КМДА за 42 мільйони замовила новачку шведський комплекс для пакування сміття

КП «Київкомунсервіс» КМДА 17 жовтня за результатами тендеру замовило ТОВ «Компанія «Агроколос» мобільний комплекс обладнання для ущільнення та пакування твердих побутових відходів за 41,90 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Цьогоріч поставлять, змонтують і запустять комплекс, до якого входять:

мобільна ущільнювальна камера Tornado Helicopter потужністю 27 циліндричних тюків на годину габаритами 1200х1200 вагою по 600-800 кг об’ємом 1,3 куб м,

мобільний комбінований конвеєр,

мобільний конвеєр тюків,

захват для тюків,

комплект інструменту і витратних матеріалів,

телескопічний навантажувач Bobcat TL35.70,

фронтальний навантажувач Synbon SY956.

Виробником усього, крім навантажувачів, є фірма «Flexus Balasystem AB» (Швеція).

Також передбачене навчання персоналу, річне гарантійне обслуговування та супровід.

Ціна угоди на чверть відсотка нижча від очікуваної вартості закупівлі в 42,00 млн грн.

Єдиним конкурентом було харківське ТОВ фірма «Скала» Руслана Притико з таким самим комплексом, але з навантажувачами Bobcat TL470 і Shantui SL0W-2(2) за очікуваною ціною. Обидва учасники не знижували ціну під час аукціону.

«Агроколос» із Василькова на Київщині належить Віктору Сиводіду, директором є Михайло Луньов. Фірма вперше виграла державний тендер.

Сиводід також володіє ТОВ «Компанія «Агро-Хім», ТОВ «Агродар-2012», ТОВ «Компанія «Агронадія» і ТОВ «Агрожиття» та керує ТОВ «А.П.К. – Сервіс», власниками якого є Галина Шульга і Сюй Чиншань. Що до останнього, то особа з такими даними має 8% якогось майна в Іванковичах Васильківського району разом із головою Бориспільської РДА Дмитром Олександровичем Вороніним і Вадимом Тацишиним.

В одному будинку з переможцем по вул. Декабристів, 188-А прописане ТОВ «Компанія «Агродія» вінничанина Олександра Анатолійовича Вороніна.

Закупівлю провели з третьої спроби, бо тендери вже двічі відміняли через нестачу учасників. Торік очікувана сума становила 50,00 млн грн., але ніхто не прийшов. У серпні торги на 42,00 млн грн. відмінили, відхиливши заявки «Агроколосу» і ПП «Віллар» через відсутність сертифікатів чи паспортів якості на товар та завеликий діапазон захвату тюків телескопічним навантажувачем. Також «Віллар» не приніс довідку про відповідність цього навантажувача вимогам замовника.

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