У Холодницького відкрили кримінальні справи на заступника Матіоса, декларацію якого відбілило НАЗК

Вироки по «групі Курченка»
11.01.2018
19 Березня 2018
Спеціалізована антикорупційна прокуратура відкрила кримінальні справі за фактом незаконного збагачення та недекларування недостовірної інформації заступником Головного військового прокурора Генеральної прокуратури Дмитром Борзих.
Про це повідомляють «Наші гроші з Денисом Бігусом», чиє розслідування раніше знайшло виявило порушень з боку Борзих.
Самі кримінальні справи відкрита за заявою юристів проекту «Тисни» (Bihus.Info).
Нагадаємо, декларація про доходи за 2016 рік заступника Головного військового прокурора ГПУ Дмитра Борзих офіційно засекречена. В самій декларації Борзих не вказав витрати на оренду будинку площею 390 кв м в Лісниках під Києвом (на фото нижче).
В літку 2016 року цей будинок клієнтам показував ріелтор Євген Островський. За його словами, тоді вартість щомісячної оренди будинку становила $3,5 тис грн, або понад 90 тис грн.
При цьому, в декларації Борзих вказав, що в 2016 році торік його зарплата склала 378 тис. грн, тобто лише 31 тис грн. на місяць, що становить третину вартості оренди будинку.
Також він не вніс до декларації доходи жінки, з якою проживав і яка користувалася автомобілем Range Rover Evoque, вартість якого навіть на вторинному ринку в середньому становить близько 1,5 млн грн.
Сам Борзих задекларував у власності автомобіль Toyota Camry вартістю 300 тис грн.
В червні минулого року подав до Національного агентства з запобігання корупції заяву про перевірку своєї декларації. У відповідь НАЗК сказало, що підстав для перевірки не має.
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