Запідозрена у фіктивності фірма втретє підлатає Новопсковський дитячий будинок

22 листопадаа 2017
Відділ освіти Новопсковської РДА Луганської області у рамках допорогової закупівлі 3 листопада уклав договір з ТОВ «Сєвєр-в-сервіс» щодо капітального ремонту Новопсковського будинку дитячої та юнацької творчості Новопсковської райради за 345 тис. грн. Про це повідомляється в системі «Прозорро».
Роботи мають завершити до кінця цього року.
Раніше роботи по капітальному ремонту цього ж об’єкту, Новопсковського будинку дитячої та юнацької творчості, що на пров. Історичний, 26А у смт. Новопсков, замовляло Управління капітального будівництва Луганської ОДА. Йдеться про договір від 13 березня вартістю 127 тис. грн, а також договір від 1 грудня 2016 року вартістю 994 тис. грн (з урахуванням додаткової угоди про зменшення ціни). Капремонт по останньому договору мали виконати протягом одного місяця – у період від 1 грудня по 31 грудня 2016 року.
Одноосібним власником сєвєродонецького ТОВ «Сєвєр-в-сервіс» є місцевий мешканець Вадим Власєнко. На нього також зареєстровані ТОВ «Олвіст-ЛТД», ТОВ «Тех-Авіа-Ресурс» та ТОВ «Фірма “Систем-А”». По кожній з цих фірм – низка судових ухвал по різних кримінальних справах.
Зокрема, «Сєвєр-в-сервіс» фігурує у провадженнях:
Засновником ТОВ «Сєвєр-в-сервіс» раніше був Микола Подлєсний, власник згадуваного ТОВ «Три-О Сервіс» та співвласник ТОВ «Промтекс».
До 2016 року Подлєсний та секретар Сєвєродонецької міськради Ігор Бутков, який представляє «Опозиційний блок», були співзасновниками благодійної організації «Благодійний фонд «Григорія Сковороди» сприяння розвитку освіти та підтримки молоді». Зараз фонд записаний на членів сім’ї Буткова.
Дружина Буткова, Олена Буткова, також є депутатом Сєвєродонецької міськради від «Опозиційного блоку».
Протягом 2016-2017 років ТОВ «Сєвєр-в-сервіс» отримало державних підрядів на 10,22 млн грн.
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