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КМДА за 42 мільйони замовила новачку шведський комплекс для пакування сміття

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КП «Київкомунсервіс» КМДА 17 жовтня за результатами тендеру замовило ТОВ «Компанія «Агроколос» мобільний комплекс обладнання для ущільнення та пакування твердих побутових відходів за 41,90 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Цьогоріч поставлять, змонтують і запустять комплекс, до якого входять:

  • мобільна ущільнювальна камера Tornado Helicopter потужністю 27 циліндричних тюків на годину габаритами 1200х1200 вагою по 600-800 кг об’ємом 1,3 куб м,
  • мобільний комбінований конвеєр,
  • мобільний конвеєр тюків,
  • захват для тюків,
  • комплект інструменту і витратних матеріалів,
  • телескопічний навантажувач Bobcat TL35.70,
  • фронтальний навантажувач Synbon SY956.

Виробником усього, крім навантажувачів, є фірма «Flexus Balasystem AB» (Швеція).

Також передбачене навчання персоналу, річне гарантійне обслуговування та супровід.

Ціна угоди на чверть відсотка нижча від очікуваної вартості закупівлі в 42,00 млн грн.

Єдиним конкурентом було харківське ТОВ фірма «Скала» Руслана Притико з таким самим комплексом, але з навантажувачами Bobcat TL470 і Shantui SL0W-2(2) за очікуваною ціною. Обидва учасники не знижували ціну під час аукціону.

«Агроколос» із Василькова на Київщині належить Віктору Сиводіду, директором є Михайло Луньов. Фірма вперше виграла державний тендер.

Сиводід також володіє ТОВ «Компанія «Агро-Хім», ТОВ «Агродар-2012», ТОВ «Компанія «Агронадія» і ТОВ «Агрожиття» та керує ТОВ «А.П.К. – Сервіс», власниками якого є Галина Шульга і Сюй Чиншань. Що до останнього, то особа з такими даними має 8% якогось майна в Іванковичах Васильківського району разом із головою Бориспільської РДА Дмитром Олександровичем Вороніним і Вадимом Тацишиним.

В одному будинку з переможцем по вул. Декабристів, 188-А прописане ТОВ «Компанія «Агродія» вінничанина Олександра Анатолійовича Вороніна.

Закупівлю провели з третьої спроби, бо тендери вже двічі відміняли через нестачу учасників. Торік очікувана сума становила 50,00 млн грн., але ніхто не прийшов. У серпні торги на 42,00 млн грн. відмінили, відхиливши заявки «Агроколосу» і ПП «Віллар» через відсутність сертифікатів чи паспортів якості на товар та завеликий діапазон захвату тюків телескопічним навантажувачем. Також «Віллар» не приніс довідку про відповідність цього навантажувача вимогам замовника.

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