат у депутати Городоцької райради від партії «За конкретні справи» Микола Зацерківний і «герегівський» мер Василь Підлісний.

Округ Мельниченка (№193)

В окрузі нардепа від президентської «БПП» Володимира Мельниченка масштабне замовлення отримало ПП «Виробничо-комерційна фірма «Будмонтажсервіс», яке належить колишньому депутату Кам’янець-Подільської міської ради від «Фронту змін» Олександру Зайцю. Підприємство виграло тендер із капітального ремонтубудинку культури в Кам’янець-Подільському на вул. Шевченка 20. На ці роботи виділено 7,1 млн грн. «депутатських коштів».

Ще 1,5 млн грн Мельниченко за схемою субсидій пішло реконструкцію будинку дитячої творчості у Новій Ушиці, де роботи виконує ПП «Віват-Агро». Це підприємство належить мешканцю Кам’янця-Подільського Андрію Андрійчуку.

Топ-10 замовлень в Хмельницькій області з використанням урядової субвенції

Підрядник Сума, млн. грн Роботи Депутат Бенефіціар ТОВ «Будівельний Альянс Груп» 20 Будівництво другої черги водогону від села Чернелівка Красилівського району до Хмельницького Сергій Мельник, «БПП» Засновником і власником фірми Іван Крутилко, який в 2015р. балотувався до Хмельницької обласної ради від БПП, але не пройшов ТОВ «Гелон Груп» 17,7 Реконструкція каналізаційних очисних споруд у Старокостянтинові Віктор Бондар, «Відродження» Засновник Петро Войтович з Хмельниччини. Цю компанію підозрюють у розкраданні 11 млн. грн. на каналізації на Київщині МП «Крок» 8 Будівництво лікувального корпусу та харчоблоку у Городку Олександр Герега, позафракційний Власник фірми в 2015р балотувався до Городоцької райради від партії «За конкретні справи», якою керує подружжя Герег ПП «ВКФ «Будмонтажсервіс» 7,1 Капітальний ремонт в К-Подільському будинку культури («Реставрація «Будинку Пушкінського 1899 р.») Володимир Мельниченко, БПП Екс-депутат Кам’янець-Подільської міської ради від партії «Фронт змін» Олександр Заяць ТОВ «Віас плюс» 4,8 Придбання системи діагностичної рентгенівської для мамографії Siemens Mammomat Select Сергій Мельник, фракція, «БПП» Власником фірми вказаний Іван Чумак з Рівного, але саме підприємство прописане в Києві. ПП «Вектор-М» 2,5 Будівництво Будинку культури на в смт Теофіполь Андрій Шинькович, «БПП» Віктор Куриляк з Хмельницького «БК-Терем» 2,2 Капітальний ремонт спортивного комплексу “Юність” в смт Віньківці Віктор Бондар, «Відродження» Валерій Куриляк, схоже що брат Віктора Куриляка ТОВ «Ізяславтрансбуд» 1,6 Капремонт покрівель комплексу центральної райлікарні в м. Деражні Віктор Бондар, «Відродження» В грудні 2016р. співзасновником фірми став Олександр Буханевич – екс-голова Хмельницької ОДА ПП «Віват-Агро» 1,5 Реконструкція будинку дитячої творчості в смт Нова Ушиця Володимир Мельниченко, «БПП» Раніше місцеві ЗМІ сумнівалися в законності реконструкції, оскільки цей об’єкт є пам’яткою історії місцевого значення і рішенням виконкому Хмельницької облради від 11 березня 1972 року №66 йому присвоєний пам’яткоохоронний статус. ПП «Городок Унібуд» 1,15 Капітальний ремонт (заміна вікон та дверей) будівлі школи в смт. Ярмолинці Олександр Герега, позафракційний Власник підрядника Анатолій Ференс входить до оточення Гереги

Віталій Тараненко, для «Наших грошей»

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