Згуровський отримає 28 мільйонів Мін’юсту на розробку і захист уже існуючого реєстру ЄДРЮО

ДП «Національні інформаційні системи» 15 січня за результатами тендеру замовило ПрАТ «Науково-дослідний інститут прикладних інформаційних технологій» послуги з розробки софту на 28,27 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До липня виконають розробку програмного забезпечення Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань і комплексу засобів захисту інформації ЄДР від несанкціонованого доступу з відповідністю, підтвердженою за результатами державної експертизи у сфері технічного захисту інформації.

Усі виключні майнові права на розроблений за договором софт належать замовнику.

У квітні 2017 року «Національні інформаційні системи» замовляли ТОВ «Консалтингово-інформаційна агенція» організацію та супровід процесу обговорення і розробки (фасилітація) технічних вимог до програмного забезпечення ЄДР за 90 тис грн.

Ціна нинішньої угоди на 6% нижча від очікуваної вартості закупівлі в 30,00 млн грн.

ТОВ «Айкюжн ІТ» не допустили до аукціону через відсутність даних про незастосування санкцій та довідки про обладнання і матеріально-технічну базу.

Єдиний допущений конкурент ТОВ «Інфопульс Україна» з нижчою на відсоток ціною відмовився від підписання договору, тож його відхилили.

Акціонерами «НДІ ПІТ» є ректор Київського політехнічного інституту Михайло Згуровський та керівники фірми Валентин Прокоф’єв, Віктор Бобовкін і Юрій Воробйов.

Ця компанія отримала половину підрядів на друк студентських квитків від початку роботи «Прозорро» по 10 квітня 2017 року. Тоді ж АМКУ оштрафував її за зловживання монополією на ринку виготовлення студентських та учнівських квитків на 433 тис грн.

Нагадаємо, Михайло Згуровський 23 січня був обраний головою наглядової ради КП «Укроборонпром».

№ етапу Найменування Послуг/етапу палання послуги Вартість, грн. із ПДВ 1 Формування вимог і розробка технічного завдання, архітектури рішення 5 654 000 2 Розробка програмного забезпечення та пусконалагоджувальні послуги 14 135 000 3 Проведення дослідної експлуатації 5 654 000 4 Усунення помилок та проведення приймальних випробувань ПЗ 5 Розробка технічного завдання на створення КЗЗ 2 827 000 6 Розробка і реалізація проекту КЗЗ 7 Супроводження державної експертизи КЗЗ

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