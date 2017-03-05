Насіров фігурує ще в одному провадженні по втручанню в електронну систему ПДВ

Голова ДФС Роман Насіров і його перший заступник Сергій Білан фігуруують ще в одному кримінальному провадженні НАБУ по фактам втручання в систему електронного адміністрування податку на додану вартість.

Про це повідомляється у пояснювальній записці до проекту постанови Верховної Ради про відставку Насірова та голови податкової міліції Білана, поданого на розгляд до уряду 2 березня.

У документі за підписом народного депутата Андрія Журжія («Самопоміч») повідомляється про провадження, внесене Національним антикорупційним бюро до ЄРДР за №52016000000000318 по ч. 2 ст. 364 КК України (зловживання службовим становищем).

Провадження розпочато за фактами втручання в Систему електронного адміністрування податку на додану вартість (СЕА ПДВ).

СЕА ПДВ з 1 липня 2015 р. функціонує в режимі, що забезпечує реєстрацію платниками ПДВ податкових накладних та розрахунків коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних на суму податку, обчислену за формулою відповідно до ст. 2001 ПК України (реєстраційна сума). При цьому всі показники формули СЕА мають обраховуватися автоматично, жодного втручання в роботу системи в ручному режимі бути не повинно.

Листом ДФС України було повідомлено, що втручання в систему електронного адміністрування ПДВ в ручному режимі неможливе.

Проте СБУ і Держслужба фінансового моніторингу з поліцією виявили «конвертаційний центр», який протягом 2014-2016 років займався штучним створенням податкового кредиту понад один мільярд гривень (кримінальне провадження 42016101010000112 за ч. 5 ст. 191 та ч. 1 ст. 205).

Також у пояснювальній записці вказано, що встановлено інші випадки втручання в роботу СЕА ПДВ в ручному режимі (зокрема у випадку ТОВ «ТД Мріолендж» та інших).

Відтак це «свідчить про те, що корегування показників в СЕА ПДВ не лише є можливим, а й носить масовий характер. При цьому Голова ДФС України Насіров Р.М. не вживає жодних належних заходів для зупинення таких дій та притягнення до відповідальності винних осіб», йдеться у документі за підписом Журжія.

У судовому реєстрі немає жодних даних про провадження №52016000000000318.

В ніч на 3 березня Роману Насірову вручили підозру по іншій справі – так званій «газовій справі Онищенка». Голова ДФС як і у вищеописаному провадженні підозрюється у вчиненні злочину передбаченого ч. 2 ст. 364.

«Наші гроші» надіслали запит прес-службі НАБУ щодо коментаря стосовно нинішнього статусу провадження №52016000000000318.

Про інші вказані справи дані у держреєстрі є. Відомо, що по справі 42016101010000112 суд наказав слідчим повернути гроші, вилучені під час затримання причетних до конвертаційного центру. Один з фігурантів справи наразі знаходиться під домашнім арештом.

Остання ухвала по провадженню №32016100080000034 щодо фірми «Мріолендж» датована жовтнем 2016 року, коли слідчим надавали доступ до документів фірми «Ван Вест Груп» у «Фінексбанку».

Фабула по мільярдному «конверту» з провадження СБУ №42016101010000112

Органи досудового розслідування вважають встановленим, що службовими особами КП «Жилбудсервіс» (код ЄДРПОУ 35629024), Кремінської обласної спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату (код ЄДРПОУ 20151882), ПАТ «Укртрансгаз» філії «УМГ «Черкаситрансгаз» (код ЄДРПОУ 04694614), Українського державного підприємства поштового зв’язку «Укрпошта» (код ЄДРПОУ 21560045) у змові з організаторами «конвертаційного центру» запроваджено схему заволодіння коштами державних підприємств шляхом їх перерахування на рахунки переможця конкурсних торгів ТОВ «Луганськпроект» (код ЄДРПОУ 35555217), ТОВ «УТГ Констракшн» (код ЄДРПОУ 37012713), ПП «Мотоінтрейд» (код ЄДРПОУ22822205), ТОВ «Консалекс оіл Україна» (код ЄДРПОУ 38129062) та подальшого переведення в готівку з використанням фінансових інструментів. Зокрема:

– ТОВ «Луганськпроект» у серпні 2015 року було визнано переможцем торгів КП «Жилбудсервіс» (код ЄДРПОУ 35629024), на рахунки якого перераховано 1449840 гривень;

– ТОВ «УТГ Констракшн» (код ЄДРПОУ 37012713) у вересні 2015 року було визнано переможцем торгів Кремінської обласної спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату (код ЄДРГІОУ 20151882), на рахунки якого перераховано 155000 гривень та 141875 доларів США;

– ПП «Мотоінтрейд» (код ЄДРПОУ 22822205) у квітні 2015 року було визнано переможцем торгів ПАТ «Укртрансгаз» філія «УМГ «Черкаситрансгаз» (код ЄДРПОУ 04694614), на рахунки якого перераховано 12891600 гривень;

– ТОВ «Консалекс оіл Україна» у липні 2015 року було визнано переможцем торгів Українського державного підприємства поштового зв’язку «Укрпошта» (код ЄДРПОУ 21560045), на рахунки якого перераховано 4350837,96 гривень.

Частина вказаних коштів (у розмірі 6000000 гривень) на підставі удаваних угод скерована на рахунки суб’єктів господарської діяльності з ознаками фіктивності ТОВ «БК «Іпсум Груп» (код ЄДРПОУ 39325667), ТОВ «ДСМ Інженіринг» (код ЄДРПОУ 39449695), ТОВ «Флагман РМ» (код ЄДРПОУ 37120663), які в подальшому перераховувалися на підконтрольні учасникам «конвертаційного центру» рахунки ТОВ «Монкім» (код ЄДРПОУ 40176213), ТОВ «Валінор Фінанс» (код ЄДРПОУ 39895864), ТОВ «Маріон Трейдерінг» (код ЄДРПОУ 40108515), ТОВ «Новітні та інноваційні технології» (код ЄДРПОУ 39045838), ТОВ «Юнікан СІ» (код ЄДРПОУ 40145688), ТОВ «Колтон» (код ЄДРПОУ 39725769), ТОВ «Спрін трейд» (код ЄДРПОУ 39607795), ТОВ «Радія» (ЄДРПОУ 39546099), ТОВ «Копіленд-Сервіс» (код ЄДРПОУ 32000237), ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_1), ФОП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_2), ФОП ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_3), ФОП ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_4), ФОП ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_5), ФОП ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_6).

В той же час, згідно з даними Державної фіскальної служби України, ТОВ «БК «Іпсум Груп», ТОВ «ДСМ Інженіринг», ТОВ «Флагман РМ», ТОВ «Монкім», ТОВ «Валінор Фінанс», ТОВ «Маріон Трейдерінг», ТОВ «Новітні та інноваційні технології», ТОВ «Юнікан СІ», ТОВ «Колтон», ТОВ «Спрін трейд», ТОВ «Радія», ТОВ «Копіленд-Сервіс» не знаходяться за адресами реєстрації, не здійснюють діяльність, зазначену в установчих документах, при цьому за короткий термін їх існування здійснено занадто великий обсяг фінансових операцій (бухгалтерські документи нібито підписані керівниками), що свідчить про створення підприємств з метою прикриття незаконної діяльності.

У подальшому готівка, яка отримана злочинним шляхом, знімається через каси відділень ПАТ «ПриватБанк» фізичними особами, які задіяні в протиправному механізмі, та передається її замовникам.

При цьому загальний обсяг фінансових операцій, проведених з використанням реквізитів ТОВ «БК «Іпсум Груп», ТОВ «ДСМ Інженіринг», ТОВ «Флагман РМ» та інших пов’язаних з їхньою діяльністю підприємств з ознаками фіктивності за 2015 – 2016 роки становить близько 600 млн. гривень.

Органи досудового розслідування встановили, що організатором протиправної фінансової схеми є ОСОБА_13, уродженець Луганської області, який фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1, та постійно підтримує зв’язок зі всіма учасниками протиправної фінансової схеми та клієнтами-замовниками протиправних фінансових оборудок, здійснює контроль за діяльністю всіх ланок.

Фабула по фіктивному «Мріоленджу» №32016100080000034

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до звернення народних депутатів України ОСОБА_5 та ОСОБА_6 №146/6, від 26.05.2016 щодо використання невстановленими особами реквізитів суб’єкта господарської діяльності з ознаками «фіктивності» ТОВ «ТД» «Мріолендж» (ЄДРПОУ 40175707), шляхом неправомірної реєстрації податкових накладних з податку на додану вартість в березні 2016 року, з метою сприяння ухиленню від сплати податків підприємствам реального сектору економіки, зокрема, згідно депутатського звернення встановлено, що 25.03.2016 ТОВ «ТД» «Мріолендж» (ЄДРПОУ 40175707) було виписано та зареєстровано податкову накладну на адресу ТОВ «Тофлер» (код ЄДРПОУ 40041676) на загальну суму 65253240 грн. 00 коп. за поставку олії, в тому числі ПДВ 10910562 грн. 00 коп. Для того, щоб ТОВ «ТД» «Мріолендж» міг вписати та зареєструвати податкову накладну на вищевказану суму, він повинен був перед цією операцією сплатити відповідну суму коштів на відкритий йому спец-рахунок з ПДВ в територіальному управлінні Державного казначейства, тим самим поповнивши реєстраційну суму по формулі, яка дозволяє платнику податків видавати та реєструвати податкові накладні в Єдиному реєстрі податкових накладних.

Згідно інформації заявника, встановлено, що суму ліміту по формулі ТОВ «ТД» «Мріолендж» було збільшено за рахунок ПДВ, начебто сплачено митним органам внаслідок здійснення імпорту товару на митну територію України. Однак, вказане товариство будь-яких операцій по імпорту товару на митну територію України не здійснювало, а отже суми ПДВ до Державного бюджету України від проведених операцій по імпорту та митному оформленню товару не сплачувало. Після цього, підприємство – вигодо набувач вказаного податкового кредиту ТОВ «Тофлер» виписало та зареєструвало податкові накладні на продаж товарно-матеріальних цінностей на адресу ТОВ «Ван Вест Груп» на загальну суму 15000000 грн. 00 коп., в тому числі ПДВ 20% 2500000 грн. 00 коп. Також, ТОВ «Тофлер» виписало та зареєструвало податкову накладну на продаж олії соняшникової на адресу ТОВ «Спецторг-Сервіс» на загальну суму 50241290 грн. 00 коп., в тому числі ПДВ 20% – 8373548 грн. 33 коп.

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