«Труханівці» взяли 31 мільйон на таємне будівництво естакади Траси здоров’я в Одесі

Управління дорожнього господарства Одеської міської ради 10 листопада за результатами тендеру замовило ТОВ «Ростдорстрой» будівництво вело-пішохідної естакади «Траси здоров’я» за 31,14 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До липня 2018 року естакаду збудують на ділянці площею 1 171 кв. м від 8 до 10 станції Великого Фонтану. За даними міськради, її довжина складе 198 м, а ширина – 5 м: 3 м – для пішохідного і 2 м – для велосипедного руху. Максимальна пропускна здатність становитиме 3 тис пішоходів на годину і 300 велосипедистів у кожному напрямку.

Виконають підготовчі роботи та буріння свердловин в обсадних трубах з вилученням труб, влаштують крайні й проміжні опори, прогінні будови, монолітну плиту, сполучення з насипом, пандуси-підходи до мосту та освітлення, благоустроять територію. За дефектними актами, планується використання опорних частин і деформаційних швів виробництва «Maurer AG» (Німеччина). Субпідрядник ТОВ «Південьтрансбуд» Марини Коваленко виконає будівельних робіт на 12%, а ТОВ «ЛК Енергомир» Владислава Кремінського і Миколи Тарасенка влаштує освітлення на 2,3% загальної вартості підряду. Гарантійний строк становить п’ять років.

Підсумкова відомість ресурсів та кошториси не опубліковані, що не дозволяє порівняти ціни матеріалів із ринковими цінами на предмет можливого завищення.

На заробітну плату піде 758 тис грн., тобто два відсотки загальної вартості підряду. На прибуток відведено ще відсоток – 311 тис грн.

Ціна угоди на три відсотки нижча від очікуваної вартості закупівлі у 32,01 млн грн.

«Ростдорстрой» входить у групу авторитетного бізнесмена Олександра Жукова та мера Одеси Геннадія Труханова.

У торгах також брали участь стрийське ПП «Мостобудівельне управління №1» Леона Урумяна і столичне ТОВ «Онур Конструкціон Інтернешнл» Онура Четінджевіза, Ісхана Четінджевіза з Туреччини та львів’янина Олега Фаріона.

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