Верховна Рада дарує каналізацію

Подарунок в 66 млн грн. здійснили на Львівщині за допомогою фірми, яку вже підозрюють у розкраданні 11 млн грн. на каналізації на Київщині.

Цей текст для привернення уваги можна було би почати так: «Верховна Рада поремонтує каналізацію у Кам’янка-Бузькій». І так текст і почнемо. Бо саме так воно і є.

Ми не знаємо, чому так сталось. Зрештою, в цій історії є набагато більше питань.

Чому будівельний комбінат Верховної Ради визначений замовником по реконструкції каналізації у різних містах України?

Як можна дати фірмі наступне замовлення, якщо по ній ведуть кримінальне провадження за невиконані роботи по попередньому тендеру?

І як взагалі можна підписати акти виконаних робіт за невиконану роботу?

На жаль, журналісти не можуть дати достеменну відповідь без ліцензії на допити. Тому давайте просто зафіксуємо цю історію для виборців, які можуть дати дуже просту оцінку тим чи іншим діям окремих політиків.

Держпідприємство «Державний будівельний комбінат Управління справами апарату Верховної ради України» 10 жовтня за результатами тендеру уклало угоду з ТОВ «Гелон груп» на виконання робіт з будівництва очисних споруд в м. Кам’янка-Бузька Львівської області вартістю 65,90 млн грн. Про це повідомляється в системі «Прозорро».

Замовник не оприлюднив жодних додатків до угоди, відтак немає жодних даних про вартість будівельних матеріалів та конкретних робіт. Відтак порівняти це будівництво із ринковими цінами – неможливо. При цьому передбачено можливість передоплати у розмірі 30%.

Відомо, що очікувана ціна торгів становила 67,84 млн грн. Договірна ціна менша на 3%.

Разом з тим, заявка «Гелон груп» була найдорожчою на тендері, і парламентські будівельники задля вибору цієї фірми переможцем відхилили дві набагато дешевші пропозиції ТОВ «Будгарант Групп» і ТОВ «АС-спец інвест технології». Ці компанії на відміну від майбутнього переможця під час аукціону торгувались і знизили свої пропозиції до 45,87 млн грн. – тобто у півтора рази від стартової.

Дешевші пропозиції не влаштували замовника з наступних причин.

«Будгарант Групп» подало на підтвердження досвіду виконання робіт неналежно завірені копії контрактів з іншими замовниками, прострочену довідку з банку про відсутність боргів за кредитом. Також замовник вимагав, аби учасники подавали кошториси у форматі .pdf, а фірма подала таблиці у ворді, що для організаторів тендеру виявилось неприпустимим порушенням. Окрім цього фірма не вказала наявність монтажника-верхолаза з допуском до роботи в установках до 1000 В.

«АС-спец інвест технології» відхилили з двох причин. Фірма також подала кошториси не у .pdf, та не загрузила у «Прозорро» банківську гарантію.

Таким чином парламентський будкомбінат обрав «Гелон груп» підрядником по будівництву очисних споруд у Кам’янці-Бузькій. І це стало вже третім аналогічним контрактом між цими підприємствами. Окрім останньої угоди по Львівській області також були:

19 грудня 2016 року фірма отримала підряд вартістю 24,19 млн грн. на реконструкцію каналізаційних очисних споруд потужністю у м. Старокостянтинів Хмельницької області . У цьому випадку «Гелон груп» розіграло підряд з ТОВ «Вулвер», з яким на аукціоні не робили жодного кроку по зниженню ціни. Нагадаємо, фірма «Вулвер» у 2016 році також виконувала ремонт системи опалення-холодопостачання в будинках комітетів Верховної Ради на замовлення Управління справами ВР вартістю 15,83 млн грн. Тоді фірма встановила дешевші теплообмінники, хоча у кошторисі було вказано що будуть встановлюватись дорожчі, відтак парламент переплатив близько 4 млн грн. за підрахунками «Наших грошей». (Детальніше про цю історію читайте у статі «Як нагріти Раду на 4 мільйони» .)

У цьому випадку «Гелон груп» розіграло підряд з ТОВ «Вулвер», з яким на аукціоні не робили жодного кроку по зниженню ціни. Нагадаємо, фірма «Вулвер» у 2016 році також виконувала ремонт системи опалення-холодопостачання в будинках комітетів Верховної Ради на замовлення Управління справами ВР вартістю 15,83 млн грн. Тоді фірма встановила дешевші теплообмінники, хоча у кошторисі було вказано що будуть встановлюватись дорожчі, відтак парламент переплатив близько 4 млн грн. за підрахунками «Наших грошей». (Детальніше про цю історію читайте у статі .) 23 листопада 2016 року «Державний будівельний комбінат Управління справами апарату Верховної ради України» замовив «Гелон груп» виконання робіт з будівництва каналізаційних очисних споруд в смт Баришівка Київської області вартістю 19,35 млн грн. Тут задля перемоги «Гелону» замовник також відхилив дві дешевші пропозиції.

Більше того. Слідче управління ГУ Національної поліції в Київській області у березні 2017 року відкрило кримінальне провадження №12017110000000180 за ознаками ч.1 ст. 366 ККУ (службове підроблення) по контракту на каналізацію у Баришівці. Оперативники Управління захисту економіки виявили, що по контракту, укладеному 23 листопада, дуже швидко були узгоджені акти виконаних будівельних робіт за формою КБ-2В, на підставі яких вже 12 і 28 грудня підряднику були перераховані бюджетні кошті у розмірі 11,73 млн грн.

У червні 2017 року слідчі повідомили суду, що ремонтні роботи щодо будівництва каналізаційних очисних споруд смт. Баришівка продуктивністю 2000 м3/добу не виконані, але акти виконаних робіт між підрядником – ТОВ «Гелон Груп» та замовником – Державним підприємством «Державний будівельний комбінат Управління справами Апарату Верховної Ради України» підписані, а також наприкінці грудня 2016 року підряднику були перераховані бюджетні кошти за невиконані роботи.

Таким чином, службові особи ТОВ «Гелон Груп» та ДП «Державний будівельний комбінат Управління справами Апарату Верховної ради України», які внесли до офіційних документів завідомо неправдиві відомості, а саме до актів приймання виконаних будівельних робіт по договору підряду № 11 – 272 від 23.11.2016 щодо будівництва каналізаційних очисних споруд у смт. Баришівка Київської області, що призвело до безпідставного перерахування та привласнення бюджетних коштів.

Тоді суд надав слідчим дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у ТОВ Аудиторська фірма «Інсайт» (роль цієї компанії у справі не пояснюється) і ТОВ «Гелон Груп».

Однак після червневого рішення суду жодних нових даних про просування кримінального провадження не було, зате «Гелон груп» отримало черговий підряд від того ж замовника на рекордну для себе суму.

Засновником ТОВ «Гелон груп» є Петро Войтович з села Ластівці Хмельницької обл. Раніше власником також був Олексій Мещеряков з Хмельницького.

Директором фірми є Андрій Іванович Голубєй. Особа з таким ПІБ очолювала державне підприємство «Підприємство із забезпечення нафтопродуктами», якому в рамках кримінального провадження проти угрупування Сергія Курченка було передано в управління Херсонську нафтогавань. У 2015 році народний депутат Олександр Онищенко, який тоді ще не втік від кримінального провадження НАБУ, інформував Генпрокуратуру і СБУ, що «Підприємство із забезпечення нафтопродуктами» та держпідприємство «Укртранснафтопродукт» причетні до незаконної реалізації палива на 1,5 млрд грн. через ТОВ «Укройлпродукт» з групи братів Тищенко. А менеджерів вказаних держпідприємств нардеп відносив до сфери впливу Сергія Пашинського.

ТОВ Аудиторська фірма «Інсайт» належить Катерині Рубановській, директор – Лідія Стельмах.

Для здійснення технічного нагляду за реконструкцією каналізації в Староконстянтинові і Баришівці парламентський будкомбінат наймав ТОВ «ПМХ Монтаж» Юрія Мостовича, Олександра Павленка і Олександра Хандуріна.

ДП «Державний будівельний комбінат Управління справами апарату Верховної ради України» з червня 2014 року очолює Анатолій Серпутько, якому вже у серпні того року президент присвоїв звання «Заслужений будівельник України». В 2016 році Серпутько при річній зарплаті 206 тис грн. зумів придбати «Фольксваген Туарег» за 850 тис грн.

Керуючим справами Верховної Ради є виходець з Львівщини Петро Боднар, який був помічником голови парламенту Андрія Парубія, коли той був простим нардепом. Він же підписував вищезгаданий контракт з фірмою «Вулвер» на переоснащення парламентських комітетів дешевими фанкойлами по високій ціні.

При цьому Боднар під час минулорічного скандалу заявив «Нашим грошам», що злочин було вчинено «за сприяння та в інтересах» якихся «окремих посадових осіб Управління справами». Боднар також підкреслив у своїй заяві роль директора фірми «Вулвер». Однак після отримання «фанкойлового» підряду фірма «Вулвер» безперешкодно взяла участь у вищезгаданому тендері на каналізацію у Старокостянтинові. Вона як спаринг-партнер забезпечила «Гелону» тендерне алібі для проведення формально відкритих торгів.

Ми перерахували всі ці прізвища радше за традицією. Але, зрештою, не так цікаво «хто ким володіє», скільки – які ще важливі будівництва здійснить в регіонах апарат Верховної Ради України? І це знову буде каналізація чи, може, нарешті якийсь театр?

Юрій Ніколов, «Наші гроші»

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