«Ощадбанківці» вдвадорога купили телевізори LG

Філії ПАТ «Державний ощадний банк України» у листопаді-грудні уклали чотири угоди про закупівлю телевізорів на загальну суму 1,27 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Замовлено професійні відеопанелі LG 43SM5B діагоналлю 43″ з підтримкою Wi-Fi для цілодобової роботи.

Найдорожче шість телевізорів купила Чернігівська філія у ТОВ «Прінтек Україна Ел.Ел.Сі.» – по 79 450 грн.

Центральний апарат «Ощадбанку» замовив один телевізор з ліцензією SuperSign у ТОВ «АМ Інтегратор Груп» за 79 050 грн.

Чернівецька філія придбала чотири телевізори з ліцензією SuperSign та гарантією на 36 місяців у того ж «Прінтека» по 72 060 грн., а Хмельницька – шість телевізорів у ТОВ «ІТ-Інтегратор» по 70 849 грн.

За даними екс-замдиректора «Укргазвидобування» Олексія Тамразова, який проаналізував ці закупівлі «Ощадбанку», у другій половині 2016 року роздрібна ціна таких телевізорів становила близько 45 тис грн. Це на 36-43% дешевше від наведених вище цін.

Крім того, Харківська філія «Ощадбанку» теж купувала такі телевізори у ТОВ «Рітейл-Сервіс» Дмитра Кіф’яка і Валерія Шляхова дешевше: у жовтні – по 45 556 грн., а у вересні – по 40 750 грн.

Натомість зараз їх можна знайти у продажу по 48 тис грн.

Що до умов поставки, то дилери LG повідомили Тамразову, що стандартно надають безкоштовну гарантію на 36 місяців. Ліцензія SuperSign не потрібна до 50 одиниць; якщо ж у клієнта в Україні більше 50 дисплеїв, LG не бере з нього грошей за ліцензію.

Засновником київської фірми «Прінтек Україна Ел.Ел.Сі.» є кіпрська компанія «Прінтек Холдінгз Лімітед», бенефіціаром вказаний Харилаос Константиноу.

Керівником значиться Мамедлі Ельнура Сарвар Кизи. Він же був директором ТОВ «Сервус Сістемз Інтегрейшн», яке належить турецькій фірмі «Сервук білішим текноложилері анонім шіркеті» та низці громадян Туреччини.

Фірма «Прінтек Україна Ел.Ел.Сі.» відома як постачальник вживаних банкоматів для «Укргазбанку».

Засновником «ІТ-Інтегратор» (раніше – «Укр-Інвест-Консалтинг») є кіпрська компанія «Крамарія Холдінгс Лімітед» («Kramaria Holdings Limited»), а кінцевим бенефіціаром – кіпрський адвокат Еві Хамаліс. Директором із жовтня 2015 року є Максим Жданов.

«АМ Інтегратор Груп» зареєстровано на донеччанина Михайла Бреймана та киян Валерія Абдульманова і Світлану Крекотень.

Раніше Брейман був співзасновником ТОВ «АМІ» разом із литовською фірмою «Фінансові та інженерні консультації» росіян Ігоря Турова та Ольги Лобанової, нинішніх власників ТОВ «АМІ-Україна». У 2011-2012 роках єдиним засновником «АМІ» був Анатолій Нозік, партнер Іллі Нехаєва – зятя тодішнього міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка.

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