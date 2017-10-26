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«Укренерго» купило п’ять електромобілів Hyundai Ioniq по мільйону за штуку

26 Жовтня 2017

ДП «НЕК «Укренерго» 18 вересня за результатами тендеру замовило ТОВ «Хюндай Мотор Україна» легкових автомобілів на 4,79 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До жовтня мали поставити п’ять нових електрохетчбеків Hyundai Ioniq потужністю 119 к. с. з акумулятором 28 кВт/год., запасом ходу 280 км, антиблокувальною системою гальмування та фронтальними подушками безпеки по 958 тис грн.

Конкретна назва комплектації автомобілів не вказана, але зазначено, що мінімум один з них повинен бути із системою моніторингу «сліпих зон». Вона пропонується лише у найдорожчій комплектації Top за 1,07 млн грн., яка має шкіряний салон, фронтальні, бокові та колінні подушки і шторки безпеки, світлодіодні фари, інтелектуальний круїз-контроль, передній і задній парктроніки, підігрів задніх і вентиляцію передніх сидінь, системи слідкування за розміткою та автономного екстреного гальмування.

Зараз простіші комплектації Comfort і Premium коштують відповідно 928 і 988 тис грн., однак у вересні ціни були дещо нижчими.

Директор «Укренерго» із закупівель Валерій Полшков підтвердив, що замовлено чотири автомобіля Premium та один – Top. За його словами, найдешевша комплектація Comfort не поставляється в Україну.

Нещодавно Адміністрація морського порту «Южний» замовила два електромобіля Hyundai Ioniq Top по 1,03 млн грн.

Гарантійний строк становить п’ять років або 100 тис км пробігу.

Передбачено аванс до 80% протягом 7 банківських днів після підписання договору та забезпечення виконання договору в розмірі 5%

Ціна угоди на відсоток нижча від очікуваної вартості закупівлі.

Єдиним конкурентом було дилер Hyundai – ТОВ «Автоберег» Олексія Кондрачука зі статутним капіталом 1 тис грн., яке не знижувало ціну, на відміну від переможця. Воно вказало в держреєстрі номер телефону +38(067) 9150570, який колись використовувало ТОВ «Український автомобільний холдинг», яке раніше належало Петру Порошенку, а нині ліквідується під назвою «Авторемзапчастина».

Фірмою «Хюндай Мотор Україна» з групи «Богдан» керує Ігор Гладковський – син власника групи Олега Гладковського, першого заступника секретаря РНБОУ та бізнес-партнера Петра Порошенка.

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