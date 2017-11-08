Лисичанська лікарня замовила медобладнання на 15 мільйонів новій фірмі мешканців Донецька

Луганська обласна дитяча клінічна лікарня (Лисичанськ, Луганська обл.) за результатами відкритих торгів 3 листопада замовила ТОВ «Мед Текнолоджі» медичного обладнання на загальну суму 14,78 млн грн. Про це повідомляється в системі «Прозорро».

Замовлено обладнання для анестезії та реанімації, а також інші вироби медичного призначення (див. повний перелік нижче) на умовах 100% передоплати на строк не більше 55 днів. Згідно з договором, логістичні витрати несе постачальник.

Закупівлю провели в рамках трьох аукціонів, у кожному з яких перемогло «Мед Текнолоджі». На одному з тендерів конкурентом переможця стало ТОВ «ДМ-Проект», на двох інших – ТОВ «ДС Проджект».

Київське «ДС Проджект» заснували Андрій Парфьонов та ТОВ «Право базис консалтинг» у травні 2017 року. Контролером фірми через «Право базис консалтинг» був адвокат Олексій Пуха. 6 листопада фірму перереєстрували на прописану у Донецьку Людмилуа Максимчук, керівником ще з липня вказаний Едуард Семененко, який також мешкає у Донецьку. «Прозорро» не містить даних про отримання фірмою держзамовлень.

«ДМ-Проект» прописане у Києві, бенефіціарними власниками є подружжя Віталій та Людмила Євтушенко. З початку року фірма отримала замовлень від бюджетників на майже 45,14 млн грн.

«Мед Текнолоджі» засноване 21 серпня 2017 року у Києві. Одноосібним власником та керівником є киянин Максим Савченко. Він також зареєстрований з квітня 2012 року як ФОП, за даними «Прозорро», з кінця 2016 року по сьогодні Савченко отримав держзамовлень на суму 1,02 млн грн. Основний вид діяльності – «роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через мережу Інтернет».

Також Максим Савченко є співвласником ТОВ «Студія БТЛ» разом з Сергієм Плясом. Першими засновниками «Студія БТЛ» були Ігор Матвієв, Сергій Бойко та Андрій Піскун.

Останній – екс-директор ДП «Центр електронної охорони здоров’я МОЗ України», також очолював Центр підтримки електронного урядування у Держагентстві з питань електронного урядування України, протягом 2012-серпня 2016 був заступником голови Координаційної ради МОЗ України з питань інформатизації сфери охорони здоров’я. За даними «Youcontrol», Піскун залишався власником «Студії БТЛ» до середини 2016 року, кілька останніх місяців – на пару з Савченком.

Також Максим Савченко разом з Андрієм Піскуном є власниками товарного знаку «студия btl», свідоцтво на яке отримали ще у серпні 2013 року, коли Савченко не числився серед учасників товариства, але уже був його керівником.

№ Назва обладнання Країна-виробник Кількість Ціна за од., грн, з ПДВ Сума, грн 1 Інкубатор для новонароджених Isolette C 2000 Drägerwerk AG & Co. KGaA, Німеччина 4 910 668 3 642 673 2 Реанімаційний комплекс з підігрівом для новонароджених Babytherm 8004 Drägerwerk AG & Co. KGaA, Німеччина 1 697 661 697 661 3 Апарат штучної вентиляції легенів Savina 300 Drägerwerk AG & Co. KGaA, Німеччина 3 1 863 084 5 589 252 4 Система нагляду за станом пацієнта Vista 120 S Drägerwerk AG & Co. KGaA, Німеччина 4 590 996* 2 363 984 5 Ліжко медичне MIMI Linet, Чехія 4 24 015* 96 060 6 Ліжко медичне Eleganza I Linet, Чехія 4 71 578* 286 312 7 Світильник хірургічний LUCEA 50 мобільний з акумулятором (LCA 50 MOBILE B) Maquet SAS, Франція 1 381 763* 381 763 8 Система автоматична інфузійна Perfirsor Soace у комплекті Braun Melsungen AG, Німеччина 16 65 459,80* 1 047 356,80 Система автоматична інфузійна Perfirsor Soace у комплекті з тримачем PoleClamp SP для одного або кількох насосів Space system Система електропостачання Power Supply SP з вилкою Euro III 9 Портативний аспіратор Vacus 7018 Dixion Vertrieb medizinischer Gerate GmbH, Німеччина 4 20 882* 83 528 10 Фототерапевтичний блок BabyGuard U-1133 Dixion Vertrieb medizinischer Gerate GmbH, Німеччина 1 150 278* 150 278 11 Апарат для підігріву крові, кровозамінників та розчинів при інфузійній терапії «Ампир-01» ТОВ «ТахатАкси», Республіка Білорусь 1 114 853* 114 853 Ціни з ПДВ вказані лише у перших трьох позиціях, далі сторони не розділяють товари, замовлені зі ставками ПДВ 7% та 20%, тому нарахувати відсоток не є можливим.

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