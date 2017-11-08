Лисичанська лікарня замовила медобладнання на 15 мільйонів новій фірмі мешканців Донецька

08 листопадаа 2017
Луганська обласна дитяча клінічна лікарня (Лисичанськ, Луганська обл.) за результатами відкритих торгів 3 листопада замовила ТОВ «Мед Текнолоджі» медичного обладнання на загальну суму 14,78 млн грн. Про це повідомляється в системі «Прозорро».
Замовлено обладнання для анестезії та реанімації, а також інші вироби медичного призначення (див. повний перелік нижче) на умовах 100% передоплати на строк не більше 55 днів. Згідно з договором, логістичні витрати несе постачальник.
Закупівлю провели в рамках трьох аукціонів, у кожному з яких перемогло «Мед Текнолоджі». На одному з тендерів конкурентом переможця стало ТОВ «ДМ-Проект», на двох інших – ТОВ «ДС Проджект».
Київське «ДС Проджект» заснували Андрій Парфьонов та ТОВ «Право базис консалтинг» у травні 2017 року. Контролером фірми через «Право базис консалтинг» був адвокат Олексій Пуха. 6 листопада фірму перереєстрували на прописану у Донецьку Людмилуа Максимчук, керівником ще з липня вказаний Едуард Семененко, який також мешкає у Донецьку. «Прозорро» не містить даних про отримання фірмою держзамовлень.
«ДМ-Проект» прописане у Києві, бенефіціарними власниками є подружжя Віталій та Людмила Євтушенко. З початку року фірма отримала замовлень від бюджетників на майже 45,14 млн грн.
«Мед Текнолоджі» засноване 21 серпня 2017 року у Києві. Одноосібним власником та керівником є киянин Максим Савченко. Він також зареєстрований з квітня 2012 року як ФОП, за даними «Прозорро», з кінця 2016 року по сьогодні Савченко отримав держзамовлень на суму 1,02 млн грн. Основний вид діяльності – «роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через мережу Інтернет».
Також Максим Савченко є співвласником ТОВ «Студія БТЛ» разом з Сергієм Плясом. Першими засновниками «Студія БТЛ» були Ігор Матвієв, Сергій Бойко та Андрій Піскун.
Останній – екс-директор ДП «Центр електронної охорони здоров’я МОЗ України», також очолював Центр підтримки електронного урядування у Держагентстві з питань електронного урядування України, протягом 2012-серпня 2016 був заступником голови Координаційної ради МОЗ України з питань інформатизації сфери охорони здоров’я. За даними «Youcontrol», Піскун залишався власником «Студії БТЛ» до середини 2016 року, кілька останніх місяців – на пару з Савченком.
Також Максим Савченко разом з Андрієм Піскуном є власниками товарного знаку «студия btl», свідоцтво на яке отримали ще у серпні 2013 року, коли Савченко не числився серед учасників товариства, але уже був його керівником.
|№
|Назва обладнання
|Країна-виробник
|Кількість
|Ціна за од., грн, з ПДВ
|Сума, грн
|1
|Інкубатор для новонароджених Isolette C 2000
|Drägerwerk AG & Co. KGaA, Німеччина
|4
|910 668
|3 642 673
|2
|Реанімаційний комплекс з підігрівом для новонароджених Babytherm 8004
|Drägerwerk AG & Co. KGaA, Німеччина
|1
|697 661
|697 661
|3
|Апарат штучної вентиляції легенів Savina 300
|Drägerwerk AG & Co. KGaA, Німеччина
|3
|1 863 084
|5 589 252
|4
|Система нагляду за станом пацієнта Vista 120 S
|Drägerwerk AG & Co. KGaA, Німеччина
|4
|590 996*
|2 363 984
|5
|Ліжко медичне MIMI
|Linet, Чехія
|4
|24 015*
|96 060
|6
|Ліжко медичне Eleganza I
|Linet, Чехія
|4
|71 578*
|286 312
|7
|Світильник хірургічний LUCEA 50 мобільний з акумулятором (LCA 50 MOBILE B)
|Maquet SAS, Франція
|1
|381 763*
|381 763
|8
|Система автоматична інфузійна Perfirsor Soace у комплекті
|Braun Melsungen AG, Німеччина
|16
|65 459,80*
|1 047 356,80
|Система автоматична інфузійна Perfirsor Soace у комплекті з тримачем PoleClamp SP для одного або кількох насосів Space system
|Система електропостачання Power Supply SP з вилкою Euro III
|9
|Портативний аспіратор Vacus 7018
|Dixion Vertrieb medizinischer Gerate GmbH, Німеччина
|4
|20 882*
|83 528
|10
|Фототерапевтичний блок BabyGuard U-1133
|Dixion Vertrieb medizinischer Gerate GmbH, Німеччина
|1
|150 278*
|150 278
|11
|Апарат для підігріву крові, кровозамінників та розчинів при інфузійній терапії «Ампир-01»
|ТОВ «ТахатАкси», Республіка Білорусь
|1
|114 853*
|114 853
|Ціни з ПДВ вказані лише у перших трьох позиціях, далі сторони не розділяють товари, замовлені зі ставками ПДВ 7% та 20%, тому нарахувати відсоток не є можливим.
Tеги | Медицина, Обладнання
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