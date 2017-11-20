«Укргазвидобування» за 78 мільйонів найняло Сашу Браслєта вирощувати кукурудзу на землі держкомпанії (прайс)

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ПАТ «Укргазвидобування» 4 квітня уклало семирічну угоду з ПП «Альфа-Капітал» про послуги із виробництва сільськогосподарської продукції. Вартість додаткової угоди за 2017 рік становить 77,80 млн грн. Звіт про договори був опублікований у системі «Прозорро» більше, ніж через півроку після їхнього підписання.

Держкомпанія строком на сім років замовила вирощування кукурудзи на своїх земельних угіддях площею 3 487 га на території Базилівщинської сільради Машівського р-ну Полтавської обл.

«Альфа-Капітал» виконуватиме дискування у два сліди, культивацію, коткування, посів, внесення мінеральних добрив і гербіцидів, міжрядний обробіток з підживленням. Роботи оплачуватимуть щороку шляхом передачі фірмі вирощеної нею кукурудзи, вартість якої визначатиметься за такою формулою:

фіксована ціна 6 тис грн. за урожай з 1 га х площа + вартість робіт за прайсом.

Різницю між вартістю кукурудзи за формулою та вартістю робіт за прайсом «Альфа-Капітал» сплачуватиме «Укргазвидобуванню» трьома рівними частинами протягом року.

Передбачено систему штрафів за невиконання чи неналежне виконання договору.

Компанія «Альфа-Капітал» із села Рунівщина Полтавської області належить Олександру Павлюченку, якого у  ЗМІ називають кримінальним «авторитетом» на призвісько Саша «Браслет». Сьогодні він є помічником нардепа з «Народного фронту» Ігоря Котвицького, який у свою чергу є давнім бізнес-партнером міністра МВС Арсена Авакова.

Олександр Павлюченко також керує ТОВ «Агрофірма «Куликово» Юлії Павлюченко. У квітні-серпні ця фірма отримала дрібних замовлень філії «Полтавагазвидобування» щодо послуг із управління земельними ресурсами на 5,82 млн грн.

Фінансовим директором «Альфа-Капіталу» і заступником директора «АФ «Куликово» працює Ірина Степаненко, депутат Полтавської облради від «БПП «Солідарність».

Нагадаємо, із Павлюченком пов’язані кілька фірм, які торік без аукціонів отримали дозволи на користування низкою родовищ нафти, газу, літієвих та уранових руд. Цьогоріч у жовтні Верховний суд відмінив судові рішення, які зобов’язали Державну службу геології та надр видати ТОВ «Атомні енергетичні системи України» спецдозволи на користування спеціальні дозволи на геологічну розвідку та видобуток урану в Миколаївській та Дніпропетровській областях.

Вид робіт Кількість, га Ціна, грн./га з ПДВ Вартість, грн. з ПДВ
Дискування у два сліди 6 974 630,00 4 393 620,00
Культивація 3 487 500,40 1 744 894,80
Коткування 3 487 193,20 673 688,40
Посів кукурудзи (з урахуванням вартості насіння) 3 487 9 391,20 32 747 114,40
Внесення мінеральних добрив (з урахуванням вартості добрив) 3 487 6 582,00 22 951 434,00
Внесення гербіцидів під кукурудзу (з урахуванням вартості гербіцидів) 3 487 2 540,40 8 858 374,80
Міжрядний обробіток із підживленням (з урахуванням вартості гербіцидів) 3 487 1 843,20 6 427 238,40
Усього: 77 796 364,80

 

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