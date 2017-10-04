Новий керівник Нацбанку заробляє на здачі в оренду офісів комерційним банкам

Перший заступник голови Нацбанку Яків Смолій, якого називаються наступником Валерії Гонтарєвої, отримує доходи від надання банкам в оренду власного нерухомого майна. Про це свідчить е-декларація Смолія за підсумками 2016 року.

29 вересня джерела повідомили кільком виданням про можливе призначення головою Нацбанку Якова Смолія, який з 11 травня цього року виконує обов’язки голови НБУ замість Валерії Гонтарєвої.

За результатами останнього деклараційного року, Смолій отримав понад 3 млн грн доходу від надання в оренду власного майна.

Серед орендарів числиться ряд комерційних банків – ПАТ «Правекс-Банк» (Intesa Sanpaolo, Італія), ПАТ «Кредит Європа банк» (Credit Europe Group, Нідерланди), ПАТ «Райффайзен банк Аваль» (Raiffeisen Bank International AG, Австрія), ПАТ «Правекс-Банк» (Intesa Sanpaolo S.p.A, Італія), ПАТ «Фідобанк» Олександра Адарича, колишнього очільника «Укрсиббанку» (в інтерв’ю Forbes він називав себе другом нині розшукуваного екс-голови НБУ Сергія Арбузова).

Також Смолій здає у користування нерухомість дніпровському ПАТ «КСГ». Йдеться про офісне приміщення у Дніпрі на вулиці Мечникова, 10б. З реєстру нерухомості відомо, що Смолій володіє часткою 8% від загальної площі приміщень №101-105 – 1570,70 кв м.

«КСГ банк» підконтрольний співвласнику агрохолдингу KSG Agro Сергію Касьянову. Згідно з даними SMIDA, станом на кінець 2015 року акціонером банку був також соратник Юри Єнакіївського, колишній нардеп Олександр Шепелєв, який з 2013 року по травень 2017 розшукувався за підозрою в замаху на вбивство і розкраданні коштів у «Родовід Банку».

Додамо, що у серпні 2016 року НБУ вирішив відкликати банківську ліцензію та ліквідувати ПАТ «КСГ Банк» за систематичні порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Також, протягом 2015-2016 років Смолій отримав у вигляді орендних платежів майже 2 млн грн від ТОВ «Прінтек Україна Ел. Ел. Сі.».

Заснована у 2007 році фірма належить компанії «Прінтек холдінгз лімітед» (Кіпр) і спеціалізується на оптовій торгівлі офісними машинами та устаткуванням. У 2010-2013 роках виграла держпідрядів на суму 22,70 млн грн.

У 2015 році адміністративно-господарське управління Львівської міськради замовило фірмі комп’ютерну техніку на 569 тис. грн, а державний «Укргазбанк» – 46 банкоматів на 16 млн грн.

Вже у 2016 році ТОВ «Прінтек Україна Ел. Ел. Сі.» отримало замовлень на загальну суму 72,65 млн грн. Окрім «Укргазбанку», фірма отримувала замовлення від обласних управлінь «Ощадбанку» у Чернігівській, Чернівецькій, Дніпропетровській, Полтавській та Херсонській областях (перевірити суму). Зокрема, як повідомляли «Наші гроші», компанія продала кільком філіям «Ощадбанку» телевізори за ціною, вдвічі вище ринкової.

Ще одна фірма, котра забезпечує Смолію дохід від оренди – ТОВ «КУА Еталон Ессет Менеджмент», засновниками якої є найближче бізнес-оточення Смолія (зокрема, по банку «Аваль») – Федір Шпиг, Олександр Деркач, Сергій Вовченко, Дмитро Волошко, Іван Волощук, Михайло Горовенко, Іван Пінчук, Ігор Слободський, Григорій Шелудько, Микола Вовк, Володимир Гнатенко, Олександр Науменко. Частка фірми зареєстрована також на дружину Смолія Світлану.

Орендарями майна Смолія числяться також фірми:

ТОВ «Медичний центр Святої Параскеви» – співзасновником якого раніше був Яків Смолій, сьогодні зареєстроване на кіпрський офшор «Сент Параскева Медiкал Холдiнг Лiмiтед».

– співзасновником якого раніше був Яків Смолій, сьогодні зареєстроване на кіпрський офшор «Сент Параскева Медiкал Холдiнг Лiмiтед». ПАТ «Престиж груп» , акціонером якого є Світлана Смолій. Група підконтрольна Федіру Шпигу (25%) та Олександру Деркачу (15%).

, акціонером якого є Світлана Смолій. Група підконтрольна Федіру Шпигу (25%) та Олександру Деркачу (15%). ПАТ «СК Еталон Поліс», контролером якого є син одного з основних бізнес-партнерів Смолія Івана Волошка – Дмитро Волошко.

У Смолія дві доньки. Старша, Неля, вийшла заміж за Юрія Нечипоренка – голову правління ПАТ «Страхова компанія «Еталон»». Раніше Смолій, його дружина Світлана та донька Тетяна володіли контрольним пакетом акцій «Еталону» (91%), який у 2013 році перейшов росіянину Геннадію Дуванову. Вже у 2014 році акції СК «Еталон» розділили 10 офшорних компаній (95%), що пов’язані зі структурами бізнесмена Олега Бахматюка, та Євгеній Бридун (5%), Останній у 2008-2011 роках був головою правлінь страхових компаній «Пуск» та «Еталон».

Нагадаємо, кар’єра Якова Смолія стартувала на початку 90-х – в управлінні НБУ у Тернопільській області. Потім Смолій влаштувався на роботу у поштово-пенсійний банк «Аваль» Федора Шпига та Олександра Деркача, де невдовзі був внесений у реєстр акціонерів. У 2005 році австрійський Raiffeisen викупив банк «Аваль» і Смолій, як повідомляли ЗМІ, продавши свої акції, покинув банк.

У жовтні 2005 року став одним із десяти засновників банку «Престиж». Холдинг «Престиж Груп», заснований колишніми партнерами по банку «Аваль», охоплював банківський, страховий, біржовий та молочний бізнес. Смолію віддали під контроль банківський сектор.

Напередодні призначення на посаду заступника голови НБУ, у другій половині 2013 року Смолій почав перереєстровувати свої бізнес-активи на дружину Світлану. Сьогодні вона є учасником та акціонером фірм ТОВ «Хороше Озеро», ТОВ «Аваль-Транс», ТОВ «Новоодеський елеватор», ТОВ «МТР Менеджмент Україна», ТОВ «Шелтер інвестмент», ТОВ «Константа інвест» (в середині 2016 року фірму перереєстрували на компанію «Рулінген Інвест Лтд»), КУА «Еталон Ессет Менеджмент», ТОВ «Товариство Видубичі», ТОВ «ІА “Вільна Україна”», ПАТ «МЛЛ Вест Київ», ПАТ «Набережна-Інвест», ПАТ «Торгрічтранс».

Яків Смолій прописаний у Києві, однак, фактично проживає у будинку на 420 «квадратів» на околиці села Погреби Броварського району – у 5 хвилинах від столиці автомобілем.

У закритому по периметру поселенню мешкають родини близького бізнес-оточення Смолія – Шпиги, Горовенки, Волощуки, Вовченки, Волошки, Кардакові, Пінчуки, Троханенки, Співаки.

Відомо, що Смолій є співзасновником місцевого фізкультурно-оздоровчого комплексу з зоною відпочинку на 1157 кв м, що розташований на вулиці Удитинській.

Тут також мешкають колишній фахівець Департаменту банківського нагляду НБУ Ігор Євсієнко, перший віце-президент, генеральний секретар Торгово-промислової палати України Михайло Непран, депутат Черкаської облради Світлана Легойда (будинок зареєстрований на матір Валентину).

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