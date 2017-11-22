Труханов зареєстрував свої офшори на московську адресу, яка зазначена в його російському паспорті

Родина міського голови Одеси Геннадія Труханова володіє десятками офшорів, при реєстрації яких були вказані адреси сім’ї в Москві та Московській області.

Про це пише Олексій Чорний на сайті «Ні корупції».

Геннадій Труханов і його донька Катерина Труханова є єдиними акціонерми офшору «Fernway impex corp.», що зареєстрований на острові Тортола Віргінської групи островів. Крім спільного з батьком офшору, Катерина є єдиним акціонером офшору «Gradior Corporate Management S.A.»

Під час реєстрації цих офшорів Катерина Труханова вказувала не українську, а російську адресу реєстрації: Москва, Ломоносовський проспект18/550. За цією самою адресою в базі даних «Райських паперів» відома ще одна людина – Тетяна Колтунова. Останню минулого року офіційний сайт Одеської міськради називав дружиною Труханова, але в декларації одеського мера за 2016 рік Колтунова відсутня. Не має її і в деклараціях про доходи за інші роки.

Тетяна Колтунова є власником офшору «Squadra Azzura Corporation». Ця компанія є акціонером ще шести офшорів: «Pavimentum Infastructure Groups Inc.», «Peninsula Property Holdings S. A.», «Maximus Media Holdings S. A.», «Veritas Logistics Company Ltd», «Domus Enterprise Development S.A.» та «Comanche Holding Group Ltd». У трьох із них Тетяна Колтунова та Катерина Труханова є бенефіциарними власниками.

Також у Геннадія Труханова є спільні офшорні кампанії з Андрієм Іванчо. Це офшор «Macon Assets Limited» та офшор «Atlantic beverages company limited». Іванчо є другом Труханова ще з кримінальних 90-х, коли вони спільно засновували охоронну фірму «Капітан». Згодом Іванчо був помічником нардепа Труханова. І на сьогодні вони є засновниками Української федерації таїландського боксу «Муай –тай».

Згадані в цій статті офшори також пов’язані з «Rubicon Group», що має зв’язки ще з 75 офшорами.

Всі офшори Труханова з «Райських паперів» реєструвалися на одну й ту саму адресу: Російська Федерація, Московська область, м Сергієв Посад, вул. Паркова, 5. Ця ж адреса була в опублікованій довідці Федеральної міграційної служби Росії про наявність паспорта громадянина РФ у Труханова.

Проект Антикорупційна карта ремонтів підрахував, що на рахунки фірм, пов’язаних із Трухановим, за останні два роки було перераховано близько мільярда гривень, а за останні 10 років – $190 млн. Зокрема, протягом останніх 10 років вони отримали 66% всіх грошей на ремонт доріг в Одесі, а в останній рік цей показник досяг 73%. Основна частина цих грошей пройшла через фірму «Ростдорстрой», власником якої є вііргінський офшор «Сайдлейк інтернешнл лімітед». Засновниками є Олександр Жуков та депутат від партії Труханова «Довіряй ділам» Юрій Шумахер. З останнім у Труханова спільна офшорна компанія «Сorderoy trading limited».

Посилання на профайли Геннадія Труханова, Катерини Труханової, Тетяни Колтунової та Андрія Іванчо в базі даних «Райських паперів» міжнародного консорціуму журналістів-розслідувачів.

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