У Філатова звільняють шкільних ремонтників, щоб замість них завести приватну фірму за 10 мільйонів

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Департамент гуманітарної політики Дніпровської міськради 12 лютого провів тендер на виконання аварійних робіт. ТОВ «Група «Капітал строй» планує за 9,73 млн грн. надавати послуги закладам освіти, де почали звільняти або перекваліфіковувати технічних робітників, що раніше виконували схожі роботи.

Про це пише Ольга Юдіна у «Бюро.UA».

Конкурс передбачав закупівлю послуг з аварійного обслуговування тепло- та водопостачання, водовідведення, каналізації, а також енергопостачання. Загалом в техзавданні мова йшла про 320 видів робіт, які потрібно провести в міських закладах освіти. Серед переліку послу вказані і планово-ремонті роботи, які до цього виконували техпрацівники комунальних закладів освіти.

Уже після оголошення тендеру, 5 лютого, Департамент гуманітарної політики Дніпровської міськради видав наказ про оптимізацію штатів комунальних закладів та підприємств. В документі було вказано, що школи та дитсадки повинні звільнити низку працівників або перекваліфікувати їх на інші завдання. Всього мова йде про 172 посади, серед них і завгоспи, адміністративно-технічні працівники та обслуговуючий персонал.

Офіційно така оптимізація була пояснена бажання зекономити бюджет та вирішити питання питань, пов’язані з аварійними ситуаціями.

Звільнені працівники шкіл повідомили, що їм вже пропонують роботу в фірмі, яка виграла тендер «на аварійне обслуговування».

В документах, які завантажило на торги «Група «Капітал строй», вказано, що у неї в штаті 92 працівника. Цй же список робітників фірма подала і на більш масштабний тендер  з закупівлі аварійного обслуговування житлового фонду Дніпра з очікуваною вартістю 98,00 млн грн.

Засновниками «Група «Капітал строй» є Олександр Калинчук та естонська компанія «Транспорт енд Хаагіс», а директором – Ірина Румянцева. Раніше вона була засновником та керівником ТОВ «Містокомбуд», яке входить до сфери впливу братів Леоніда та Володимира Дубінських. Румянцева також була засновником та керівником ще однієї підконтрольної братам фірми – ТОВ «Бромтерм»

На конкурсі ж закупівлі аварійного обслуговування в школах та дитсадках єдиним конкурентом Група «Капітал строй» переможця було ТОВ «АВС Білд Сервіс» з вищою ціною, яку воно протягом торгів не змінило. Раніше фірма була учасником схеми з монополізації сфери надання послуг в сфері ЖКГ фірмами Дубинських (нині її власником та директором вказаний Володимир Котомін – «НГ»). Зараз «АВС Білд Сервіс» є єдиним конкурентом «Група «Капітал Строй» на оголошеному тендері з аварійного обслуговування житлофонду Дніпра.

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