Обленерго Коломойського заправилось на 38 мільйонів у нечужого «приватівцям» новачка

ПАТ «Полтаваобленерго» 9 лютого за результатами тендеру замовило ТОВ «Лівайн Торг» палива на 38,09 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До лютого 2019 року через мережу АЗС поставлять 1,48 млн л палива виробництва ПАТ «Укртатнафта» Ігоря Коломойського, а саме дизель по 24,50 грн./л, бензин марки А-92 по 26,00 грн./л та бензин марки А-95 по 26,50 грн./л.

Дизпаливо і бензин А-95 на 11% дешевші від середніх роздрібних цін на ринку, які, за даними «EnKorr», зараз становлять відповідно 27,13 грн./л і 29,32 грн./л.

Ціна угоди на 0,5% нижча від очікуваної вартості закупівлі в 31,91 млн грн.

Єдиним конкурентом було полтавське ТОВ «Торговий дім Автотранс-Ойл» Аліни Ярмолюк і Сергія Михайлика на чолі з Олександром Какаровим, причому ніхто не знижував ціну під час аукціону.

Дніпровська фірма «Лівайн Торг» зі статутним капіталом 3 тис грн. створена у липні 2017 року. За даними системи «YouControl», спершу засновницею була Ірина Гаврилюк, потім фірму переоформили на Ірину Лебедєву. Нині ж вона належить Ользі Жиронкіній із Дніпра, а директором є Сергій Заєць.

Жиронкіна керує харківським ТОВ «Дагомея» Наталії Доршакової, яке припиняється через банкрутство від лютого 2017 року Катериною Бакрадзе. Остання також була ліквідатором харківського ТОВ Виробничо-торгівельна фірма «Авіас», записаного на пов’язані з «Приватом» офшори: вірґінські «Еверрін Коммершіал С.А.», «Елброуф Інтернашіонал Корп.», «Креонтас Коммершіал Лтд» і «Прістеллі Холдінгз Інк.», «Денніеллі Лімітед», белізькі «Кендлвуд Файненсіал Корп.», «Хеліфілд Холдінгз Лімітед», «Дівелопмент Інвесторс Лімітед», «Монтеліно Інвестментс Лімітед» і «Ред Ленд Інвесторс Лімітед» та «Волкано Холдінгс Лтд» із Маршаллових островів.

Загалом від початку 2018 року переможець отримав підрядів замовників по всій Україні на загальну суму 258,98 млн грн., серед яких нинішній – найбільший.

Нагадаємо, основними акціонерами «Полтаваобленерго» до літа 2016 року були Костянтин Григоришин та Ігор Коломойський. Торік «Економічна правда» повідомила, що бізнесмени обмінялись частками акцій у енергоактивах. І «Полтаваобленерго» буде одноосібно контролюватися групою «Приват» Коломойського, а «Сумиобленерго» і «Чернігівобленерго» будуть підконтрольні «Енергетичному стандарту» Григоришина.

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