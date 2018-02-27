Тепловики Одеси дали своїй екс-тендерниці ще 91 мільйон на тепломережу з коштовними піском і асфальтом

КП «Теплопостачання міста Одеси» 6 лютого за результатами тендеру замовило ТОВ «Стройспецтехника» реконструкцію теплової мережі за 91,27 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

У січні 2015 року ТОВ «Корпорація ДПЛ» виграло 36,29 млн грн. на реконструкцію ділянки теплової мережі від котельні «Північна-2» до вул. Генерала Бочарова. Згодом прокуратура Одещини виявила, що на торгах фірма надала копію підробленого дозволу Держгірпромнагляду на роботи з підвищеною небезпекою, і розпочала кримінальне провадження за фактом службового підроблення. За старою угодою роботи не виконувалися і кошти не перераховувались.

У 2,5 рази дорожча угода з фірмою «Стройспецтехника» передбачає реконструкцію за скоригованим проектом до липня. Гарантійний строк становить п’ять років.

За підсумковою відомістю ресурсів, сталеві електрозварні труби 720/900 мм із пінополіуретановою теплогідроізоляцією із зовнішньою поліетиленовою оболонкою замовили по 19 366 грн./м (тут і далі тендерні ціни вказано без ПДВ і доставки). У липні 2017 року на іншому тендері тепловиків Одеси вони коштували на 20% дешевше – 16 139 грн./м. Нині їх можна знайти у роздрібному продажу по 24 560 грн./м із ПДВ, що без урахування 20% податку складає 20 467 грн./м.

Асфальтобетон крупнозернистий типу А марки 1 коштує 2 200 грн./т, дрібнозернистий типу Б марки 1 – 2 310 грн./т, а піщаний – 3 520 грн./т. Перший із них на січневому тендері Львівської САД був у 1,5-2 рази дешевшим – 1 004-1 496 грн./т. Що ж до піщаного, то восени 2017 року такий асфальтобетон типу Г марки 1 обійшовся Сумській САД майже вдвічі дешевше – 1 850 грн./т.

Природний рядовий пісок замовили по 441 грн./куб. м, що принаймні у півтора рази дорожче від ринкового рівня. Днями на тендері Одеського морпорту рядовий і збагачений природний пісок коштував 250-260 грн./куб. м, а в інших замовників по Україні трапляються й нижчі ціни.

На заробітну плату піде 1,14 млн грн., тобто 1% загальної вартості підряду. На прибуток відведено ще 0,5% – 329 тис грн.

Ціна угоди на 6% нижча від очікуваної вартості закупівлі в 96,78 млн грн.

«Стройспецтехника» з Біляївки Одеської області на чолі з Русланом Степановим належить Маріам Карапетян, власниці ТОВ «Орловський 2012». Контактною особою переможця у «Прозорро» вказано Олену Анохіну, яка у 2015 році була провідним спеціалістом по тендерам тендерного відділу «Теплопостачання міста Одеси». Зараз у протоколі тендерного комітету її прізвище вже не значиться.

Усього з червня 2016 року «Стройспецтехника» отримала підрядів на 405,02 млн грн.

Нині суперники ТОВ «Енергоресурс-Монтаж» Івана і Назара Ніроновичів, Івана Третяка, Марії Зинюк і Романа Бачевського та ТОВ «Лінккор» Олександра Дукова, Сергія Олейніка і Костянтина Осипова пропонували на 7% нижчі ціни, але їх відхилили. Перша фірма не надала забезпечення тендерної пропозиції та сертифікат інженера-проектувальника, а друга – довідки про відсутність боргів у двох із трьох обслуговуючих банків, договір оренди, лист орендодавця про згоду на використання техніки, лист про трьох працівників, які пройшли навчання і перевірку знань з охорони праці тощо.

«Лінккор» скаржився на переможця «Стройтехника» в АМКУ, однак безуспішно.

Дорожчим конкурентом було одеське МПП «Теплоком» Юрія Прокопенка зі статутним капіталом 300 грн. Загалом із серпня 2016 року воно виграло тендерів на 104,92 млн грн.

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