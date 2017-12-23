«Нафтогаз» для боротьби з «Газпромом» наймає норвежських юристів за 25 мільйонів євро, але дякує партнерам замголови АП

ПАТ «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» 21 грудня оголосила про намір укласти чергову угоду з юридичною компанією «Wikborg, Rein & Co DA Advokatfirma» для представлення інтересів в суді з російським «Газпромом». Вартість угоди становитиме 4 млн євро. Про це повідомляється в системі «Прозорро».

Згідно протоколу засідання тендерного комітету «Нафтогазу», орієнтовний строк дії договору з норвезькими юристами – до кінця 2018 року.

За цей час в Стокгольмському арбітражі має завершитись суперечка між «Нафтогазом» і «Газпромом», в якій українська компанія вимагає від російської $16 мільярдів за транзитним контрактом. Рішення суду очікується 28 лютого 2018 року.

До цього «Wikborg, Rein & Co DA Advokatfirma» з 2014 року представляли «Нафтогаз» в арбітражі по цій та іншій суперечці з «Газпромом», в ході якої росіяни вимагали від української сторони $56 млрд за невиконання правила «бери або плати» по поставках газу в 2012-2017 роках. 22 грудня 2017 року Стокгольмський арбітраж присудив «Нафтогазу» перемогу в цьому питанні. При цьому українська сторона, за оцінкою росіян, муситиме заплатити «Газпрому» компенсацію близько $2 млрд. «Нафтогаз» ці виплати наразі не прокоментував.

З урахуванням нині оголошеного наміру укласти угоду, фірма «Wikborg, Rein & Co DA Advokatfirma» з 2014 року уклала з «Нафтогазом» угоди на загальну суму 25,30 млн євро (близько 834 млн грн. по нинішньому курсу). Сама перша була укладена 11 липня 2014 року на суму 1,30 млн євро, однак у подальшому її вартість була збільшена до 1,56 млн євро.

Всі угоди укладались без відкритих торгів, що в обґрунтування закупівель пояснювали «необхідністі у залученні юридичних радників, які мають позитивний досвід в представництві клієнтів у спорах щодо перегляду ціни на газ, у тому числі у арбітражному порядку».

З договорів, оприлюднених в «Прозорро» у 2016 році, відомо, що погодинні ставки старшого консультанта і партнера юридичної компанії становлять 475 євро. Старший юрисконсульт коштує 356 євро, старший юрист 321 євро і юрист 261 євро в годину.

В угодах вказана, що норвезька фірма може залучати до справи інших юристів.

На сайті «Wikborg, Rein & Co» немає згадок про цей суд «Нафтогазу» з «Газпромом».

У відкритих джерелах вказується на причетність до цієї історії української юридичної фірми «Aequo».

Комерційний директор «Нафтогазу» Юрій Вітренко у фбуці поздоровив тих, хто «безпосередньо брав участь» у справі з «Газпромом», і в тому числі поздоровив радника «Aequo» Павла Бєлоусова, старшого юриста фірми Мирославу Савчук, та управляючого партнера фірми Дениса Лисенка. Жодної згадки про норвезьку фірму Вітренко собі не дозволив.

Також про причетність «Aequo» до суперечки «Нафтогазу» і «Газпрому» раніше інформував журнал «Новое время»:

«От ряда клиентов я слышал, что, придя в Администарцию президента, западные инвесторы и другие люди слышат рекомендацию обратиться за решением вопроса в Aequo. Вдобавок ко всему, для спора Нафтогаза с Газпромом наняли норвежскую юридическую фирму Wikborg Rein, мы им предложили свои услуги, а оттуда отвечают: нам украинские чиновники сказали работать с Aequo», – розповіло джерело видання серед адвокатів.

Компанія «Aequo» створена вихідцями з юридичної компанії «Василь Кісіль і Партнери» одночасно з призначенням ще одного вихідцями з цієї фірми Олексія Філатова заступником голови Адміністрації президента Бориса Ложкіна. Нова юристка «Aequo» Анна Бабіч та Філатов ще у фірмі «Василь Кісіль і партнери» в 2013 році супроводжували продаж Ложкіним медіа холдингу «UMH Group» Сергію Курченку.

Разом з Анною Бабіч з «Василя Кісіля» влітку 2014 року в «Aequo» також перейшли Юлія Кирпа, Олександр Мамуня, Денис Лисенко та Марія Ніжнік. Згодом Ніжнік була призначена першим заступником голови АМКУ Юрія Терентьєва, який у свою чергу був однокурсником вищезгаданого Олексія Філатова по Інституту міжнародних відносин КНУ ім. Шевченко. Юрист Роман Марченко з фірми «Ільяшев та партнери» також називає їх своїми однокурсниками разом з Сергієм Шкляром (юрфірма «Арцінгер та Партнери»), який після Майдану став заступником Міністра юстиції з питань виконавчої служби.

Нагадаємо, юристи «Aequo» були причетні до створення українських фірм ТОВ «Дебтекс Україна» і ТОВ «Фьост Файненшиал нетворк Юкрейн». Це дочірні компанії американських корпорацій «First Financial Network Inc.» і «Debt Exchange Inc», які можуть отримати ринок продажу майна неплатоспроможних банків.

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