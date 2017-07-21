Тепловики Одеси дали своїй екс-тендерниці 77 мільйонів на тепломережу з коштовними піском, цеглою і асфальтом

КП «Теплопостачання міста Одеси» 18 липня за результатами тендеру замовило ТОВ «Стройспецтехника» реконструкція теплової мережі по вул. Пастера за 76,77 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До 15 вересня тепломережу мають реконструювати на ділянках від ТК1003 до ТК1011 – 2Д500 і від ТК1011 до КП2 – 2Д400. Гарантійний строк становить п’ять років.

Незначний обсяг робіт із газового різання металу виконає ТОВ «Одесбудпром».

За підсумковою відомістю ресурсів, найбільша сума в 18,21 млн грн. піде на труби 530/710 мм сталеві теплоізольовані в захисній поліетиленовій оболонці для підземного прокладання тепломереж по 10 698 грн./м (тут і далі тендерні ціни вказано без ПДВ і доставки).

У відкритих джерелах є дані про їх продаж по 7 325 грн./м та по 15 838 грн./м.

Ще 5,52 млн грн. відведено на такі ж труби 426/560 мм по 6 232 грн./м. На ринку вони коштують 9 245 грн./м із ПДВ, тобто 7 704 грн. без урахування податку.

Крім того, 3,30 млн грн. відписали на компенсатори сильфонні до труб 530/710 мм по 165 тис грн./шт.

Асфальтобетон щільний крупнозернистий типу А марки 1 на 7,04 млн грн. коштує 2 200 грн./т., а щільний дрібнозернистий типу Б марки 1 на 4,33 млн грн. – 2 310 грн./т. На інших тендерах вони до півтора разів дешевші. Так, нещодавно Сумська САД замовила перший тип по 1 550 грн./т, а Департамент освіти і науки Запорізької міської ради – другий тип по 1 500 грн./т.

Пісок природний рядовий на 3,15 млн грн. замовили по 384 грн./куб. м. Нині ринкова ціна піску без доставки і ПДВ у середньому не перевищує 100 грн./куб. м, що майже вчетверо дешевше.

Цегла керамічна одинарна повнотіла 250х120х65 М100 на 92 тис грн. обійдеться 5,47 грн./шт. Днями на тендері Департаменту регіонального розвитку та житлово-комунального господарства КМДА вона коштувала майже вдвічі дешевше – 2,76 грн./шт.

Нині конкурентами були ТОВ «Лінккор» Олександра Дукова, Сергія Олейніка і Костянтина Осипова та МПП «Теплоком» Юрія Прокопенка. Під час аукціону всі учасники знизили ціну на 14-20%. У результаті ціна угоди з переможцем на 20% нижча від очікуваної вартості закупівлі в 95,46 млн грн.

«Стройспецтехника» на чолі з Русланом Степановим належить Маріам Карапетян, власниці ТОВ «Орловський 2012». Контактною особою переможця у «Прозорро» вказано Олену Анохіну, яка у 2015 році була провідним спеціалістом по тендерам тендерного відділу «Теплопостачання міста Одеси». Зараз у протоколі тендерного комітету її прізвище вже не значиться.

Усього з червня 2016 року «Стройспецтехника» отримала держпідрядів на 228,87 млн грн.

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