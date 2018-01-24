Згуровський отримає 28 мільйонів Мін’юсту на розробку і захист уже існуючого реєстру ЄДРЮО

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24.01.2018

Екс-очільник «Енергоатома» після порушеної справи переписав майно на сина

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Пропіарені Порошенком литовці оскаржили закупівлю шкільного харчування в Полтаві за 23 мільйони

Лікарня дозволила переможцю «допорогів» після акцепту дозавантажити списані у конкурента довідки

Екс-президенту «Енергоатому» Кіму вручили підозру і обрали заставу 1,6 мільйона

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23.01.2018

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21.12.2017

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24 Січня 2018

ДП «Національні інформаційні системи» 15 січня за результатами тендеру замовило ПрАТ «Науково-дослідний інститут прикладних інформаційних технологій» послуги з розробки софту на 28,27 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До липня виконають розробку програмного забезпечення Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань і комплексу засобів захисту інформації ЄДР від несанкціонованого доступу з відповідністю, підтвердженою за результатами державної експертизи у сфері технічного захисту інформації.

Усі виключні майнові права на розроблений за договором софт належать замовнику.

У квітні 2017 року «Національні інформаційні системи» замовляли ТОВ «Консалтингово-інформаційна агенція» організацію та супровід процесу обговорення і розробки (фасилітація) технічних вимог до програмного забезпечення ЄДР за 90 тис грн.

Ціна нинішньої угоди на 6% нижча від очікуваної вартості закупівлі в 30,00 млн грн.

ТОВ «Айкюжн ІТ» не допустили до аукціону через відсутність даних про незастосування санкцій та довідки про обладнання і матеріально-технічну базу.

Єдиний допущений конкурент ТОВ «Інфопульс Україна» з нижчою на відсоток ціною відмовився від підписання договору, тож його відхилили.

Акціонерами «НДІ ПІТ» є ректор Київського політехнічного інституту Михайло Згуровський та керівники фірми Валентин Прокоф’єв, Віктор Бобовкін і Юрій Воробйов.

Ця компанія отримала половину підрядів на друк студентських квитків від початку роботи «Прозорро» по 10 квітня 2017 року. Тоді ж АМКУ оштрафував її за зловживання монополією на ринку виготовлення студентських та учнівських квитків на 433 тис грн.

Нагадаємо, Михайло Згуровський 23 січня був обраний головою наглядової ради КП «Укроборонпром».

етапу Найменування Послуг/етапу палання послуги Вартість, грн. із ПДВ
1 Формування вимог і розробка технічного завдання, архітектури рішення 5 654 000
2 Розробка програмного забезпечення та пусконалагоджувальні послуги 14 135 000
3 Проведення дослідної експлуатації 5 654 000
4 Усунення помилок та проведення приймальних випробувань ПЗ
5 Розробка технічного завдання на створення КЗЗ 2 827 000
6 Розробка і реалізація проекту КЗЗ
7 Супроводження державної експертизи КЗЗ

 

 

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