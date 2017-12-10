Київські рятувальники за 380 тисяч купили судно на повітряній подушці дорожче від полтавчан

КАРС «Київська служба порятунку» Київської міської ради 1 листопада за результатами тендеру замовила ТОВ «Артіль Лтд» судно за 380 тис грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Цьогоріч поставлять тримісне судно на повітряній подушці Tornado F50 Long із двигуном Rotax-582-UL DCDI Model 99 потужністю 64 к. с. Гарантійний строк становить рік.

Вже після цього тендеру ця ж фірма продала Регіональному ландшафтному парку «Нижньоворсклянський» Кобеляцької райради Полтавської області такий човен із двигуном тієї самої моделі на 8% дешевше – 25 листопада була укладена угода вартістю 351 тис грн.

У серпні Аварійно-рятувальний загін спеціального призначення Управління ДСНС у Чернігівській області замовив у «Артіль»Лтд» такий човен з іншим двигуном за 350 тис грн., однак потім двигун замінили на кращу нинішню модель.

Ціна угоди на 200 грн. нижча від очікуваної ціни.

Єдиним конкурентом миколаївської фірми «Артіль»Лтд» Олександра і Дмитра Іванових був ФОП Верещагін Сергій Вікторович із Миколаєва.

Закупівлю провели з другої спроби, оскільки перший тендер відмінили через відхилення обох нинішніх учасників за відсутність універсальних нош та механізму їх підйому на судно. При цьому у тендерній документації повторних торгів такої вимоги вже не було.

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