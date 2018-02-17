Школярам райцентру на Житомирщині купили квадроцикли за 206 тисяч

Відділ освіти Черняхівської районної державної адміністрації Житомирської області 20 грудня уклав угоду з ФОП Комендант Сергій Леонідович про придбання нових квадроциклів на 206 тис грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Закупівлю провели за переговорною процедурою, оскільки тендери вже двічі доводилось відміняти через нестачу учасників.

До кінця 2017 року в смт. Черняхів поставили дорослий квадроцикл Geon із бензиновим двигуном 0,5 л потужністю 32 к. с. за 140 тис грн. і два підліткові квадроцикли ATV із бензиновим двигуном 0,2 л потужністю 14 к. с. по 33 тис грн. Назви моделей невідомі.

Гарантійний строк становить рік або 2 тис км пробігу.

Підприємець Сергій Комендант із Черняхова займається поставкам мототехніки.

За даними «ВДЗ» і «Прозорро», раніше освітяни в Україні не купували квадроциклів. Однак уже після нинішньої закупівлі відділ освіти Первомайської РДА Миколаївської області придбав квадроцикл невідомих марки та моделі із шоломом за 20 тис грн.

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