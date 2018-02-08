Уряд Гройсмана затвердив мільярдну відмову від «європейських» цементобетонних доріг

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Кабінет міністрів підтримав ініціативу Міністерства інфраструктури щодо виділення на капітальний та середній поточний ремонт кількох доріг 7,98 млрд грн з держбюджету.

Низку відповідних рішень як прийнятих оголосив на засіданні 7 лютого прем’єр-міністр Володимир Гройсман.

Міністерство інфраструктури запропонувало уряду внести зміни до своєї минулорічної постанови № 653 про фінансування ремонту траси М-03 Київ-Харків-Довжанський. Зміни передбачають, що ремонт цього року на трасі буде і в Полтавській області, а загальна його вартість з роботами в Харківській та Донецькій областях складе 2,00 млрд грн. З цієї суми на ділянку дороги в Донецькій області виділять 251 млн грн., а решта майже порівну буде розділена між іншими двома областями. Загалом заплановано ввести в експлуатацію 157 км доріг та 380 п м штучних споруд.

Іншим розпорядженням уряд погодився провести капітальний та середній поточний ремонт траси Н-03 Житомир-Чернівці. Роботи пройдуть в Житомирській, Хмельницькій та Чернівецькій областях, їх загальна вартість складе 1,00 млрд грн.  Загалом відремонтують 77 км траси.

Також уряд погодив виділення 982,20 млн грн на проведення капітального та поточного ремонту траси Р-46. Заплановано відремонтувати 104 км доріг в Харківській та Сумській областях, у тому числі три мости.

Також уряд підтримав ініціативу Міністерства інфраструктури внести зміни до своєї минулорічної постанови №659 щодо ремонт трас  Львів-Тернопіль-Умань та Біла Церква-Одеса-Миколаїв. Ці зміни передбачають виконання ремонтних робіт в Вінницькій, Київській, Львівській, Одеській, Тернопільській. Хмельницькій та Черкаській областях. З держбюджета на ці роботи заплановано виділити 4,00 млрд грн. більше половини цих коштів дістанеться Вінницькій та Тернопільській областям.

Відмітимо, що за співавторства екс-першого заступника міністра інфраструктури Володимира Шульмейстера в «Дзеркалі тижня» вийшов матеріал «Ні цементним дорогам». Він розповів, що у ніч перед голосуванням за держбюджет у грудні 2017 року було змінено перелік доріг, які будуть профінансовані поточного року. А саме, було скасовано фінансування 2,00 млрд грн.  на трасу Миколаїв-Кропивницький, що мала бути закладена в цементобетоні. Саме дороги з цього матеріалу нині проектують в ЄС, їх загальна доля в інфраструктурі – 60-70%. Замість цементобетонної траси в держбюджеті було закладено 5 млрд грн на дороги, які не мають першорядного значення, з огляду на інтенсивність руху та транзитні потоки Це автомобільні дороги Харків —Охтирка, Житомир — Чернівці та Дніпро — Решетилівка. Масштабний ремонт перших двох трасс 7 лютого схвалив уряд.

Нагадаємо, що раніше ідею будівництва цементобетонних доріг популяризував міністр інфраструктури Володимир Омелян.

За оцінкою Омеляна, вартість цементобетонної дороги становить 18-20 млн грн. за кілометр дороги першої категорії, а асфальтної – 15-17 млн грн.

За даними Шульмейстера, вартість цементобетонних доріг – на рівні вартості асфальтобетонних.

«Оскільки життєвий цикл автомобільних доріг для бетонної дороги — 20—25 років, а для асфальту — до 10 років. Загальна вартість цементобетонних доріг протягом 20 років на 40% і більше нижча, порівняно з вартістю асфальтобетонних», – йдеться у статті.

Загалом, у 2018 році на дороги закладено рекордну суму — 47 млрд грн. З них 33 млрд грн. — це кошти дорожнього фонду, який почав діяти з цього року. А 14 млрд грн. заплановано профінансувати з державного бюджету.

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