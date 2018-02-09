«Богдан» розіграв з дилером 4 мільйони на електромобілі Hyundai Ioniq для «Київавтодору»

КК «Київавтодор» 18 грудня за результатами тендеру замовила ПрАТ «Алеко-Сервіс» легкових автомобілів на 4,27 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До кінця року мали поставити чотири нових електрохетчбека Hyundai Ioniq Electric 2017 року випуску в середній комплектації Premium по 1,07 млн грн.

Автомобіль потужністю 119 к. с. з акумулятором 28 кВт/год. та запасом ходу 280 км у нинішній комплектації має клімат-контроль, круїз-контроль, задній парктронік із камерою заднього ходу, фронтальні, бокові та колінні подушки і шторки безпеки, підігрів передніх сидінь і оздобленого шкірою керма, бортовий комп’ютер, мультимедійний комплекс, світлодіодні фари тощо. Додатково він комплектується зимовими шинами, гумовими килимками і дорожнім набором.

Цю комплектацію без додаткового обладнання продають по 969 тис грн. і 1,03 млн грн.

Адміністрація морського порту «Южний» у вересні купила Hyundai Ioniq Top по 1,03 млн грн., а ДП «НЕК «Укренерго» в жовтні – Hyundai Ioniq Premium і Top по 958 тис грн.

Договір передбачає гарантійний строк п’ять років або 100 тис км пробігу та оплату з відстрочкою платежу до місяця після поставки товару.

Ціна угоди на 800 грн. нижча від очікуваної вартості закупівлі.

Єдиним конкурентом було ТОВ «Богдан Авто» із корпорації «Богдан» Олега Гладковського, співвласником котрої раніше був президент Петро Порошенко. Гладковський нині займає посаду першого заступника секретаря СНБО, та курує діяльність «Укроборонпрому».

Фірма «Алеко-Сервіс» є дилером імпортера автомобілів цієї марки в Україну – ТОВ «Хюндай Мотор Україна» із групи «Богдан» Гладковського. Її кінцевим бенефіціаром є Олександр Діденко, а акціонером – ТОВ «Укравтозапчастина», засновниками якого є кіпрський офшор «Вівакрест Лімітед» («Vivacrest Limited») і ТОВ «Салон-магазин «Алеко» Олександра Буланого та кіпрської «Калвебб». Раніше частку останньої в салоні-магазині мала британська «Бартон Юк Лімітед» – колишній засновник ТОВ «Агростар-Україна» з Олегом Зіміним, який контролював «Укравтозапчастину» за даними ЗМІ.

Свого часу засновником «Алеко» було ЗАТ «Український промислово-інвестиційний концерн», яке після реорганізації в ПАТ було ліквідовано в 2012 році. Підприємства, що були засновані ПАТ ще раніше увійшли до групи «Укрпромінвест».

Основним власником «Укрпромінвесту» був Петро Порошенко, партнерами виступали його армійський друг Ігор Кононенко (нині перший замголови фракції «Блоку Петра Порошенка») та студентські одногрупники Кононенка Олег Зімін і Олег Гладковський.

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