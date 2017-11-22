Запідозрена у фіктивності фірма втретє підлатає Новопсковський дитячий будинок

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22 листопадаа 2017

Відділ освіти Новопсковської РДА Луганської області у рамках допорогової закупівлі 3 листопада уклав договір з ТОВ «Сєвєр-в-сервіс» щодо капітального ремонту Новопсковського будинку дитячої та юнацької творчості Новопсковської райради за 345 тис. грн. Про це повідомляється в системі «Прозорро».

Роботи мають завершити до кінця цього року.

Раніше роботи по капітальному ремонту цього ж об’єкту, Новопсковського будинку дитячої та юнацької творчості, що на пров. Історичний, 26А у смт. Новопсков, замовляло Управління капітального будівництва Луганської ОДА. Йдеться про договір від 13 березня вартістю 127 тис. грн, а також договір від 1 грудня 2016 року вартістю 994 тис. грн (з урахуванням додаткової угоди про зменшення ціни). Капремонт по останньому договору мали виконати протягом одного місяця – у період від 1 грудня по 31 грудня 2016 року.

Одноосібним власником сєвєродонецького ТОВ «Сєвєр-в-сервіс» є місцевий мешканець Вадим Власєнко. На нього також зареєстровані ТОВ «Олвіст-ЛТД», ТОВ «Тех-Авіа-Ресурс» та ТОВ «Фірма “Систем-А”». По кожній з цих фірм – низка судових ухвал по різних кримінальних справах.

Зокрема, «Сєвєр-в-сервіс» фігурує у провадженнях:

  • як фіктивний підрядник робіт;
  • як фірма з ознаками фіктивності у провадженні щодо завищення вартості послуг постачання теплової енергії ТОВ «Промтекс» в оренді якого знаходяться котельні Управління охорони здоров’я Сєвєродонецької міської ради, Відділу освіти та Відділу молоді та спорту Сєвєродонецької міської ради. За матеріалами справи, «Промтекс» самостійно обслуговує ці котельні, однак, протягом січня-березня 2017 року перерахував фірмі «Сєвєр-в-сервіс» понад 5 млн грн за їх суборенду та обслуговування. У рамках провадження ТОВ «Промтекс», ТОВ «Три-О Сервіс» та ТОВ «Сєвєр-в-сервіс» проходять як учасники неформальної злочинної групи «конвертаційний центр»;
  • як фірма з ознаками фіктивності у провадженні за фактом замаху на заволодіння чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем посадовцями відділів освіти, молоді та спорту Сєвєродонецької міської ради та КП «Житлосервіс «Світанок» при укладенні договору з ТОВ «Таол» щодо проведення капремонту покрівель Сєвєродонецьких ЗОШ № 8,12,16, Льодового палацу спорту, Комплексної дитячо-юнацької спортивної школи №2 та 17 багатоповерхових житлових будинків Сєвєродонецька на загальну суму 6,58 млн грн. За матеріалами справи, бюджетні кошти переводились кільком фірмам, зокрема, ТОВ «Сєвєр-в-сервіс».
  • щодо завищення вартості робіт та порушенні умов договору у частині залучення працівників комунального підприємства-замовника (КП «Сєвєродонецькліфт») та використанні залізобетонних стовпів та опор, які вже були у вжитку, під час виконання капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення у Сєвєродонецьку;
  • щодо завищення вартості робіт під час будівництва системи водопостачання в с. Курячівка (Білокуракинський район Луганської області) та використанні піску з місцевого кар’єру, замість придбаного у ТОВ «Три-О Сервіс», як узгоджено замовником та генпідрядником.

Засновником ТОВ «Сєвєр-в-сервіс» раніше був Микола Подлєсний, власник згадуваного ТОВ «Три-О Сервіс» та співвласник ТОВ «Промтекс».

До 2016 року Подлєсний та секретар Сєвєродонецької міськради Ігор Бутков, який представляє «Опозиційний блок», були співзасновниками благодійної організації «Благодійний фонд «Григорія Сковороди» сприяння розвитку освіти та підтримки молоді». Зараз фонд записаний на членів сім’ї Буткова.

Дружина Буткова, Олена Буткова, також є депутатом Сєвєродонецької міськради від «Опозиційного блоку».

Протягом 2016-2017 років ТОВ «Сєвєр-в-сервіс» отримало державних підрядів на 10,22 млн грн.

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