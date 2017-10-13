Портовики купили два електрокара Hyundai Ioniq майже за 2 мільйони

Южненська філія державного підприємства «Адміністрація морських портів України» (Адміністрація морського порту «Южний») 11 жовтня за результатами тендеру замовила дочірньому підприємству «Автотрейдінг-Одеса» легкові автомобілі на загальну суму 1,71 млн грн. Про це повідомляється в системі «Прозорро».

Фірма поставить два електрохетчбека Hyundai Ioniq у комплектації Top по 857,8 тис грн. Кожен автомобіль матиме електричний двигун з запасом ходу на 280 км (час повної зарядки від 30 хв. до 8 годин в залежності від типу зарядного пристрою), подушки безпеки водія та переднього пасажира, клімат-контроль, підігрів передніх та задніх сидінь, камеру заднього виду, датчик передньої та задньої парковки, бортовий комп’ютер, акустику з входом USB, активний круїз-контроль, шкіряний салон.

У відкритих джерелах є інформація, що Hyundai Ioniq у найдорожчій комплектація Top можна придбати за 1,06 млн грн. Цей електрокар у базовій комплектації пропонують за 928 тис грн. Очікувана ціна склала 2,16 млн грн.

На торгах єдиним конкурентом «Автотрейдінг-Одеса» було дочірнє підприємство «Базіс авто», засновником якого є ТОВ «Автомастер» одесита Сергія Діброва. Воно запропонувало вищу ціну – 1,98 млн грн. Очікувана вартість склала 2,16 млн грн.

Бенефіціаром ДП «Автотрейдінг-Одеса» є Олег Боярин.

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