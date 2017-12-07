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Заступник Матіоса, якого не захотіла перевіряти НАЗК, не задекларував гроші на оренду будинку з басейном

07 Грудня 2017

Заступник Головного військового прокурора Дмитро Борзих не вказав в декларації витрати на оренду будинку в Лісниках під Києвом.

Про це йдеться в розслідуванні Данила Мокрика для програми «Наші гроші з Денисом Бігусом».

В 2016 році Борзих орендував великий будинок з басейном, з сонячними панелями обігріву та з прикрашеним ландшафтним дизайном подвір’ям. В декларації за 2016 рік Борзих вказав користування цим помешканням, але не зазначив витрати на його оренду. Сам заступник головного військового прокурора пояснив це тим, що вартість оренди не перевищувала 80 тис грн, а тому не підлягала декларуванню.

В літку 2016 року цей будинок клієнтам показував ріелтор Євген Островський. За його словами, тоді вартість щомісячної оренди будинку становила $3,5 тис грн, або понад 90 тис грн.

Борзих стверджує, що нині він не знімає інше помешкання, але журналісти неодноразово його фіксували його за попередньою адресою. Офіційно орендує помешкання Дар’я Полякова, яка раніше була помічницею нардепів-«регіоналів» Миколи Злочевського та Ігоря Лисова. Зараз вона працює в комерційному відділі сайту «УНН» і їздить на роботу з Лісників автомобілем  Range Rover Evoque, вартість якого навіть на вторинному ринку в середньому становить близько 1,5 млн грн. Окрім авто, вона також має квартиру у ЖК «Паркове місто», ринкова вартість якої складає приблизно 3 млн грн.

В декларації Дмитра Борзих вказано, що торік його зарплата склала 378 тис. грн, тобто лише 31 тис. грн на місяць, що становить третину вартості оренди будинку.

В червні Борзих подав до НАЗК заяву про перевірку своєї декларації. У відповідь НАЗК сказало, що підстав для перевірки не має.

Нагадаємо, в квітні стало відомо про зникнення з реєстру НАЗК декларацій військових прокурорів. Пізніше в агентсві повідомили, що тимчасово вилучили документи на вимогу головного військового прокурора, який мотивував це  загрозою їхньому життю та життю їхніх родин.

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