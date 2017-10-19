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Рідна фірма головного дорожника Сум випхала азербайджанців з торгів на 99 мільйонів завдяки дискримінаційному листу «Укравтодора»

19 Жовтня 2017

Служба автомобільних доріг у Сумській області 12 жовтня за результатами тендеру замовила ТОВ «Сумимостобуд» реконструкцію мостового переходу на автодорозі Н-12 Суми – Полтава за 99,20 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До кінця 2018 року реконструюють мостовий перехід на км 70+838 траси, а саме влаштують нові проміжні опори і стояни, нову прогонову будову і сполучення з підходами, складуть допоміжні споруди та виконають інші роботи. Субпідрядником стане ПрАТ «Мостобудівельне управління-3» Сергія Крюка, асфальтобетон планують купувати у ТОВ «Гелікон Груп» Сергія Голуба. Гарантійний строк становить десять років.

Фірму «Алке Іншаат Санайе Ве Тіджарет» (Азербайджан) спершу допустили до аукціону, та потім «Сумимостобуд» через АМКУ домігся її відхилення за відсутність довідки про досвід виконання аналогічних робіт в Україні або країнах Євросоюзу за останні п’ять років та досвід 2017 року. Замовник на засіданні адмінколегії 18 вересня марно доводив, що складена відповідно до листа «Укравтодору» тендерна документація не вимагала наявності досвіду виключно в Україні та ЄС, тож поданий азербайджанцями договір із ВАТ «Азеравтойол» цілком їй відповідав. Міністр інфраструктури Володимир Омелян 4 жовтня повідомив, що згаданий лист «Укравтодору» відкликано.

Ціни будівельних матеріалів в угоді з переможцем, який виграв тендер з пропозицією лише на 0,2% дешевше від очікуваної вартості, подекуди значно вищі від тендерів інших замовників.

За підсумковою відомістю ресурсів, асфальтобетони щільний крупнозернистий типу А1 марки 1 та пористий дрібнозернистий типу А парки 1 коштує 1 700 грн./т, щільний піщаний типу Г марки 1 – 1 850 грн./т, а суміш ЩМА-20 – 2 150 грн./т (тут і далі тендерні ціни вказано без ПДВ і доставки). Днями на тендері Київської САД приготування суміші ЩМА-20 коштувало на чверть дешевше – 1 717 грн./т.

Бетон В30 М400 10-20 мм замовили по 1 800 грн./куб. м, тоді як на ринку його знайти у продажу щонайменше на 21% дешевше – по 1 1931 492 грн./куб. м.

Профілі фасонні гарячекатані для шпунтових паль Л4 і Л5 масою 1 м довжини 50-100 кг включно зі сталі марки 16ХГ придбають по 31 277 грн./т. Металеві конструкції елементів прогонової будови куплять по 47 500 грн./т.

Палі С14-35Т5 коштують 9 тис грн./куб. м. У відкритих джерелах палі С14-35Т5-2 можна знайти у продажу дещо дорожче – по 16 120 грн./шт., або 9 318 грн./куб. м (об’єм виробу 1,73 куб. м). У Росії палі С14-35Т5 продають по 22 тис руб., або 10 158 грн./куб. м.

Захисне огородження 11ДО-2 коштує 43 тис грн./т, а оцинковане захисне огородження 11МО – 51 тис грн./т. Перший тип у вересні продавався по 25-26 тис грн./т без покриття та по 47-48 тис грн./т з оцинкуванням.

Ціна гарячекатаної арматурної сталі у 16 500 грн./т відповідає ринку та іншим тендерам. Гідроізоляція Elastofalt обійдеться у 230 грн./кг. Лотки ЛВМ-20,39,11-ОС(1000) замовили по 7 600 грн./шт.

Природний рядовий пісок куплять по 321 грн./куб. м, що дорожче від середньої ринкової ціни піску без ПДВ і доставки у 100-150 грн./куб. м.

На заробітну плату піде 4,91 млн грн., тобто п’ять відсотків загальної вартості підряду. На прибуток відведено ще відсоток – 1,20 млн грн.

Єдиним допущеним конкурентом було ТОВ «Підприємство «Маст-Буд» маріупольського бізнесмена Михайла Беккера, власника ТОВ «Мостобудівельне підприємство «Мостострой», ТОВ «Гідромеханізація» і ТОВ «Спецмонтажресурс», причому обидва учасники не знижували ціну під час аукціону.

«Сумимостобуд» заснований у 1998 році у формі ЗАТ низкою фізосіб, серед яких найбільшою окремою часткою володів Іван Романюк, нинішній начальник Сумської САД і депутат Сумської облради від «БПП «Солідарність». У 2011 році фірму переоформили в ТОВ, а єдиним власником стала Світлана Романюк, колишня дружина Івана Романюка. Нині засновником значиться Олена Лохоня, раніше відома як начальник відділу економічного аналізу та прогнозування ДПА в Сумській області та бухгалтер МПВКП «Літа» Тамари Танчик, а директором – Андрій Ткаченко.

Від самого заснування переможець не змінював адресу по просп. Курському (вул. Курській), 32. У тому ж будинку прописане ТОВ «Романоф Лтд» Світлани Романюк.

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