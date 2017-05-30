Фаворити «Укренерго» виграли у партнера Кропачова 156 мільйонів на підстанцію на Миколаївщині

ДП «НЕК «Укренерго» 23 травня за результатами тендеру замовило ТОВ «Елміко» будівельних робіт на 155,97 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Цьогоріч реконструюють підстанцію ПС 220/35/10 кВ «Березань» по вул. Вільна, 12 у смт. Березанка Миколаївської області.

На вітчизняне обладнання піде 81,90 млн грн., на будівельні роботи – 48,10 млн грн., на імпортне обладнання – 25,50 млн грн., на коригування проектної документації та експертизу – 479 тис грн. Перелік обладнання із цінами можна побачити у таблиці нижче.

Трансформатор трифазовий олійний ТДТН-63000/220-У1 виробництва ПАТ «Запоріжтрансформатор» Костянтина Григоришина коштує 16,24 млн грн. без ПДВ. Відтак з урахуванням 20% податку його питома вартість становить $11,8 тис за МВА, що відповідає ринковим цінам.

Із вартості будівельних робіт на заробітну плату відведено 13% (6,02 млн грн.), а на прибуток – 2% (904 тис грн.).

Після отримання плати за приєднання сонячної електростанції ТОВ «Восход Солар» (раніше належало «Актив Солар» братів Клюєвих, а нині – сінгапурській «CNBM International Energy PTE.LTD.») сумарною прогнозованою потужністю 60 МВт до електромереж, замовник перерахує «Елміко» аванс: 30% за проектування і будівництво, 50% за українське та 80% за іноземне обладнання.

Незначні обсяги різних робіт виконають субпідрядники ТОВ «Нік», ТОВ «Проенерджі», КВКП «Союз», ТОВ «Енерго-Профіт», ТОВ «Науково-технічний центр Енергозв’язок», ТОВ ХКП «Спецавтоматика-сервіс, ЛТД» і ТОВ «Корпорація Електропівденьмонтаж».

Переможна пропозиція на шість відсотків дешевша від очікуваної вартості закупівлі.

Єдиним допущеним конкурентом було ТОВ «Хорос», яке знизило ціну під час торгів, на відміну від переможця, але все одно програло з різницею в ціні чотири відсотки. Натомість ТОВ «Техностар» не допустили до аукціону через претензії до технічних характеристик пропонованого обладнання, довідок і банківської гарантії.

Власником фірми «Елміко», раніше донецької, а нині переоформленої в Харкові, є донеччанин Михайло Мордвін. Керує нею Катерина Табацька.

Від заснування компанії у 2006 р. і до квітня 2012 р. директором був Євген Горожанкін, який у 2009-2012 рр.. був партнером Мордвіна по ТОВ «Реміт» ЛТД.

Горожанкін був відомий як працівник «Донецьксталі» Віктора Нусенкіса, зокрема відповідальний за продаж гірсько-шахтового обладнання.

Усього з 2008 року «Елміко» виграла тендерів щонайменше на 249,32 млн грн. Із них 237,89 млн грн. – в системі «Укренерго», а решту – в підприємств ДТЕК Ріната Ахметова і ДП «Електроважмаш».

Київський «Хорос» належить донеччанину Юрію Качанову, директором є Денис Гром.

Качанов значиться автором патенту, який належить ТОВ «Аліт» донеччанки Юлії Штерн.

Він також володіє донецьким ТОВ «Аліт Груп» з Віталієм Кропачовим, який був заступником директора ДП «Торезантрацит» і креатурою першого заступника голови фракції БПП та бізнес-партнера президента Петра Порошенка – Ігоря Кононенка.

Вітчизняне обладнання

№ з/п Найменування Одиниця виміру Кількість, од. Ціна за одиницю, грн без ПДВ Загальна вартість, грн без ПДВ І Ізолятор ПСВ 120Б шт 5 412,00 2 060,00 2 Ізолятор підвісний ПС160Д шт 108 498,00 53 784,00 3 Вузол кріплення гірлянди КГН-16-5 шт 7 280,00 1 960,00 4 Скоба СК-12-1А шт 13 82,00 1 066,00 5 Скоба СКТ-16-1 шт 7 140,00 980,00 6 Серьга СР-12-16 шт 5 35,00 175,00 7 Серьга СР-16-20 шт 7 72,00 504,00 8 Ушко У1-12-16 шт 5 110,00 550,00 9 Ушко У2-16-20 шт 7 192,00 1 344,00 10 Звено промежуточное ПР-12-6 шт 5 68,00 340,00 11 Звено промежуточное ПРР-12-1 шт 5 295,00 1 475,00 12 Звено промежуточное ПРР-16-1 шт 7 350,00 2 450,00 13 Звено промежуточное ПТМ-12-3 шт 5 141,00 705,00 14 Звено промежуточное ПТМ-16-3 шт 7 158,00 1 106,00 15 Затискач НС-70-3 шт 5 92,00 460,00 16 Зажим натяжной прессуемый НАС-450-1 шт 7 495,00 3 465,00 17 Зажим ЗПС-70-ЗВ шт 5 22,80 114,00 18 Изолятор ПС70Е шт 727 242,43 176 246,61 19 Ушко У2К-7-І6 шт 27 90,20 2 435,40 20 Звено переходное ПРТ-7/12-2 шт 27 68,00 1 836,00 21 Сережка СРС-7-16 шт 33 32,00 1 056,00 22 Узел крепления КГП-7-3 шт 33 42,00 1 386,00 23 Зажим натяжной прессуемый НАС-450-1 шт 27 495,00 13 365,00 24 Зажим А4А-400-8 шт 39 115,00 4 485,00 25 Зажим А2А-400-8 шт 39 110,00 4 290,00 26 Зажим ОА-400-І шт 36 240,00 8 640,00 27 Зажим поддерживающий ПГН-5-3/Г шт 6 570,00 3 420,00 28 Пункт распределительный с вводным автоматом ВА 5735, 1н=100А,-2 шт; с фидерными втоматами АЕ2040 с 1нр=10А- 2шт., с автоматами АЕ2044 с 1нр=6А- 3 шт. 1нр=10А-3 шт.. с обогревом мощностью не больше 0.2 кВт с термостатом шт 1 19 800,00 19 800,00 29 Пункт распределительный с вводным автоматом ВА 5735, 1и=100А.-2 шт; с фидерными втоматами АЕ2040 с 1нр=10А-6 шт., с автоматами АЕ2044 с 1нр=10А- 2 шт. 1пр=6А-4 шт.. с обогревом мощностью не больше 0.2 кВт с термостатом шт 1 30 650,00 30 650,00 30 Разъединитель трехполюсный РЕП. 1а-22011/1000-40УХЛ 1 с одним комплектом заземляющих ножей,с двигательными приводами ПД-14УХЛ1 для главных и аземляющих ножей, в комплекте с опорнымиетойками 1і=2816 мм. шт 2 340 844,75 681 689,50 31 Разъединитель трехполюсный РГН.2-220ІІ/1000-40 УХЛ1 с двумя комплектами заземляющих ножей.с двигательными приводами ПД-14УХЛ1 для главных и земляющих ножей с заводскими стойками 6=2816 мм шт 4 315 678,30 1 262 713,20 32 Шинная опора 220 кВ. в комплекте с заводской стойкой 11=2960 мм типа ШО-220-УХЛ1 шт 10 33 075,00 330 750,00 33 Обмежувач перенапруги КР/ТЕЬ-10/12УХЛ1 шт 3 688,30 2 064,90 34 Зажим ОА-120Т-2 шт 6 110,00 660,00 35 Зажим ответвительный РОА-185-1 шт 24 147,33 3 535,92 36 Зажим А2А-70-8 шт 30 31,40 942,00 37 Зажим ОА-І85-2 шт 24 120,00 2 880,00 38 Зажим аппаратный А2А-185-8 шт 4 66,49 265,96 39 Обмежувач перенапруги ОПН-ВР/ТЕЕ-35/40,5УХЛ І; шт 24 6 500,00 156 000,00 40 Изолятор опорный ИО-1-2.50УТЗ шт 16 33,00 528,00 41 Шкаф с шинной сборкой 0,4 кВ шт 2 23500,00 47 000,00 42 Трансформатор силовий трифазовий з двома обмотками ТМ- 400/10 У1; ( масса=і,9) шт 2 61000,00 122 000,00 43 Изолятор опорный ИОС-20-2000УХЛ1 шт 54 2 320,00 125 280,00 44 Зажим А4А-120-2 шт 2 58,00 116,00 45 Зажим А4А-400-2 шт 3 1 15,00 345,00 46 Обмежувач перенапруги КР/ТЕЬ-10/12УXЛ1 шт 3 688,30 2 064,90 47 Трансформатор трифазовий олійний ТДТН-63000/220-У1; шт 1 16 237 630,00 16 237 630,00 48 Обмежувач перенапруги ВР/ТЕЕ-35/40,5УХЛ1; шт 3 6 500,00 19 500,00 49 Зажим А4А-185-8 шт 10 75,00 750,00 50 Зажим аппаратный А2А-185-8 шт 7 66,49 465,43 51 Зажим АШМ-16-І шт 4 480,00 і 920,00 52 Пункт распределительный с вводным автоматом ВА 5735, 1н=50А,-2 шт; с фидерными втоматами АЕ2046 с Іир=6А- 2шт., с автоматами АЕ2044 с інр= 10А- 2 шт, Інр^бА-4 шт., с обогревом мощностью не больше 0,2 кВт с термостатом шт 1 24 500,00 24 500,00 53 Шкаф питания приводов разъединителя ШПР шт 1 64 500,00 64 500,00 54 Трансформатор тока 35 кВ для установки в нейтрали СИ типаТФЗМ 40,5/1000УХЛ1 шт 2 44500,00 89 000,00 55 Разъединитель 35 кВ для установки в нейтрали СИ с приводом ПД-14типа РГ.2-35.1І/1000УХЛ1 шт 2 83904,80 167 809,60 56 Разъединитель 35 кВ с приводом ПД-14 типа РГ- 35.ІІ/1000УХЛ1 шт 1 32446,40 32 446,40 57 Реактор РЗДПОМА-700/35У1 в комплекті з автоматичним регулятором типу РКМ101 шт 2 820000,00 1 640 000,00 58 Зажим аппаратный А2А-120-8 шт 6 52,00 312,00 59 Зажим аппаратный А4А-120-8 шт 3 72,00 216,00 60 Зажим аппаратный А4А-70-8 шт 8 62,00 496,00 61 Зажим аппаратный АI А-120-8 шт 3 42,00 126,00 62 Зажим аппаратный ОА-120Т-2 шт 3 120,00 360,00 63 Зажим аппаратный ОА-70-1 шт 4 16,80 67,20 64 Обмежувач перенапруги ОПН-РТ/ТЕЕ-35/40.5УХЛ 1 шт 3 6 500,00 19 500,00 65 “Корректор коэффициента мощности потребителей 35 кВ типа ККМ-35-І5М-О-0РО-ОІ в составе: 1.Батарея статических конденсаторов (БСК) наружной установки, жением 35 кВ; 2,Разъединитель РДЗ-35-1000УХЛ1; З.Трансформатор тока для защиты от небаланса 35 кВ; 4.Несущая металлоконструкция. шт I 1 950 000,00 I 950 000,00 66 Установка очищення води у складі:регулятор тиску,механічний сітчастий фільтр, фільтр комплексного очищення,установка зворотного осмосу в зборі, ультрафіолетова лампа,циркуляційний насос, автоматика насосу,фільтр картріджний, фітінги,кріплення шт 1 61948,33 61 948,33 67 Вогнегаситель порошковий ОП-5-01 шт 17 365,69 6 216,73 68 Огнетушитель порошковый ОП-9 шт 9 133,33 1 199,97 69 Пожарный щит в комплекте шт 3 582,00 1 746,00 70 Ящик с песком шт 3 485,32 1 455,96 71 Топор пожарного шт 3 65,00 195,00 72 Кошма пожарного шт 3 132,00 396,00 73 Щит переменного тока; шт 1 2 044 171,57 2 044 171,57 74 Щит постоянного тока (состоящий из трех панелей) в комплекте ящика с рубильниками шт 1 1 829 670,27 1 829 670,27 75 Выпрямительно – подзарядное устройство типа ШПК-9801- 3927-0001У ХЛ шт 2 210 000,00 420 000,00 76 Изолятор опорный ИОС – 20 – 2000УХЛ1 шт 6 2 320,00 13 920,00 77 Реактор,шо обмежує трифазовим РТСТП 0-3150-0,45 ТІ шт 3 1 800 000,00 5 400 000,00 78 Модуль електротехничний контейнерного типу серії SKP на напругу 35 кВ шт 1 8 962 530,00 8 962 530,00 79 Модуль електротехничний контейнерного типу серії SK.P на напругу 10 кВ з шафами шт 1 10 780 000,00 10 780 000,00 80 Шафа нетипова №1 нетипова управління шт 1 128 409,00 128 409,00 8І Шафа нетипова №2 нетипова управління шт 1 128 409,00 128 409,00 82 Шафа нетипова №3 нетипова управління 2Т шт і 99 577,50 99 577,50 83 Шафа нетипова №4 нетипова управління шт 1 134 640,00 134 640,00 84 Шафа нетипова №5 нетипова управління ЗТ шт 1 139 708,68 139 708,68 85 Шафа № 6 нетипова ЦС SACO 64Ц4(ЗПУ) шт 1 137 000,00 137 000,00 86 Шафа нетипова №26 нетипова управління ДГР шт 1 104 131,74 104 131,74 87 Шафа нетипова №27 нетипова управління ДГР шт 1 104 131,74 104 131,74 88 Шафа нетипова №28 нетипова АПК Калина-8 б-130а шт 1 325 848,00 325 848,00 89 Шафа нетипова №29 нетипова АПК Калииа-8 Б-131/2Б шт 1 328 020,00 328 020,00 90 Шафа нетипова №30 нетипова АПК Калина-8 Б-132/2Б шт 1 328 020,00 328 020,00 91 Шафа нетипова №31 нетипова зовнішніх зв’язків АЧР-ЧАПВ шт 1 99 943,74 99 943,74 92 Шафа нетипова №32 нетипова ПМ РЗА “ДІАМАНТ” з версією САОП шт 1 102 185,60 102 185,60 93 Шафа №33 нетипова шт 1 104 992,25 104 992,25 94 Шафа №34 нетипова захисту ліній типу (REL 670) шт 1 121 320,00 121 320,00 95 Шафа №35,41 нетипова (REC-670) шт 2 130 000,00 260 000,00 96 Шафа нетипова №36 нетипова ПМ РЗА “ДІАМАНТ L031 “ шт 1 106 443,34 106 443,34 97 Шафа №39,51 нетипова реєстратора “Рекой” N1,2; шт 2 99 214,95 198 429,90 98 Шафа нетипова №48,54 нетипова технологічного захисту Т2,Т1; шт 2 124 674,00 249 348,00 99 Шафа нетипова №55,47 нетипова резервного захисту 1Т,2Т (RET 670) ІІ комплект шт 2 114 751,00 229 502,00 100 Шафа нетипова №53,49 нетипова основного захисту ІТ,2Т (RET 670) І комплект шт 2 221 851,91 443 703,82 101 Шафа нетипова №56 нетипова ТН 220 кВ TV 1G , TV2G шт 1 104 524,59 104 524,59 102 Цифровое микропроцессорное устройство “Диамант” САОП шт 1 235000,00 235 000,00 103 Цифровое микропроцессорное устройство “Диамант” L031 шт 1 235000,00 235 000,00 104 Шкаф автоматики и управления отоплением ST нетипова шт 1 21 520,00 21 520,00 105 Шкаф автоматики и управления отоплением STI нетипова шт 1 38 900,00 38 900,00 106 Шкаф автоматики и управления вентиляцией SD нетипова шт 1 45 700,00 45 700,00 107 Шкаф автоматики и управления вентиляцией SD1 нетипова шт ! 25 400,00 25 400,00 108 Шкаф автоматики и управления кондиционерами SK нетипова шт 1 17 520,00 17 520,00 109 Шкаф автоматики и управления кондиционерами SKI нетипова шт 1 19 850,00 19 850,00 110 Шафа керування роз’єднувачем з термостатом з нагрівальним елементом типа ШУР-І шт 4 20 286,00 81 144,00 Пі Шафа керування роз’єднувачем з термостатом з нагрівальним елементом типа ШУР-2 шт 4 22 250,00 89 000,00 112 Шафа керування роз’єднувачем ШУР шт 1 23 400,00 23 400,00 і 13 Шафа ШЗН шт 1 25 018,00 25 018,00 114 Обмежувач перенапруги ОПН-РТ/ТЕЕ-Х/Х-УХЛ1-10/12 шт 3 740,00 2 220,00 115 Зажим АIА-70-2А шт 6 160,00 960,00 116 Комплектна трансформаторна підстанція тупікова КТП- 400/10/0,4У1 шт 1 177600,00 177 600,00 117 Разъединитель РЛНД-1/2-10/ІУ/400/1У1 шт 2 5 520,00 11 040,00 118 Зажим АШМ-12-1 шт 4 510,00 2 040,00 119 Затискач апаратний, що пресується А2Л-70-2 шт 10 45,00 450,00 120 Трансформатор силовий трифазовий з двома обмотками ТМ- 400/10 У1 шт 2 61000,00 122 000,00 121 Реактор РЗДПОМ-480/Ю в комплекті з автоматичним регулятором типу РКМ101 шт 2 590000,00 1 180 000,00 122 Изолятор ПС70Е; шт 176 242,43 42 667,68 123 Узел крепления гирлянды КГ-21-3; шт 8 82,00 656,00 124 Серьга СРС-12-16; шт 8 42,00 336,00 125 Ушко У1-12-16 шт 8 110,00 880,00 126 Скоба СК-16-1А; шт 8 172,00 1 376,00 127 Скоба СК-35-ІА шт 8 480,00 3 840,00 128 Скоба СКТ-45-1; шт 8 820,00 6 560,00 129 Звено переходное ПРТ-16/12-2; шт 8 110,00 880,00 130 Звено монтажное ПТМ-12-3; шт 10 140,00 I 400,00 13І Звено промежуточное ПР-12-6; шт 12 68,00 816,00 132 Звено промежуточное 2ПР-12-1; шт 10 110,00 1 100,00 133 Звено переходное ПРТ-12/45-2; шт 8 340,00 2 720,00 134 Звено промежуточное ПРВ-І2-І; шт 8 128,00 1 024,00 135 Зажим А4А-400-8; шт 8 1 15,00 920,00 136 Шафа нетипова №20 нетипова ПМ РЗА “ДІАМАНТ L03 3” шт I 132 540,00 132 540,00 137 Шафа нетипова №21 нетипова АПК Калина-8прм. Б-130/1Б шт 1 323 235,00 323 235,00 138 Шафа нетипова №26 нетипова АПК Калина-8 прм.Б-130/2Б шт 1 323 235,00 323 235,00 139 Шафа нетипова №27 нетипова АПК Калина-8 прд.Б-132А шт 1 323 235,00 323 235,00 140 Цифровое микропроцессорное устройство “Диамант” L031 шт 1 235 000,00 235 000,00 141 Изолятор ПС70Е; шт 176 242,43 42 667,68 142 Узел крепления гирлянды КГ-21-3; шт 8 82,00 656,00 143 Серьга СРС-12-16; шт 8 42,00 336,00 144 Ушко У1-12-16; шт 8 110,00 880,00 145 Скоба СК-16-1 А; шт 8 172,00 1 376,00 146 Скоба СК-35-1 А; шт 8 480,00 3 840,00 147 Скоба СКТ-45-1; шт 8 820,00 6 560,00 148 Звено переходное ПРТ-16/12-2; шт 8 110,00 880,00 149 Звено монтажное ПТМ-12-3; шт 10 140,00 1 400,00 150 Звено промежуточное ПР-12-6; шт 12 68,00 816,00 151 Звено промежуточное 2ПР-12-1; шт 10 110,00 1 100,00 152 Звено переходное ПРТ-12/45-2; шт 8 340,00 2 720,00 153 Звено промежуточное ПРВ-І2-І; шт 8 128,00 1 024,00 154 Зажим А4А-400-8; шт 8 115,00 920,00 155 Зажим А2А-400-8; шт 3 110,00 330,00 156 Зажим ОА-400-1; шт 3 240,00 720,00 157 Шафа нетипова №38 нетипова АПК Калина-8 Б-132/1Б; шт 1 324 093,00 324 093,00 158 Шафа нетипова №37 нетипова АПК Калина-8 Б-130ЛБ; шт I 324 093,00 324 093,00 159 Шафа нетипова №23 нетипова АПК Калина-8 6-131 а; шт 1 323 235,00 323 235,00 160 Шафа нетипова №16 нетипова ПМ РЗА “ДІАМАНТ L031”; шт 1 132 540,00 132 540,00 161 Цифровое микропроцессорное устройство “Диамант” L031; шт 1 235 000,00 235 000,00 162 Табло світлове ТС-02-220ГІ; шт 9 652,00 5 868,00 163 Изолятор ПС70Е; шт 176 242,43 42 667,68 164 Узел крепления гирлянды КГ-21-3; шт 8 82,00 656,00 165 Серьга СРС-12-16; шт 8 42,00 336,00 166 Ушко У1-12-16; шт 8 110,00 880,00 167 Скоба СК-16-1 А; шт 8 172,00 1 376,00 168 Скоба СК-35-1 А; шт 8 480,00 3 840,00 169 Скоба СКТ-45-1; шт 8 820,00 6 560,00 170 Звено переходное ПРТ-16/12-2; шт 8 110,00 880,00 171 Звено монтажное ПТМ-12-3; шт 10 140,00 1 400,00 172 Звено промежуточное ГІР-12-6; шт 12 68,00 816,00 173 Звено промежуточное 2ПР-12-І; шт 10 110,00 1 100,00 174 Звено переходное ПРТ-12/45-2; шт 8 340,00 2 720,00 175 Звено промежуточное ПРВ-12-І; шт 8 128,00 1 024,00 176 Зажим А4А-400-8; шт 8 115,00 920,00 177 Зажим А2А-400-8; шт 3 110,00 330,00 178 Зажим ОА-400-І; шт 3 240,00 720,00 179 Шафа АСОЕ в складі; Сервер HP ProLiant DL360e Gen8-1 шт; Монітор 20м НР2011X(LV876AA) -1шт; Клавіатура USB Wz972AA HP -1шт; Маніпулятор USB Х1000(Н2С21АА ГІР – 1шт; Некерований комутатор 16 х IO/lOOßaseTX EDS-316 MOXA -1шт; Джерело живлення 220V AC/24V DC, 20 Вт MDR-20-24 MEAN WELL -1шт; 8-портовий RackMount асинхроиий сервер RS-422/485 в Ethernet, живлення 100-240 VAC NPort 5630-8 МОХА -2шт; Кабелі, дроти, монтажні матеріали -Ікомп.; Блок на 9 розеток, 19″ RackMount LZ-30/9 ZPAS -1шт; Автоматичний вимикач двополюсний, 10 А, клас С ВА47-29М 2Р 10А “С” ІЕК -1шт; Автоматичний вимикач двополюсний, 3 А, клас С ВА47-29М 2Р ЗА “С” ІЕК -1шт; Шафа підлогова 42U 600×1000 OF-42-60/10L- GJSJA-305-B CONTEG – 1шт; Кутки для цоколя 100мм DP-PR 100-А CONTEG – 1комп.; Панели для цоколя 100мм P-P-PDN- 60/100-100 CONTEG – 1комп.; Кабельный ввід DP-KP-RB4 CONTEG -2шт; Блок на 3 вентилятора DP-VEN-03-E CONTEG -1шт; Джерело безперервного живлення Smart- UPS “On-Line” “9130 2000RM” Eaton Powerware-1 шт; Зовнінший батарейний мoдyль”PW9І30N3000R-EßM2U,, “Eaton Powerware” -1шт; Патч-панель на 24 порти RJ – 45, ранована-2шт; Кабельний організатор, IU DP-VP-P5 Conteg- 1шт;Лоток для укладання зайвих довжин оптичних патчкордів ОТ Технології – 1шт; шт 1 321 000,00 321 000,00 180 Шафа обліку нетипова; шт 1 200 560,00 200 560,00 181 ПЗ АСОЕ ТОВ “Укргазтех” шт 1 216 000,00 216 000,00 182 Шафа навісна ЛЕЗ в складі: контейнер для радіоелектронного обладнання (БР) ШТК{15 U)-60 – 1 штжомплект ретранслятора Hytera RD-9851Р -1 шт; дуплексер DCPR-420 -1 шт; джерело живлення ДЖ-1315АС – 1шт; пристрій грозозахисту RLP-50/100 -Ішт; резервний АКБ І2В/45 А*ч -1шт; блок розеток (3 розетки) -1 шт; автомат захисту ережі 8А/220В -2шт; комплект роз’емів, перехідників та кріплень- ішт; шафа -Зшт; конвертор оптичний 1МС-10І-М -SC MOXA-Ішт; бокс оптичний з лицьовою панеллю 2 заглушки ЕОВ-С024/24-І-І2 -1шт шт 3 120 000,00 360 000,00 183 Шафа СВН, у складі відеосервер Specius і-пжшниь- 2шт; Сервер-шлюз Spectus il I02sT-Platfonns-lmr; ПЗ Windows Server Standard 2008 R2 SP1 x64 Russian OEM 73- 05121 Microsoft-Зшт; Консоль управління (монітор, клавіатура, маніпулятор) в комплекті з кабелем живлення і кріпленням RackMount CL5808 Aten -Ішт; Кабель SPDM/HDB-I5+USB 2,0, 1,8 м 2L-5302UP Aten-Зшт; Нскерований індустріальний Ethernet комутатор з 22 10/1 OOBaseT (X) портами 1KS-6324-F-H V МОХ А – і шт; Трансформатор 220В/24 ТТ-100-1 шт;ДБЖ Smart-UPS “On- Line” 9130 2000RM Eaton Powerware -2шт; Зовнішній батарейний модуль PW9I30N3000R-EBM2U Eaton Powerware -2шт; Мережева карта для ДБЖ NETWORK CARD-MS -2шт; Патч-памель на 12 портов RJ-45 с грозозашитой,экранированная PL 12 CITEE -1 шт: Кабельний організатор 1U DP-VP-P5 Conteg – і шт; Кабелі, дроти,монтажні матеріали -1 к-т; Патч-корд UTP cat.5e 2ш -25шт; Патч-корд UTP cat.5e 3m- 5шт; Інжектор живлення РоЕ 128 POE-100 Planet -22шт;Блок на9розеток, 19 “RackMount LZ-30/9 ZPAS -2шт; Автоматичний вимикач двополюсний, 10 А, клас С ВА47-29М 2Р 10А “С” ІЕК-2шт; Автоматичний вимикач двополюсний, 3 А, клас С ВА47- 29М 2Р ЗА “С” ІЕК -1шт; Шафа підлогова 42U 600×1000 ROF-42-60/10L-GJSJA-305-B CONTEG-Ішт; Кутки для цоколя, 100мм DP-PR-100-А CONTEG-Ік.-кт; Панелі для цоколя 100мм DP-P-PDN-60/100-100 CONTEG -1 к.-т; шт 1 559 000,00 559 000,00 184 Панель ВЧ-ДФЗ (ПВЗ Ива 1 шт.); шт 1 84 929,15 84 929,15 185 Високочастотний загороджувач ВЗ-1250-0,5; шт 2 110 000,00 220 000,00 186 Високочастотний загороджувач ВЗ-1250-1,0; шт 2 251 000,00 502 000,00 187 Фільтр приєднання ФМП-3200; шт 3 12 500,00 37 500,00 188 Розділовий фільтр ФРМР; шт 5 7 200,00 36 000,00 189 Роз’єднувач РВО-10/400; шт 3 4 250,00 12 750,00 190 Панель ВЧ-ДФЗ (ПВЗ Ива 1 шт.); шт 1 84 929,15 84 929,15 191 Високочастотний загороджувач ВЗ-1250-0,5; шт 2 110 000,00 220 000,00 192 Високочастотний загороджувач ВЗ-1250-1,0; шт 2 251 000,00 502 000,00 193 Фільтр приєднання ФМП-3200; шт 3 12 500,00 37 500,00 194 Розділовий фільтр ФРМР; шт 5 7 200,00 36 000,00 195 Роз’єднувач РВО-10/400; шт 3 4 250,00 12 750,00 196 Панель ВЧ-ДФЗ (ПВЗ Ива 1 шт.); шт 1 84 929,15 84 929,15 197 Високочастотний загороджувач ВЗ-1250-0,5; шт 2 110 000,00 220 000,00 198 Високочастотний загороджувач ВЗ-1250-1,0; шт 2 251 000,00 502 000,00 199 Фільтр приєднання ФМП-3200; шт 3 12 500,00 37 500,00 200 Розділовий фільтр ФРМР: шт 5 7 200,00 36 000,00 201 Роз’єднувач РВО-10/400; шт 3 4 250,00 12 750,00

Імпортне обладнання

№ з/п Найменування Кількість, шт. Ціна, грн./шт. без ПДВ Загальна вартість, грн. без ПДВ 1 Выключатель элегазовый трехполюсный с приводом BLG 1002А, в комплекте с опорной стойкой Н=2366 мм, типа LTB 245Е1 2 738 500,00 1 477 000,00 2 Баллон с элегазом 50 кг 8 17 560,00 140 480,00 3 Трансформатор тока элегазовый 220 кВ, типа TG-245 9 336 179,00 3 025 611,00 4 Трансформатор напряжения элегазовый 220 кВ,типа TVI; 3 287 560,00 862 680,00 5 Ограничитель перенапряжений со счетчиком импульсов EXCOUNT-11 типа Pexlim Q198-XH245 7 58 432,00 409 024,00 6 Трансивер системы мониторинга типа EXCOUNT-I1 1 52 300,00 52 300,00 7 Ізолятор опорно-стрижневий ОСК-10-35-ЗУХЛ1 24 4 000,00 96 000,00 8 Ізолятор опорно-стрижневий ОСК-10-35-ЗУХЛ 1 15 4 000,00 60 000,00 9 Система моніторингу трансформатора TOTUS DGA 1 3 250 000,00 3 250 000,00 10 Ізолятор опорно-стрижневий ОСК-10-35-ЗУХЛ 1 5 4 000,00 20 000,00 11 Ізолятор опорно-стрижневий ОСК-10-35-ЗУХЛ 1 9 4 000,00 36 000,00 12 Кондиціонер типа мульті спліт-система RXS35G фірми “DAIKIN”, зовнішній блок 1 1 1 500,00 1 1 500,00 13 Кондиціонер типа мульті спліт-система FLXS35B фірми “DAIKIN”, внутрішній блок 1 7 600,00 7 600,00 14 Кондиціонер типа мульті спліт-система RXS50G фірми “DAIKIN”, зовнішній блок 1 1 17 600,00 193 600,00 15 Кондиціонер типа мульті спліт-система FLXS50B фірми “DAIKIN”, внутрішній блок 1 1 12 800,00 140 800,00 16 Кондиціонер типа мульті спліт-система RXS25G фірми “DAIKIN”, зовнішній блок 3 9 500,00 28 500,00 17 Кондиціонер типа мульті спліт-система FFQ25B фірми “DAIKIN”, внутрішній блок 3 9 500,00 28 500,00 18 Кондиціонер типа мульті спліт-система RXS35G фірми “DAIKIN”, зовнішній блок 1 11 500,00 11 500,00 19 Кондиціонер типа мульті спліт-система FBQ35C фірми “DAIKIN”, внутрішній блок 1 14 000,00 14 000,00 20 Стаціонарна свинцево-кислотна акумуляторна батарея закритого типу ємністю 150 Ач з 104 елементів комплектно з межелементними перемичками типа 3 OPzS 150; І 386 546,00 386 546,00 21 Цифровое микропроцессорное устройство фирмы ABB REL 670 1 382 500,00 382 500,00 22 Цифровий мікропроцесорний пристрій управління вимикачем REC 670 2 316 889,64 633 779,28 23 Електронний вимірювач електричних параметорів РМ- 130ЕН+ 21 29 800,00 625 800,00 24 Мікропроцесорний блок центральної сигналізації SAC064D4 4 118 500,00 474 000,00 25 Ревун РВ1-220 1 1 200,00 1 200,00 26 Регистратор аналоговых и дискретных сигналов (32 аналоговых входных сигнала) 1 295 200,00 295 200,00 27 Терминал защит автотрансформатора RET 670 4 427 500,00 1 710 000,00 28 Регистратор аналоговых и дискретных сигналов (32 аналоговых входных сигнала) 1 295 200,00 295 200,00 29 Датчик – реле уровня РОС-301 3 1 423,28 4 269,84 30 Електронний вимірювач електричних параметорів РМ- 130ЕН+ 4 29 800,00 119 200,00 31 Сканер-принтер МФУ, A4 1 26 500,00 26 500,00 32 Ноутбук для знімання інформації з мікропроцесорних захистів 1 15 589,00 15 589,00 33 Модуль ВІМ 16 входов 220-250 В пост. 1 30 000,00 30 000,00 34 Модуль ВОМ 24 выхода 220 В; 1 30 000,00 30 000,00 35 Модуль питания PSМ90-250В пост. 1 14 000,00 14 000,00 36 Модуль TRM6I+6U,5A; 1 37 000,00 37 000,00 37 Кабель связи между терминалом ABB и ПК – 1MRK001665-С А; 1 400,00 400,00 38 РСМ600 Engineering; 1 3 500,00 3 500,00 39 Модуль процессорный REL670; 1 396 000,00 396 000,00 40 Модуль процессорный REC670; 1 507 200,00 507 200,00 41 Блок випробувальний РОСОМ4 2 1 120,00 2 240,00 42 Блок испытательный БИ-4 1 554,00 554,00 43 Реле промежуточное R4-20I4-23-1220-WTD; 3 1 450,00 4 350,00 44 Резистор С5-35В-25 5,1 кОм; 5 8,50 42,50 45 Резистор С5-35В-25 3,9 кОм 2 8,50 17,00 46 Табло світлове ТСБ 11 442,00 4 862,00 47 Вимикач автоматичний C60H-DC;2P; 1 368,00 368,00 48 Блок- контакт состояния автомата OF 8 302,57 2 420,56 49 Вимикач автоматичний C60H-DC, Ін.р.=4А 4 368,00 1 472,00 50 Реле вказівне РУ-21 -1 /0,3 УХЛ4; 3 113,53 340,59 51 Реле проміжне РП-18-64; 3 585,30 1 755,90 52 Накладка НКР-3; 1 190,00 190,00 53 Блок испытательный БИ-4; 4 554,00 2 216,00 54 Резистор С5-35В-25 5,1 кОм; 2 8,50 17,00 55 Реле промежуточное РП-16-14-УХЛ4; 1 385,78 385,78 56 Модуль RCM 53; 1 26 400,00 26 400,00 57 Реле промежуточное R4-2014-23-1220-WTD; 1 1 450,00 1 450,00 58 Реле промежуточное R15-1314-23-1220-K.D; 2 1 450,00 2 900,00 59 Вимикач автоматичний SE (2Р, 6 А, характеристика С; 1 145,50 145,50 60 Програмне забезпечення WinSvrStd 2012RUS OLP NL 2Proc Microsoft 1 7 596,65 7 596,65 61 Oracle Database Standard Edition One, Named User Plus License, Perpetual(5 лицензий); 1 12 489,55 12 489,55 62 Лічильник SL761A131; 1 13 867,00 13 867,00 63 Лічильник SL716I ВІЗ 1; 1 8 333,33 8 333,33 64 Багатофункціональний вимірювач PM-175-0-50Hz-5- ACDC-00-00 Satec 3 32 000,00 96 000,00 65 Перетворювач TRS232-RS485 GSA V6; 1 499,55 499,55 66 Джерело живлення DR-15-24 1 260,00 260,00 67 Багатофункціональний вимірювач паоаметрІв електроенергії РМ130 Plus SATEC; 1 18 500,00 18 500,00 68 Антена базова ВРА14.406.09; 6 250,00 1 500,00 69 IP міні АТС; 1 5 040,00 5 040,00 70 Радіостанція автомобільна Hytera MD-785G; 4 18 200,00 72 800,00 71 Антена автомобільна АТ-28; 4 480,00 1 920,00 72 Радіостанція носима з клавіатурою та GPS (комплект) Hytera PD-785G; 7 19 400,00 135 800,00 73 Конвертор оптичний IMC-101-M-SC МОХА; 2 4 100,00 8 200,00 74 Бокс оптичний з лицьовою панеллю 2 заглушки FOB- С024/24-1-12; 2 208,00 416,00 75 Джерело живлення DR-15-24; 2 260,00 520,00 76 Вимикач автоматичний BA 47-29М 2Р, І6АС MVA21-2 016-С ІЕК; 2 250,00 500,00 77 IP Відеокамера DS-2CD2012-I Hikvision; 22 2 100,00 46 200,00 78 IP відеокамера роботизована швидкісна DS-2DE5184-А; 2 9 167,00 18 334,00 79 Кронштейн для роботизованої камери DS-1614ZJ; 2 375,00 750,00 80 Модуль грозозахисний камери CITEL СМІ8; ( масса=0) 27 250,00 6 750,00 81 АРМ персонала з ПЗ в складі: Процесор Intel Core ІЗ- 2120 (3.3 ГГц) Core іЗ-2120-1 шт;Оперативна пам’ять 4GB DDR3-1600 SODIMM -Ішт; Дисковий накопичувач 500GB, 7200rpin, SATA -Ішт; Оптичний привід DVD- RW -1шт;Мережевий контролер Wi-Fi 802.1 lb/g/n – 1 шт;Дисплей 20 дюймів (1600×900) -1 шт;Програмне забезпечення Windows 7 Professional 64bit – І шт;КлавІатура USB -1 шт; Маніпулятор -1 шт 2 55 620,00 111 240,00 82 ( масса=0,011) 2 2 400,00 4 800,00 83 Патчкорд UTP cat.5e, 2 метр; 2 142,00 284,00 84 Патчкорд FTP cat.5e, 1 метр; 3 142,00 426,00 85 Мережевий контроллер доступу І ВС-01 V2; 4 2 189,16 8 756,64 86 Блок безперервного живлення 12 В, 2 А, з акумулятором 7А ч 12 В К2-12-08 BOX; 4 750,00 3 000,00 87 Зчитувач ключів Touch Memory (або проксимити карт EM-Marin) PR-01; 8 486,60 3 892,80 88 Зчитувач ввода карт EM-Marin PR-01 USB; 1 614,40 614,40 89 Замок електромагнітний TML-300(LED); 3 2 410,00 7 230,00 90 Перетворювач інтерфейсів USB – RS-485; 1 15 420,00 15 420,00 91 Програмне забезпечення СКУД; 1 17 500,00 17 500,00 92 Автоматичний турнікет Бізант-5.3 ТМ “Форма”; 1 10 886,90 10 886,90 93 Карточка EM-Marin товста, з прорізом ЕМ-05; 50 12,00 600,00 94 Доводчик двері Primedoor D 730; 3 399,60 1 198,80 95 Кнопка вільного прохода з фіксацією; 3 210,00 630,00 96 Реєстратор мови з вбудованими динаміками, 1 xHDD 500Гб, DIMM 2Гб, на передній панелі РК1 І 7 кнопок управління записом і відтворенням аудіоінформації, зовнішній блок живлення, ОС Windows 7 32bîtAMUR- ПРАО “Альтрон”; 2 64 500,00 129 000,00 97 Цифровий пристрій багатоканального тривалого звукозапису цифрового протоколу, на 2 лінії BRI, плата PC1AMUR-PCI-BR1-6/2 ПРАО “Альтрон”; 2 118 000,00 236 000,00 98 Консоль управління (монітор, клавіатура, маніпулятор) в комплекті з кабелем живлення І кріпленням RackMountCL5808 Aten; 1 14 587,80 14 587,80 99 Монтажний кронштейн 19″ Ш, на 3 плінтаЯ300234 R&M; 1 36,00 36,00 Модуль, що розмикається VS Standart на 10 пар R27002- 20-1 R&M; 1 149,80 149,80 100 Приймально-контрольний прилад”Интеграл-08М Eth” з модулем Ethernet та вбудованим акумулятором; 3 25 000,00 75 000,00 101 Прийомо-передавач об єктовий Ethernet; 3 329,70 989,10 102 Клавіатура УВС-КРД; 3 359,70 1 079,10 103 Магнітоконтактний сповІщувач СОМК 1-3 (ИО 102-9- 3); 28 45,95 1 286,60 104 Програматор-конфігуратор i-Prog; 1 935,22 935,22 105 Програмне забезпечення Селена-Spider; 2 1 199,00 2 398,00 106 Конденсатора звязку Сзаг.=3200пФ (СМВ-110/ v3-6.4 У1+ СМП-1 10/уЗ-6,4У1 ); 3 58 600,00 175 800,00 107 Конденсатора звязку Сзаг.=3200пФ (СМВ-110/ v3-6.4 У1+СМП-110/v3-6,4y 1); 3 58 600,00 175 800,00 108 Конденсатора звязку Сзаг.=3200пФ (СМВ-110/ V3-6.4 У1+СМП-1 Ю/уЗ-6,4У 1); 3 58 600,00 175 800,00 109 АРМ оперативного персоналу с OEM Windows 7 Professional SP1 32-bit Russian Ipk; клавіатура; миша; монітор 22; 2 8 500,00 17 000,00 110 Перемикач DVÎ 2-портовий KVM CS682 ATEN; І 997,50 997,50 111 ЖК-монітор 140см (55м) Full HD відображення мнемосхеми ПС у комплекті з DV1- кабелем, 2м Philips; 1 39 068,00 39 068,00 112 Кронштейн настінний для монітора 55″ 400х400мм(пристрій), вага 40кг, 100x100мм (вставка), набір для кріплення в к-ті; 1 2 333,33 2 333,33 113 ДБЖ для АРМ користувача, 700ВА/420Вт 5S700LCD Eaton Powerware; 2 5 900,00 11 800,00 114 ПЕОМ інженерна с OEM Windows / Professional SP1 32- bit Russian Ipk; 1 8 792,00 8 792,00 315 Програмне забезпечення WinSvrStd 2012RUS OLP NL 2Proc Microsoft; 2 12 583,33 25 166,66 116 Програмне забезпечення ABB MicroSCADA Pro SYS 600 9.3 c 5-ю ліцензіями PRO Workplaces; 1 469 167,00 469 167,00 117 Програмне забезпечення MS OFFICEMicrosoft Office Home and Business 2010 32-bit/x64 Russian CEE DVD T5D-004I2; 2 2 971,00 5 942,00 118 Апарат телефонний аналоговий KX-T2361UA Panasonic; 12 1 450,00 17 400,00 119 Апарат телефонний М3904 з консоллю розширення на 22 клавіші Nortel; 3 1 200,00 3 600,00 120 Подовжувач для кабеля кат.5е Fast Ethernet RW-9924- 0008; 1 350,00 350,00 121 Гучномовець рупорний ГР 20/30; 2 1 242,00 2 484,00 122 Пульт мікрофонний ПМ2; 1 5 250,00 5 250,00 123 Система точного часу у складі; приймач GPS OSA 5210 GNSS clock Osciloquartz- 2шт; кабель антени з розэднувачем BNC 60m LMR400 Osciloquartz- 2шт; активна антена GPS + Glonas 40db Meinberg 40 db GPS LI /GLONASS LI -2шт; кронштейн GPS-TMG-LMNT – 2шт; кабельний органызатор HJ DP-VP-P5 Conteg-Ішт; 1 454 000,00 454 000,00 124 Вимикач автоматичний 2А, 2Р, 2С C60HDC Schneider; 2 250,00 500,00 125 Модуль розмикаючий на 10 пар R27002-20-1 R М; 20 200,00 4 000,00 126 Крос настінний з металевою кришкою на 200 пар ConBax VSST 200pair R27160-200 в комплекті з приладом монтажним VS-Tool R19001 R М; 1 4 166,67 4 166,67 127 Дизель-генератори а установка типа SJL-100 “Sunlight”; 1 510 000,00 510 000,00 128 Джерело живлення постійного струму BZX430.0305.RU (SNMP-адаптер для BZX – 1 шт., Випростовувач серії CAR для BZX 0,5кВт – 2 шт.); і 2 500,00 2 500,00 129 Акумуляторна батарея FT12V40; 8 1 200,00 9 600,00 130 Loop-AM3440-CHAJ-G (Шасі 5U, 4 міні слота, 12 слотів); 1 9 237,50 9 237,50 131 loop-AM3440-CCA-E-G (центральний модуль); 2 9 987,50 19 975,00 132 loop-AM3440-M4E120-G (модуль для мініслота -4 Е1 інтерфейсами); 1 6 987,50 6 987,50 133 loop-AM3440-12FXO-Sl-PMR-G (модуль для одиночного слота с 12 FXO портами); 1 12 225,00 12 225,00 134 loop-AM3440-8EM-E-G (модуль для одіночного слота з 8 Е&М портами); 1 9 125,00 9 125,00 135 loop-AM3440-RTB-G Router/bridge interfaces (8-LAN- port/ 64-WAN-port Router-B); 1 5 562,50 5 562,50 136 loop-AM344G-FOM-SSS-G (Single optical module with single bi-directional fiber (slave); 1 6 275,00 6 275,00 137 Модуль електроживлення AM3440-S5; 2 4 725,00 9 450,00 138 Blank panel for Slot A~D (панель заглушки для міні слота); 2 50,00 100,00 139 Blank panel for Slot 1~12 (панель заглушки для одиночного слота); 9 75,00 675,00 140 Автоматичний вимикач, 10 А; 233,00 699,00 141 Кабельний організатор 19” 1U; 1 138,00 138,00 142 Кросове обладнання; 1 5 400,00 5 400,00 143 Фільтр М-17; 1 9 800,00 9 800,00 144 loop-AM3440-M4EI20-G (модуль для мініслота -4 Е! інтерфейсами); 1 6 987,50 6 987,50 145 lоор-АМ3440-12FXS-S1 -РWR-G (модуль для одіночного слота с 12 FXS портами); 1 8 362,50 8 362,50 146 loop-AM3440-8EM-E-G (модуль для одіночного слота з 8 Е&М портами); 1 9 125,00 9 125,00 147 loop-AM3440-12FXO-GM-G (модуль для одиночного слота с 3 2 FXO портами); 1 12 225,00 12 225,00 148 Loop-AM3440-CHAJ-G (Шасі 5U, 4 міні слота, 12 слотів); 1 9 237,50 9 237,50 149 loop-AM3440-CCA-E-G (центральний модуль); 2 9 987,50 19 975,00 150 loop-AM3440-M4E120-G (модуль для мініслота -4 Е1 Інтерфейсами); 1 6 987,50 6 987,50 153 1оор-АМ3440-12FXS-S1-PWR-G (модуль для одіночного слота с 12 FXS портами); 1 8 362,50 8 362,50 152 loop-AM3440-8EM-E-G (модуль для одіночного слота з 8 Е&М портами) 1 9 125,00 9 125,00 153 loop-AM3440-RTB-G Router/bridge Interfaces (8-LAN- port/ 64-WAN-port Router-B); 1 5 562,50 5 562,50 154 Адаптер живлення Loop-ACC-ACE 240; 1 4 900,00 4 900,00 155 loop-AM3440-FOM-SSM-G (Single optical module with single bi-directional fiber (master) km – SI .1/ SI .2); 1 6 612,50 6 612,50 156 Модуль електроживлення AM3440-S5; 2 4 725,00 9 450,00 157 Blank panel for Slot A~D (панель заглушки для міні слота); 2 50,00 100,00 158 Blank panel for Slot 1-І 2 (панель заглушки для одиночного слота); 9 75,00 675,00 159 Плінти в комплекті; 1 1 700,00 1 700,00 160 Кабельний організатор 19″ IU; 1 138,00 138,00 161 Пожарная мотопомпа JOHSTADT модель ZL500; 2 250 000,00 500 000,00 162 Испытательная установка для аппаратуры “OMICRON CMC 356” з комплектом програмного забезпечення для перевірки пристроїв РЗА REL, REC, RET 1 1 400 000,00 1 400 000,00

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