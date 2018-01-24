Згуровський отримає 28 мільйонів Мін’юсту на розробку і захист уже існуючого реєстру ЄДРЮО

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ДП «Національні інформаційні системи» 15 січня за результатами тендеру замовило ПрАТ «Науково-дослідний інститут прикладних інформаційних технологій» послуги з розробки софту на 28,27 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».
До липня виконають розробку програмного забезпечення Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань і комплексу засобів захисту інформації ЄДР від несанкціонованого доступу з відповідністю, підтвердженою за результатами державної експертизи у сфері технічного захисту інформації.
Усі виключні майнові права на розроблений за договором софт належать замовнику.
У квітні 2017 року «Національні інформаційні системи» замовляли ТОВ «Консалтингово-інформаційна агенція» організацію та супровід процесу обговорення і розробки (фасилітація) технічних вимог до програмного забезпечення ЄДР за 90 тис грн.
Ціна нинішньої угоди на 6% нижча від очікуваної вартості закупівлі в 30,00 млн грн.
ТОВ «Айкюжн ІТ» не допустили до аукціону через відсутність даних про незастосування санкцій та довідки про обладнання і матеріально-технічну базу.
Єдиний допущений конкурент ТОВ «Інфопульс Україна» з нижчою на відсоток ціною відмовився від підписання договору, тож його відхилили.
Акціонерами «НДІ ПІТ» є ректор Київського політехнічного інституту Михайло Згуровський та керівники фірми Валентин Прокоф’єв, Віктор Бобовкін і Юрій Воробйов.
Ця компанія отримала половину підрядів на друк студентських квитків від початку роботи «Прозорро» по 10 квітня 2017 року. Тоді ж АМКУ оштрафував її за зловживання монополією на ринку виготовлення студентських та учнівських квитків на 433 тис грн.
Нагадаємо, Михайло Згуровський 23 січня був обраний головою наглядової ради КП «Укроборонпром».
|№ етапу
|Найменування Послуг/етапу палання послуги
|Вартість, грн. із ПДВ
|1
|Формування вимог і розробка технічного завдання, архітектури рішення
|5 654 000
|2
|Розробка програмного забезпечення та пусконалагоджувальні послуги
|14 135 000
|3
|Проведення дослідної експлуатації
|5 654 000
|4
|Усунення помилок та проведення приймальних випробувань ПЗ
|5
|Розробка технічного завдання на створення КЗЗ
|2 827 000
|6
|Розробка і реалізація проекту КЗЗ
|7
|Супроводження державної експертизи КЗЗ
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