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«Харківобленерго» під орудою «БППшника» вдвадорога замовило трансформаторів на 83 мільйони

20 Березня 2018

АК «Харківобленерго» 15 березня за результатами тендеру замовило ТОВ «Торгівельний будинок «Науково-промислове підприємство «Інтеграл» трансформаторів на 82,53 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До кінця 2019 року поставлять 6 217 трансформаторів різних виробників (повний перелік із цінами наведено у таблиці нижче). Їх оплатять протягом півроку після поставки.

Виділені червоним трансформатори «Харківобленерго» купило у 2,5 рази дорожче. Перелік закупівельних цін – у таблиці нижче, вказані ціни з прайсу там виділено жирним шрифтом.

Найбільша сума у 11,53 млн грн. піде на силові трансформатори ТМ-400 кВА 10/0,4кВ по 235 тис грн. У відкритих джерелах їх можна знайти у продажу по 92109 тис грн., що у 2-2,5 рази дешевше. У травні 2017 року на тендері ДП «НЕК «Укренерго» трифазові силові трансформатори з двома обмотками ТМ-400/10 У1 коштували по 73 тис грн.

Ціни решти трансформаторів типу ТМ різної потужності з напругою 6(10)/0,4кВ перевищують ринковий рівень приблизно на стільки ж.

Ще 7,92 млн грн. відведено на найдорожчі силові трансформатори ТС-630/6-У3 по 792 тис грн. У Росії вони продаються за ціною від 827 тис руб., або 379 тис грн., що вдвічі дешевше.

Крім того, 7,27 млн грн. заплатять за трансформатори напруги URS-36 по 128 тис грн.

Ціна угоди на 29% нижча від очікуваної вартості закупівлі в 115,62 млн грн.

Анонімна фірма просила розділити предмет закупівлю на два лоти. Замовник відмовився, заявивши, що трансформатори планується купувати невеликими партіями або поштучно, тож для забезпечення виробничого процесу та оперативного реагування на можливі аварійні ситуації доцільніше закуповувати всю продукцію в одного переможця торгів.

Єдиним конкурентом було київське ТОВ «ТК Сіті» Людмили Авраменко з Чернігова, котрим нині керує Михайло Корнієнко. За даними «YouControl», у 2016 році ця фірма належала харків’янину Віталію Грінченку, а директором була Наталія Харченко. А в 2017 році керівником певний час був Роман Анатолійович Скрипнюк – особа з такими ПІБ керує столичним ТОВ «Торговий дім «Вольт» полтавчанки Валентини Лещенко.

Усього з листопада 2016 року суперник виграв торгів на 1,46 млн грн.

Засновниками фірми «Торгівельний будинок «Науково-промислове підприємство «Інтеграл» є Віталій Стрішко, адвокат Едуард Іванюкович та його ж запорізьке ТОВ «Науково-промислове підприємство «Інтеграл», а директором – Антон Власенко.

Стрішко також володіє та керує ТОВ «Торгівельний будинок «Моя енергія-СВ».

Раніше із червня 2017 року «ТБ «НПП «Інтеграл» отримав дрібних підрядів ПАТ «Запоріжжяобленерго» на 2,02 млн грн., а материнське «НПП «Інтеграл» – дрібних підрядів «Запоріжжяобленерго» і «Харківобленерго» на 2,85 млн грн.

«Харківобленерго» на 65% належить державі, ще 29% має компанія «Garensia Enterprises Limited» (Кіпр), яку пов’язують з Костянтином Григоришиним.

У 2015 році «Харківобленерго» і «Запоріжжяобленерго» контролювали менеджери, пов’язані з фірмою «Енергомережа» Дмитра Крючкова. Після оголошення його в розшук за розкрадання на запорізькому обленерго роботу цих обленерго від групи Суркісів почав курувати Олександр Сагура – голова наглядової ради «Прикарпаттяобленерго» і фірми «Укренергоконсалт». Тоді Фонд держмайна призначив в. о. голови правління «Харківобленерго» Володимира Яворського, колишнього директора з енергозбуту «Запорiжжяобленерго». Він ішов у Харківську облраду від «Блоку Петра Порошенка».

Пакет у 60% акцій «Запоріжжяобленерго» належить державі, 16,5% – кіпрській «Lex Perfecta Limited», яку пов’язують з Ігорем Суркісом, 12% – «Bikontia Enterprises Limited» з Кіпру, що приписують Костянтину Горигоришину та Ігорю Коломойському, 7% – кіпрській «Kerelio Commercial Limited».

За даними «Smida», у лютому в. о. гендиректора «Запоріжжяобленерго» стала Олена Ангелова – екс-заступник голови правління ПАТ «Полтаваобленерго», яке після обміну частками між Григоришиним та Ігорем Коломойським перейшло під контроль «Привату».

Найменування товару Кількість, шт. Ціна, грн./шт. із ПДВ
Силовий трансформатор ТМ-630 кВА 10/0,4кВ 5 304 800
Силовий трансформатор ТМ-630 кВА 6/0,4кВ 21 304 800
Силовий трансформатор ТМ-400 кВА 10/0,4кВ 28 235 400
Силовий трансформатор ТМ-400 кВА 6/0,4кВ 21 235 400
Силовий трансформатор ТМ-250 кВА 6/0,4кВ 22 190 299
Силовий трансформатор ТМ-250 кВА 10/0,4кВ 8 190 299
Силовий трансформатор ТМ-160 кВА 10/0,4кВ 8 139 700
Силовий трансформатор ТМ-160 кВА 6/0,4кВ 2 139 700
Силовий трансформатор ТМ-100 кВА 10/0,4кВ 8 104 502
Силовий трансформатор ТМ-100 кВА 6/0,4кВ 2 104 502
Силовий трансформатор ТМ-63 кВА 10/0,4кВ 8 88 002
Силовий трансформатор ТМ-63 кВА 6/0,4кВ 3 88 002
Силовий трансформатор ТМ-40 кВА 10/0,4кВ 8 80 304
Силовий трансформатор ТС-630/6-У3 10 792 000
Силовий трансформатор ТС-400/6-У3 10 591 800
Силовий трансформатор ТС-250/6-У3 10 442 200
Силовий трансформатор ТС-160/6-У3 10 417 999
Трансформатор напруги НКФ-123 УХЛ1 3 282 660
Трансформатор струму ТФЗМ-123 УХЛ1 3 261 720
Трансформатор напруги UJN-36 5 157 320
Трансформатор струму ТФЗМ-40,5 УХЛ1 3 137 474
Трансформатор струму CRH-36 27 132 000
Трансформатор напруги URS-36 57 127 500
Трансформатор напруги ЗНОМ-35 3 42 156
Трансформатор напруги НТАМИ-10 6 36 048
Трансформатор напруги НАМИ 10 кВ 12 34 320
Трансформатор напруги НАМИ-6 кВ 12 31 320
Трансформатор струму ТПОЛУ-10-2.2-Г1-0,5S//10Р-50//5 15 11 000
Трансформатор струму ТПОЛУ-10-2.2-Г1-0,5S//10Р-100//5 15 11 000
Трансформатор струму ТПОЛУ-10-2.2-2Г-0,5S//10P-150//5 31 11 000
Трансформатор струму ТПОЛУ-10-2.2-2Г-0,5S//10P-200//5 15 11 000
Трансформатор струму ТПОЛУ-10-2.2-2Г-0,5S//10Р-300//5 55 10 260
Трансформатор струму ТПОЛУ-10-2.2-2Г-0,5S//10P-400//5 15 10 240
Трансформатор струму ТПОЛУ-10-2.2-2Г-0.5S//10Р-600//5 19 10 236
Трансформатор струму ТПОЛУ-10-2.2-4Г-0,5S//10Р-1000//5 15 10 236
Трансформатор струму ТПЛУ-10-1.2-1В-0,5S//10P-100//5 9 10 230
Трансформатор струму ТПЛУ-10-1,2-2B-0,5S//10Р-600//5 9 10 230
Трансформатор струму ТПОЛУ-10-2.2-2Г-0,5S//10Р-300//5 9 10 230
Трансформатор струму ТПОЛУ-10-2.2-2Г-0,5S//10Р-400//5 9 10 230
Трансформатор струму ТПЛУ-10-1,2-2В-0,5S//10Р-600//5 11 10 224
Трансформатор струму ТПЛУ-10-1.2-2B-0,5S//10Р-150//5 9 10 010
Трансформатор струму ТОЛУ-10-1.2-Г1-0,5S//10Р-150//5 з перехідними кронштейнами під розмір ТВЛМ-10 9 10 010
Трансформатор струму ТОЛУ-10-1.2-Г1-0,5S//10Р-300//5 з перехідними кронштейнами під розмір ТВЛМ-10 9 10 010
Трансформатор струму ТПЛУ-10-1.2-2В-0,5S//10Р-150//5 27 10 009
Трансформатор струму ТПЛУ-10-1.2-2В-0,5S//10Р-300//5 25 10 008
Трансформатор струму ТПЛУ-10-1.2-2В-0,5S//10Р-150//5 15 10 006
Трансформатор струму ТПЛУ-10-1.2-2В-0,5S//10Р-300//5 15 10 006
Трансформатор струму ТОЛУ-10-1.2-Г1-0,5S//10Р-150//5 з перехідними кронштейнами під розмір ТВЛМ-10 15 10 006
Трансформатор струму ТОЛУ-10-1.2-Г1-0,5S//10Р-300//5 з перехідними кронштейнами під розмір ТВЛМ-10 15 10 006
Трансформатор струму ТОЛУ-10-1.2-Г1-0,5S//10Р-400//5 з перехідними кронштейнами під розмір ТВЛМ-10 15 10 006
Трансформатор струму ТПЛУ-10-1,2-2В-0,5S//10Р-150//5 15 10 006
Трансформатор струму ТПЛУ-10-1,2-2B-0,5S//10Р-200//5 15 10 006
Трансформатор струму ТПЛУ-10-1.2-2B-0,5S//10Р-300//5 15 10 006
Трансформатор струму ТПЛУ-10-1.2-1В-0,5S//10Р-100//5 36 9 900
Трансформатор струму ТПЛУ-10-1.2-2В-0,5S//10Р-200//5 40 9 900
Трансформатор струму ТПЛУ-10-1.2-2В-0,5S//10Р-400//5 23 9 900
Трансформатор струму ТПЛУ- 10-1.2-2В-0,5Б//10Р-200//5 15 9 900
Трансформатор струму ТПЛУ-10-1.2-2В-0,5S//10Р-400//5 15 9 900
Трансформатор струму ТПЛУ-10-1.2-1В-0,5S//10Р-50//5 15 9 900
Трансформатор струму ТПЛУ-10-1.2-1В-0,5S//10Р-100//5 15 9 900
Трансформатор струму ТПЛУ-10-1.2-2B-0,5S//10P-400//5 15 9 900
Трансформатор струму ТПЛУ-10-1.2-2B-0,5S//10Р-600//5 15 9 900
Трансформатор струму ТОЛУ-10-1.2-Г1-0,5S//10Р-100//5 з перехідними кронштейнами під розмір TBK-10 9 9 789
Трансформатор струму ТОЛУ-10-1.2-Г1-0,5S//10Р-50//5 з перехідними кронштейнами під розмір ТВЛМ-10 15 9 680
Трансформатор струму ТОЛУ-10-1.2-Г1-0,5S//10Р-100//5 з перехідними кронштейнами під розмір ТВЛМ-10 15 9 680
Трансформатор струму ТОЛУ-10-1.2-Г1-0,5S//10Р-200//5 з перехідними кронштейнами під розмір ТВЛМ-10 15 9 680
Трансформатор струму ТОЛУ-10-1.2-Г1-0,5S//10Р-100//5 з перехідними кронштейнами під розмір ТВЛМ-10 9 9 680
Трансформатор струму ТОЛУ-10-1,2-Г1-0,5S//10Р-200//5 з перехідними кронштейнами під розмір ТВЛМ-10 9 9 680
Трансформатор струму ТОЛУ-10-1,2-Г1-0,5S//10Р-400//5 з перехідними кронштейнами під розмір ТВЛМ-10 9 9 680
Трансформатор струму ТОЛУ-10-1,2-Г1-0,5S//10Р-50//5 з перехідними кронштейнами під розмір ТВЛМ-10 9 9 680
Трансформатор струму ТОЛУ-10-1,2-Г1-0,5S//10Р-600//5 з перехідними кронштейнами під розмір ТВЛМ-10 9 9 680
Трансформатор струму ТОЛУ-10-1.2-Г1-0,5S//10Р-100//5 з перехідними кронштейнами під розмір TBK-10 15 9 570
Трансформатор струму ТОЛУ-10-1.2-Г1-0,5S//10Р-100//5 9 9 459
Трансформатор струму ТПЛУ-10-1.2-1В-0,5S//10Р-50//5 4 9 350
Трансформатор струму ТПЛУ-10-1.2-1В-0,5S//10Р-20//5 10 9 350
Трансформатор струму ТПЛУ-10-1.2-1В-0,5S//10Р-30//5 2 9 350
Трансформатор струму ТПЛУ-10-1.2-1В-0,5S//10Р-75//5 31 9 350
Трансформатор струму ТПОЛУ-10-2.2-2Г-0,5S//10Р-600//5 9 2 880
Трансформатор струму Т-0,66А 150/5 (0,5S) (А/С) 288 2 198
Трансформатор струму Т-0,66А 300/5 (0,5S) (А/С) 698 2 196
Трансформатор струму ТШ-0,66А 300/5 (0,5S) (А/С) II 228 2 070
Трансформатор струму Т-0,66А 200/5 (0,5S) (А/С) 698 2 039
Трансформатор струму Т-0,66А 400/5 (0,5S) I 648 1 956
Трансформатор струму Т-0,66А-1 600/5 (0,5S) І 188 1 956
Трансформатор струму Т-0,66А-1 800/5 (0,5S) І 78 1 956
Трансформатор струму Т-0,66А-1 1000/5 (0,5S) I 60 1 956
Трансформатор струму ТШ-0,66А 400/5 (0,5S) I 210 1 956
Трансформатор струму ТШ-0,66А-1 600/5 (0,5S) 108 1 956
Трансформатор струму ТШ-0,66-1 1000/5 (0,5S) 24 1 956
Трансформатор струму Т-0,66-1 800/5 (0,5S) 60 1 267
Трансформатор струму Т-0,66А 100/5 (0,5S) (А/С) 288 1 127
Трансформатор струму Т-0,66-1 600/5 (0,5S) 60 1 091
Трансформатор струму ТШ-0,66-1 800/5 (0,5S) 60 898
Трансформатор струму Т-0,66 50/5 (0,5S) 200 724
Трансформатор струму Т-0,66 75/5 (0,5S) 72 724
Трансформатор струму Т-0,66 100/5 (0,5S) 150 724
Трансформатор струму Т-0,66 150/5 (0,5S) 150 724
Трансформатор струму Т-0,66 200/5 (0,5S) 270 724
Трансформатор струму Т-0,66 300/5 (0,5S) 300 724
Трансформатор струму Т-0,66 400/5 (0,5S) 270 724

 

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