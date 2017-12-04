Тюремники скупились у фаворитів дорогими консервами на 81 мільйон

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03.12.2017

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ДУ «Генеральна дирекція Державної кримінально-виконавчої служби України» 24 листопада за результатами тендерів уклала дві угоди про постачання харчів до кінця року на загальну суму 80,84 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Залишковий термін зберігання консерв має становити не менше двох років.

  • ТОВ «Дніпро Рівер Груп» поставить рибних консерв на 41,20 млн грн.

Натуральні сардини з додаванням олії в обсязі 213 т обійдуться у 90 грн./кг, а 319 т розроблених бичків з овочевим гарніром у томатному соусі – у 69 грн./кг.

У серпні Святошинський психоневрологічний інтернат придбав сардини на третину дешевше – по 66,61 грн./кг. У червні Військова частина 3078 Національної гвардії України замовила їх по 65,94 грн./кг, проте у вересні підняла ціну до 72,52 грн./кг, що все одно на чверть дешевше.

Створена у травні 2016 року «Дніпро Рівер Груп» Костянтина Хоніча зі статутним капіталом 100 тис грн. вдруге виграла тендер. Донедавна фірма мала 100 грн. статутного капіталу та була зареєстрована в Києві за місцем масової реєстрації – по вул. Ольжича, будинок 27/22, офіс 3. Нині вона переоформлена по пров. Косогірному, буд. 4, кімната 27.

Хоніч також володіє ТОВ «Леас Трейд», яке не брало участь у тендерах.

  • ТОВ «Лекка» замовили м’ясних консерв на 39,64 млн грн., а саме 389 т тушкованої яловичини 1 ґатунку по 102 грн./кг.

Днями КУ «Обласна клінічна психіатрична лікарня» Запорізької обласної ради замовила тушковану яловичину вищого ґатунку із залишковим терміном зберігання не менше 80% від чотирьох років по 66,12 грн./кг, тобто у півтора рази дешевше.

У жовтні Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ купив яловичу тушонку вищого ґатунку на третину дешевше – по 76,08 грн./кг, а в серпні Окрема комендатура охорони і забезпечення ДПСУ (в/ч 1498) – по 63,94-68,17 грн./кг, що у півтора рази дешевше.

Фірма «Лекка» зі статутним капіталом 15 тис грн. була створена у грудні 2013 року. Вона належить Владиславу Каналошу та Андрію Левітану, керує нею Олександр Кожемякін.

Андрій Андрійович Левітан є сином Андрія Левітана, який раніше очолював відділ екологічного контролю природно-заповідного фонду, рослинного та тваринного світу Державної екологічної інспекції у Київській області.

Разом із Владиславом Васильовичем Каналошом був прописаний його батько Василь Каналош – засновник ТОВ «Укрпромімпекс» і кінцевий бенефіціар ТОВ ТД «Інвест-Ресурс». Також Каналош-старший володів ВКПП «Фірма Петелін», яке нині належить ТОВ «Інвестбуд Гарант».

Каналошу-молодшому належить ТОВ «Бест-Енерджі» на пару з Кирилом Зеленчуком.

Із грудня 2015 р. «Лекка» отримала харчових підрядів тюремників і Держрезерву на 302,79 млн грн.

Нині передбачено забезпечення виконання договорів у розмірі п’яти відсотків.

Сума угод на два відсотки нижча від загальної очікуваної вартості в 82,36 млн грн.

Переможці змагались лише між собою. У рибних торгах також хотіло взяти участь ТОВ «Таймфіш», однак його не допустили до аукціону через відсутність тендерного забезпечення і якусь невідповідність пропозиції.

Крім того, ТОВ «Трок» скаржилось в АМКУ на дискримінаційну вимогу сертифікатів на систему екологічного керування за ДСТУ ISO 14001:2006 чи ДСТУ ISO 14001:2015. Але замовник довів, що учасник може подати будь-який документ, який підтверджує застосування заходів із захисту довкілля відповідно до вимог чинного законодавства, тож адмінколегія не задовольнила скаргу.

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