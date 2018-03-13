«Приватбанк» замовив карток на 50 мільйонів, зекономивши третину завдяки приходу на торги крутих французів

Вироки по «групі Курченка»
11.01.2018
13 Березня 2018
ТОВ «Підприємство «Пластик Карта» 13-26 лютого за результатами тендерів отримало замовлень від держбанків щодо платіжних карток на загальну суму 203,62 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».
ПАТ «Державний ощадний банк України» уклало дві угоди на 153,62 млн грн.
Замовили 800 тис бланків електронні пенсійні посвідчення у вигляді карток СНІР «Український платіжний ПРОСТІР» по 63,30 грн., а також послуги персоналізації, пакування і доставки для 900 тис таких посвідчень по 114,42 грн.
У липні 2016 року «Ощадбанк» замовляв такі бланки «Пластик Карті» по 57,87 грн., а їхню персоналізацію, пакування і доставку – по 104,52 грн., тобто на 9% дешевше.
Ще 50,00 млн грн. «Пластик карта» виграла на тендерах ПАТ «КБ «Приватбанк» на дуальні картки (перелік з цінами наведено у таблиці нижче). Найдорожчими є надруковані на голографічній фользі преміум-картки MasterCard Int. (код 1225) по 84,63 грн.
На тендерах «Ощадбанку» єдиним конкурентом було ПрАТ «Науково-дослідний інститут прикладних інформаційних технологій» («НДІ ПІТ»).
За один підряд «Приватбанку» із переможцем змагалась лише фірма «Gemalto SA» (Франція) із групи «Thales», основними акціонерами якої є держава Франція і компанія «Dassault Aviation», а за інші два – ще й ТОВ «Поллі-Сервіс» із консорціуму «ЄДАПС».
Сума угод із «Ощадбанком» на 20%, а з «Приватбанком» – на 38% нижча від очікуваної вартості закупівлі. В останньому випадку третину коштів вдалося зекономити завдяки французькій «Gemalto», котра активно торгувалась із «Пластик Картою». На відміну від них «Поллі-Сервіс» узагалі не знижував ціну під час аукціонів, на які приходив.
Засновниками «Пластик Карти» є ужгородець Михайло Ілько, киянин Юрій Ткаченко, «Пластмекс» (Естонія) і «СВ Сістем Солюшнс ФЗЕ» (ОАЕ), а бенефіціаром і директором – член правління згаданої естонської «Plastmex OÜ» Костянтин Куклєв із Дубаї (ОАЕ).
|Найменування товару
|Кількість, шт.
|Ціна, грн./шт. із ПДВ
|«Ощадбанк»
|«Електронне пенсійне посвідчення»: безконтактна платіжна картка СНІР «Український платіжний ПРОСТІР»
|800 000
|63,30
|Послуги персоналізації, пакування і доставки на адреси установ замовника «Електронних пенсійних посвідчень»
|900 000
|114,42
|«Приватбанк»
|MasterCard Int. з дуальним платіжним інтерфейсом (сертифікат C+), спеціальні ефекти (код 1320)
|35 000
|56,02
|MasterCard Int. з дуальним платіжним інтерфейсом, преміум-сегмент (код 1164)
|60 000
|22,30
|MasterCard Int. з дуальним платіжним інтерфейсом, преміум-сегмент (код 1225)
|3 000
|84,63
|MasterCard Int. з дуальним платіжним інтерфейсом, преміум-сегмент (код 1182)
|10 000
|20,81
|MasterCard Int. з дуальним платіжним інтерфейсом (сертифікат C+) (код 1316)
|345 000
|21,56
|MasterCard Int. з дуальним платіжним інтерфейсом (сертифікат C+) (код 1234)
|345 000
|21,56
|MasterCard Int. з дуальним платіжним інтерфейсом (сертифікат C+) (код 1287)
|25 000
|22,11
|MasterCard Int. з дуальним платіжним інтерфейсом (сертифікат C+) (код 1288)
|50 000
|21,74
|MasterCard Gold/Business з дуальним платіжним інтерфейсом (сертифікат C+) (код 1279)
|141 500
|21,93
|MasterCard Gold/Business з дуальним платіжним інтерфейсом (сертифікат C+) (код 1315)
|135 000
|22,02
|MasterCard Gold/Business з дуальним платіжним інтерфейсом (сертифікат C+) (код 1322)
|177 000
|21,91
|MasterCard Gold/Business з дуальним платіжним інтерфейсом (сертифікат C+) (код 1280)
|58 000
|22,11
|MasterCard Gold/Business з дуальним платіжним інтерфейсом (сертифікат C+) (код 1256)
|12 000
|23,02
|MasterCard Int. з дуальним платіжним інтерфейсом (сертифікат C+) (код 1325)
|6 000
|23,95
|Visa Int. з дуальним платіжним інтерфейсом (сертифікат C+) (код 1321)
|270 000
|18,96
|Visa Int. з дуальним платіжним інтерфейсом (сертифікат C+) (код 1307)
|300 000
|18,94
|Visa Int. з дуальним платіжним інтерфейсом (сертифікат C+) (код 1313)
|5 000
|21,64
|Visa Int. з дуальним платіжним інтерфейсом (сертифікат C+) (код 1314)
|2 000
|25,82
|Visa Gold з дуальним платіжним інтерфейсом (сертифікат C+) (код 1323)
|140 000
|19,69
|Visa Gold з дуальним платіжним інтерфейсом (сертифікат C+) (код 1324)
|140 000
|19,69
|Visa Gold з дуальним платіжним інтерфейсом (сертифікат C+) (код 1310)
|20 000
|20,25
|Visa Gold з дуальним платіжним інтерфейсом (сертифікат C+) (код 1309)
|60 000
|19,79