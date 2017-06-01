Нова «прокладка» виграла у фаворитів тюремників 115 мільйонів на рибу для ув’язнених

Департамент забезпечення діяльності Державної кримінально-виконавчої служби України 30 травня за результатами тендеру замовив ТОВ «Дніпро Рівер Груп» риби на 114,89 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Закупівлю провели з другої спроби, бо перший тендер було відмінено в лютому через неможливість усунення порушень.

До 15 грудня поставлять 2 108 т замороженої риби путасу та сардинели по 54,50 грн./кг.

Рік тому Державна пенітенціарна служба України купила рибу в ТОВ «Тесткабель» на 9% дешевше – по 50,18 грн./кг.

Згодом екс-керівник служби Сергій Старенький повідомив програмі «Наші гроші з Денисом Бігусом», що тюремники зазвичай закуповують незначні обсяги сардинели, прикриваючи ними закупівлю більш дешевої путасу. Останню використовують для годівлі тварин. Ця риба заражена гельмінтами, і в 2014 році пенітенціарна служба вже відмовлялася від її закупівлі. Роком раніше, у 2013 році путасу заборонили для харчування у армії.

Ціна нинішньої угоди майже на відсоток нижча від очікуваної вартості в 115,94 млн грн.

Допущеними конкурентами із різницею в ціні менше відсотка були ТОВ «Фінінтертехнологія» і ТОВ «Лекка».

Натомість три фірми не допустили до аукціону через претензії до документів.

ТОВ «Дніпрозбут» Марини Ставської принесло санітарні паспорти на транспорт, видані Вінницькою міською санепідемстанцією МОЗ, яка припинила діяльність у 2014 р.

ТОВ «Торговий дім «Бухта удачи» і ТОВ «Кліон» нібито завірили електронним цифровим підписом усю пропозицію, а не кожний документ окремо, надали накази без запису про ознайомлення уповноваженої ними особи з їхнім змістом, не всі папери на підтвердження впровадження системи управління безпечністю харчових продуктів тощо.

«ТД «Бухта удачи» оскаржила своє відхилення в АМКУ, однак адмінколегія визнала всі підстави правомірними, окрім однієї: насправді ЕЦП був накладений на кожен файл усередині архівів. Недоліки допущених пропозицій скаржник теж не зміг довести.

Крім того, ФОП Смолярчук Олег Борисович до аукціону скаржився на максимальне забезпечення в розмірі трьох відсотків очікуваної суми, але згодом відкликав скаргу.

Створена рік тому «Дніпро Рівер Груп» Костянтина Хоніча зі статутним капіталом 100 тис грн. виграла торги вперше. Донедавна фірма мала 100 грн. статутного капіталу та була зареєстрована в Києві за місцем масової реєстрації – по вул. Ольжича, будинок 27/22, офіс 3. Нині вона переоформлена по пров. Косогірному, будинок 4, кімната 27. Однак старий масовий номер телефону +380973018292 в неї лишається й зараз.

Хоніч також володіє ТОВ «Леас Трейд», яке не брало участь у тендерах.

Київською «Фінінтертехнологією» донеччанина Гліба Гринька керує Сергій Карасенко.

Гринько керував ТОВ «Ясинуватський Укрпромінвест» і ТОВ «Донінвест Плюс» донеччанки Ганни Асланової – співзасновниці ТОВ «Сінтезпродсервіс», яке пов’язували з екс-міністром регіонального розвитку Анатолієм Близнюком. Остання фірма фігурує у кримінальному провадженні як одна з тих, які високопосадовці Державної пенітенціарної служби використовували у своїй схемі для привласнення бюджетних коштів на тендерах.

За даними «Інформаційного спротиву», Ганна Асланова керує справами «Лекки», одного із минулорічних найбільших годувальників тюремників.

Усього з грудня 2016 р. «Фінінтертехнологія» виграла тендерів на 154,05 млн грн., – виключно у нинішнього замовника та Держрезерву.

Фірма «Лекка» зі статутним капіталом 15 тис грн. була створена у грудні 2013 року. Вона належить Владиславу Каналошу та Андрію Левітану, керує нею Олександр Кожемякін.

Андрій Андрійович Левітан є сином Андрія Левітана, який раніше очолював відділ екологічного контролю природно-заповідного фонду, рослинного та тваринного світу Державної екологічної інспекції у Київській області.

Разом із Владиславом Васильовичем Каналошом був прописаний його батько Василь Каналош – засновник ТОВ «Укрпромімпекс» і ТОВ ТД «Інвест-Ресурс». Також Каналош-старший володів ВКПП «Фірма Петелін», яке нині належить ТОВ «Інвестбуд Гарант».

Із грудня 2015 р. «Лекка» отримала харчових підрядів тюремників і Держрезерву на 263,15 млн грн.

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