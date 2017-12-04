Як луганське СБУ програло бізнесменам суд про ділову репутацію

Управління Служби безпеки України у Луганській області під час перевірки державних закупівель у регіоні виявило аж шість «фірм-порушників». Однак сталось неймовірне. Одна з фірм просто подала до суду, захищаючи свою ділову репутацію, і продовжила далі беззастережно брати участь у торгах.

У лютому цього року зареєстроване у Лисичанську ТОВ «Укрзабудовник» подало в суд на Управління Служби безпеки України в Луганській області у справі щодо захисту власної ділової репутації.

Підставою для позову став лист Луганського управління СБУ від 01.09.2016 року «Щодо порушень у сфері державних закупівель», у якому правоохоронці заявили про «притаманність ТОВ «Укрзабудовник» порушень у сфері державних закупівель».

«Укрзабудовник» просив суд визнати інформацію з листа сбушників недостовірною та зобов’язати Управління його відкликати.

Йдеться про лист, адресований керівнику Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Юрію Гарбузу, де фірма-скаржник проходить як одна із невеликого грона інших підприємств, яким теж «притаманні порушення у сфері державних закупівель».

У «чорний список» луганського СБУ увійшло не так багато фірм. Окрім скаржника, це – ТОВ «НВП ”ТВК”», івано-франківське ПВП «Насосенергопром», київське ТОВ «Калєт» та лисичанські ПП «Петро і К» і ТОВ «Строй-Клуб плюс».

Структурно лист виглядає так.

Управління повідомляє, що володіє даними про чисельні правопорушення під час закупівель на Луганщині. Це при тому, що у 2016 році, йдеться у листі, запланованували виділити 1,3 млрд грн на проведення будівельно-монтажних робіт у регіоні.

Далі територіальне управління СБУ подає перелік типових порушень учасників держзакупівель:

1) У складі своїх пропозицій надають довідки про наявність працівників відповідної кваліфікації, які не відповідають дійсності. Кількість працівників вища, ніж за обліками податкових органів та пенсійного фонду, а ті що реальні – не можуть якісно і швидко виконати роботи;

2) Подають фіктивні довідки про наявність обладнання та матеріально-технічну базу. Однак у довідці обладнання – є, а у балансі на рахунку основних засобів – нулі. Крім того, навіть та кількість вказаного обладнання не може забезпечити виконання робіт, визначених у вимогах тендерної документації;

3) Учасники закупівель у складі своїх пропозицій надають довідки про досвід виконання аналогічних договорів, які не відповідають дійсності. Мається на увазі подача підроблених угод, або угод, вартість яких не перевищує 10-20 тис. грн.

Опісля СБУ стверджує, що дані порушення «притаманні» шести фірмам, про що проінформані голови тендерних комітетів, які обрали їх переможцями.

Правоохоронці порекомендували бюджетниками відмінити ці тендери, а Луганській обласній військово-цивільній адміністрації – «посилити контроль за проведенням процедур державних закупівель».

Можливо, про існування листа ніхто б окрім адресанта та адресатів не дізнався, якби один бюджетник не використав його як аргумент для відхилення на торгах однієї з фірм зі списку.

Діло було торік у вересні. Станично-Луганське районне територіальне медичне об’єднання провело відкриті торги на капітальний ремонт свого дитячого відділення очікуваною вартістю 1,49 млн грн. На тендер прийшли чотири фірми – ТОВ «Укрзабудовник», ТОВ «Луганськпроект», ТОВ «Будівельна група “Будрегіон”» та ТОВ «Сєвєр-в-Сервіс».

Конкуренції не вийшло – жодне з підприємств не знижувало первинних цінових заявок. Найдешевшу пропозицію зробила фірма «Сєвєр-в-Сервіс» (1,19 млн грн), відома з судового реєстру як підприємство зі шлейфом кримінальних проваджень, де в основному вона фігурує як фірма з ознаками фіктивності. Вона ж – добровільно відмовилась від перемоги, посилаючись на зайнятість виробничих потужностей.

Наступну в рейтингу пропозицію, а це була на 200 тис. грн дорожча заявка «Укрзабудовника», замовник відхилив саме на основі листа луганського СБУ. Аби довго не пояснювати, замовник просто прикріпив листа правоохоронців, мовляв – цим все сказано.

І віддав перемогу майже найдорожчій тендерній пропозиції від «Луганськпроекта» (1,48 млн грн), – фігуранту кримінального провадження СБУ по мільярдному «конверту».

Після всього цього, «Укрзабудовник» і пішов до суду, намагаючись захистити свою ділову репутацію.

ТОВ «Укрзабудовник» заснувала у 2015 році киянка Світлана Корнєйчик. Згодом підприємство перереєстрували на Олександра Кафанова та підприємця, колишнього директора комунального підприємства Лисичанської міськради «Електроавтотранс» Олександра Доценка. Олександр Вікторович Кафанов – батько прокурора Київської місцевої прокуратури №5 Олександра Кафанова. Пізніше власником фірми став родич Кафанова Олександр Куценко, а з 13 листопада цього року підприємство належить Олександру Сподіну. При цьому, контактний номер підприємства, 0645148010, залишається незмінним зв’язковим з березня 2016 року і співпадає з номером ПП «Стабл» Олени Кафанової.

У 2016 році «Укрзабудовник» отримав від бюджетників 2,56 млн грн, а з початку цього року на його рахунках вже 31 підписаний договір на майже 11 млн грн. Зрозуміло, що поширення досвіду з листом територіального СБУ у плани фірми не входило.

Звідси – позов,суд, і програш сбушників у першій, а потім і у другій інстанції.

У своїх висновках суди посилались на те, що відповідач, себто луганське управління СБУ, не надало суду жодного доказу того, що «Укразабудовником» порушені які-небудь норми Законів України під час участі в держзакупівлях, за які б фірму притягли до кримінальної, адміністративної чи бодай цивільної відповідальності.

Це й не дивно. Наприклад, на описаному вище тендері Станично-Луганського районного територіального медоб’єднання тендерною документацією послугував один єдиний документ – дефектний акт. Тобто, фактично, замовник не вимагав жодних документів, а фірми прийшли – хто з чим. Переможець, наприклад, взагалі завантажив лише витяг з ЄДР та ліцензію.

«Укрзабудовник» показав дещо більший пакет документів, але в ньому не виявилось ні довідки про наявність технічного обладнання, ні інформації про штатних працівників, ні про попередній досвід виконання аналогічних договорів. Спробуй доведи порушення хоча б по одному з трьох пунктів «типових порушень» з таким «тендерним набором».

СБУ спробувало довести суду правопорушення фірми за пунктом №1 (щодо наявності кваліфікованих працівників), посилаючись на твердження ГУПФУ в Луганській області про те, що з наявних в «Укрзабудовника» 12 працівників у серпні 2016 року безпосередньо працювало лише двоє.

Однак, цей аргумент не пройшов, оскільки, вирішив суд, наявність двох працівників у певному місяці не є чимось константним – у серпні – двоє, у вересні – двадцять, у жовтні – знову двоє і так далі. Довідки про наявність працівників, подані фірмою у різні місяці, свідчать про те саме – кількість найманих та штатних працівників щоразу різна. Як і перелік наявного матеріально-технічного обладнання.

Отже факт – СБУ не всесильне. І навіть якщо спецслужба буває плюс-мінус права у своїх підозрах щодо якихось суб’єктів господарської діяльності, то:

Потрібно краще обґрунтовувати свої підозри, а не розсилати листи нещастя, якими так легко обгрунтовувати оборудки вже з іншими гравцями;

Чи кількістю робітників у фірмах має перейматись СБУ у прифронтовій зоні?

Юлія Костюк, «Наші гроші»

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