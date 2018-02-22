НОВИНИ

22.02.2018

Після введення RAB-тарифів обленерго Ахметова примусово викупило акції у міноритаріїв удвічі дешевше їх ціни

Мерія Вінниці продасть землю екс-меру, на якій він звів готель і намагався знести сусідній будинок Міноборони

Шахтарі не помітили однаковості документів учасників, щоб віддати любимчику 82 мільйони за конвеєр

Новачок за 132 мільйони продав тюремникам рибу на 10% дорожче від минулого року

Екс-менеджер «Укренерго», що підключав «Рошен» до мереж Борисполя, виграв ще 103 мільйони «Київобленерго»

Порошенко тихо готує скасування е-декларування менеджерам держпідприємств

Зниклу кукурудзу Агрофонду на $3 мільйона суд повісив на підставного фунта

Не пройшло й кварталу: коштовний рідкий хлор для «Води Донбасу» подорожчав ще на 20%

Фірма брата нового голови Конституційного суду фігурує у провадженні по розкраданню «Укртрансхімаміаку»

21.02.2018

Освітяни Миколаївщини замовили своєму фавориту яйця на 35% дорожче від ринку

«Трейд Коммодіті» намагалося розірвати договір з Міноборони, щоб не постачати тисячу тон палива

У Філатова звільняють шкільних ремонтників, щоб замість них завести приватну фірму за 10 мільйонів

«Селидіввугілля» замовило рудстійки вдвічі дорожче, ніж торік

Для будівництва школи в Крюківщині ціною 76 мільйонів замовили неймовірно коштовний бітум

Військові отримають від «микитасів» лише 3% з 4,5 тисяч квартир, збудованих на їх землі

Всі новини »

ТЕГИ

ДОКУМЕНТИ

Закон «Про публічні закупівлі» (вступив в дію 1 квітня 2016 р.)
07.02.2018

Вироки по «групі Курченка»
11.01.2018

За що АМКУ оштрафував «Євротерминал», який заробляє мільйони підняттям шлагбауму на монопольній дорозі в Одеський порт
03.01.2018

Постанова Печерського суду, в якій Генпрокуратура називає «Kroll» співучасником розкрадання «Приватбанку»
21.12.2017

Перелік завершених закупівель КП «Інформатика», здійснених в межах впровадження комплексної системи відеоспостереження у Києві
21.12.2017

Мерія Вінниці продасть землю екс-меру, на якій він звів готель і намагався знести сусідній будинок Міноборони

22 Лютого 2018

Виконкомі Вінницької міської ради підготував проект рішення міськради, які депутати розглянуть 23 лютого, про надання Дмитру Дворкісу  дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення ділянки площею 0,027 га у власність шляхом викупу, на якій Дворкіс збудував готель. Про це написали Влад Боднар та Людмила Кліщук у «Власно».

У 2015 році екс-мер Вінниці Дмитро Дворкіс та Вінницька міськрада уклали договір земельного сервітуту на ділянку площею 0,027 га, що розташована у центрі міста по вул. Козицького (тепер Оводова), 16, і таким чином колишній міський голова отримав право користуватися землею до 2020 року. В подальшому Дворкіс швидко збудував на ній чотириповерховий готель.

Поруч з ділянкою, яку отримав у користування екс-мер, знаходиться колишнє приміщення військової комендатури площею у 288 кв м, яке звели ще у 1917 році, і воно належить Міністерству оборони (Квартирно-експлуатаційному відділу (КЕВ) міста). Будівля не використовувалась останні 10 років, оскільки комендатура переїхала в інше місце.

У 2016 році Дворкіс звернувся до суду, щоб знести старе приміщення МО. На його думку, воно перешкоджало йому користуватися власністю. Екс-мер аргументував, що колишня комендатура знаходиться в аварійному стані. За 10 років будівлю ніхто не ремонтував, і постійне руйнування приміщення загрожує життю та здоров’ю працівників будмайданчику та жильців готелю. Крім того, Дворкіс повідомив, що з ділянки він постійне прибирає будівельне сміття, яке утворюється в результаті руйнування комендатури.

Вінницький міський суд зайняв сторону Дворкіса, тим не менш, апеляція скасувала рішення суду першої інстанції.

В подальшому КЕВ та Міноборони подали позов на Вінницьку міськраду, Дворкіса та Івана Немировського, який поруч з екс-мером також мав у користуванні за договором сервітуту ділянку площею 0,027 га. У суді позивачі просили визнати недійсними договори сервітуту із Дворкісом та Немировським, а готельно-ресторанний комплекс – знести, оскільки він є самочинним.

Суд з’ясував, що Міноборони (в особі КЕВ м. Вінниці) є землекористувачем ділянки по вул. Козицького (тепер Оводова), 16, до якої входять ділянки на праві сервітуту Дворкіса та Немировського, але без належного оформлення своїх прав на користування землею.

Рішення про вилучення ділянки у Міноборони по вул. Козицького, 16 не приймалось, доказів протилежного суду не надано. А міськрада, укладаючи договори про встановлення земельного сервітуту для громадських потреб з Дворкісом та Немировським на ділянки по 278 кв м кожна, вийшла за межі своїх повноважень, оскільки прийняла рішення щодо ділянки, яка відноситься до земель оборони, а не комунальної власності. В результаті суд позов задовольнив.

Водночас, виконавчий комітет підгодовував проект, згідно з яким екс-мер матиме змогу придбати земельну ділянку під своїм готелем на вул. Миколи Оводова (колишня Козицького), 16-А.

Від «Наших грошей»:

Згідно з даними Реєстру судових рішень, у грудні минулого року апеляція скасувала рішення про визнання недійсними договорів сервітуту з Дворкісом та Немировським, та про знесення готелю. Зокрема, Апеляційний суд Вінницької області дійшов висновку, що Міноборони не довело своє право на спірну земельну ділянку, а також, що готель є самочинним будівництвом. Крім того, МО не обґрунтувало вимоги знесення будівлі. Міністерство намагається оскаржити рішення в касації.

Дворкіс був міським головою з 1992 року до кінця 90-х .

ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ

НАШІ ГРОШІ Друкувати Друкувати

Tеги | ,

НАШІ БЛОГИ

Адмінколегія АМКУ довела, що порушила свої правила задля мільярда для тестя Насірова
19 Лютого 2018

Як хмельницькі селяни купили рідкісне вугілля у виробника з Закарпаття
12 Лютого 2018

НОВИНИ РЕГІОНІВ

22.02.2018

Донецьк Шахтарі не помітили однаковості документів учасників, щоб віддати любимчику 82 мільйони за конвеєр

Вінниця Мерія Вінниці продасть землю екс-меру, на якій він звів готель і намагався знести сусідній будинок Міноборони

Київщина Екс-менеджер «Укренерго», що підключав «Рошен» до мереж Борисполя, виграв ще 103 мільйони «Київобленерго»

Черкаси Зниклу кукурудзу Агрофонду на $3 мільйона суд повісив на підставного фунта

Донецьк Не пройшло й кварталу: коштовний рідкий хлор для «Води Донбасу» подорожчав ще на 20%

21.02.2018

Миколаїв Освітяни Миколаївщини замовили своєму фавориту яйця на 35% дорожче від ринку

Дніпро У Філатова звільняють шкільних ремонтників, щоб замість них завести приватну фірму за 10 мільйонів

Донецьк «Селидіввугілля» замовило рудстійки вдвічі дорожче, ніж торік

Київ Для будівництва школи в Крюківщині ціною 76 мільйонів замовили неймовірно коштовний бітум

Київ Військові отримають від «микитасів» лише 3% з 4,5 тисяч квартир, збудованих на їх землі

Київ За три роки білоруська хімія для «Київводоканалу» подорожчала в доларах на третину

20.02.2018

Суми НАБУ за три місяці розслідування закрило провадження по «Сумихімпрому»

Дніпро Поліція підозрює, що у Дніпрі відколупали стару плитку і постелили нею парк за 5 мільйонів

Донецьк Покровські комунальники дали розіграти двом парам 3,4 мільйона на прибирання міста

Полтава Новачок без конкуренції отримав 98 мільйонів на річне утримання доріг Полтавщини

Всі новини »

ТЕГИ РЕГІОНІВ