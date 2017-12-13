Імпортери стверджують, що можуть постачати в тюрми рибу удвічі дешевше від тендерних фаворитів

Ціна риби путасу з доставкою в Україну складає 27 грн. за кілограм, що вдвічі менше від ціни, за якою цю рибу закупила Державна кримінально-виконавчої служба України.

Про це йдеться в листі асоціації «Українських імпортери риби та морепродуктів» до органів влади, що є у розпорядженні «Наших грошей».

Асоціація повідомила, що Департамент забезпечення діяльності ДКВСУ провів тендер на закупівлю замороженої риби путасу та сардинели з очікуваною вартістю 115,94 млн грн. Переможцем торгів була запропонована риба по 54,80 грн./кг.

Риба путасу та сардинела імпортується до України з Ісландії, Норвегії та Фарерських островів, ціна її з доставкою в Україну складає 27 грн./кг. На підтвердження цього Асоціація додала до листа прайси іноземних торгівельних компаній (англійська назва путасу – «blue whiting», латинська назва – «Micromesistius poutassou»).

В Асоціація також назвали дискримінаційними тендерні вимоги Департаменту забезпечення діяльності ДКВСУ. А саме вимогу до учасника мати досвід з виконання договорів з постачання аналогічної риби та «сертифікату на систему екологічного керування» на підтвердження заходів з захисту довкілля.

На думку Асоціації, такий сертифікат потрібен тільки для виробництва або переробки продукції. А путасу та сардинела імпортуються до України в замороженому вигляді без будь-якої переробки.

З системи «Прозорро» відомо, що в згаданому тендері Департаменту забезпечення діяльності ДКВСУ приймав участь представник Асоціації – ТОВ «Кліон». Але ця фірма не оскаржувала «дискримінаційні» вимоги в Антимонопольному комітеті. Пропозиція фірми була відхилена через те, що вона нібито завірила електронним цифровим підписом усю пропозицію, а не кожний документ окремо, надала накази без запису про ознайомлення уповноваженої ними особи з їхнім змістом, не всі папери на підтвердження впровадження системи управління безпечністю харчових продуктів та інші недоліки. І своє відхилення фірма не оскаржувала також.

Натомість в АМКУ оскаржувала відхилення своєї пропозиції ТОВ «Торгів дім «Бухта удачі». Тендерний комітет відхилив її пропозицію через недоліки, схожі з «Кліон». Однак адмінколегія визнала всі підстави правомірними, окрім однієї: насправді ЕЦП був накладений на кожен файл усередині архівів. Недоліки допущених пропозицій скаржник теж не зміг довести.

Нагадаємо, за результатами тендеру Департамент забезпечення діяльності ДКВСУ 30 травні замовив ТОВ «Дніпро Рівер Груп» риби на 114,89 млн грн. Це було перше замовлення за держкошти фірмі, яка була створена в травні 2016 року. Власником «Дніпро Рівер Груп» вказаний киянин Костянтин Хоніч. 24 листопада Державна установа «Генеральна дирекція Державної кримінально-виконавчої служби України уклала угоду з «Дніпро Рівер Груп» на постачання риби на 41,20 млн грн. за даними «Прозорро», інших замовлень фірма не отримувала.

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