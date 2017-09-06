Новачок і фаворит поділили 102 мільйони на українські кабелі для залізниці

Філія «Центр забезпечення виробництва» ПАТ «Українська залізниця» 11 і 15 серпня за результатами тендеру уклала дві угоди про постачання кабельно-провідникової продукції на загальну суму 102,05 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

ТОВ «Інтеркабель Київ» замовили продукції ПрАТ «Азовкабель» на 60,93 млн грн.

Найбільше коштів, а саме 34,93 млн грн. припало на кабель ТЗАБл 4х4х0,9 по 241 грн./м. У відкритих джерелах є дані про його продаж по 211 грн./м, що з урахуванням 20% ПДВ складає 253 грн./м. У листопаді 2016 року сам «ЦЗВ» замовляв його по 256 грн./м.

Кабель ТЗБл 4х4х1,2 коштує 428 грн./м. В інтернет-магазинах його продають по 306–366 грн./м, що з урахуванням 20% податку складає 367-439 грн./м.

Кабель КСПЗП 1х4х1,2 замовили по 70 грн./м. У Росії він продається по 57 руб./м, або 26 грн./м. З урахуванням ПДВ ціна могла би складати близько 31 грн./м.

Фірма «Інтеркабель Київ» є правонаступником припиненого ТОВ «Техкабель». Її заведено на кіпрський офшор «Інтеркабель Холдінгз Лімітед», а бенефіціарами значаться австрієць Алесандер Треммель-Шайност і Світлана Ігнатьєва з Козина, що на Київщині. Керує нею Олексій Савченко, підписантом є Гліб Кремень.

Усього з 2008 року вона виграла тендерів на 86,84 млн грн., із який нинішній – найбільший і перший в системі залізниці.

ТОВ «Техелектропром» поставить товару від «Азовкабеля», ПАТ «Одеський кабельний завод «Одескабель» і ПАТ «Завод Південкабель» на 41,13 млн грн.

Найбільше коштів, а саме 7,46 млн грн. припало на сигнально-блокувальний кабель СБзПу 19х2х0,9 по 117 грн./м.

У березні ця ж фірма продала його «Львівській залізниці» у півтора рази дорожче – по 170 грн./м. А в жовтні 2016 року «ЦЗВ» замовив його «Техелектропрому» по 106 грн./м.

Засновником «Техелектропрому» зі статутним капіталом 1 тис грн. значиться Ігор Жабюк, який володів нині ліквідованим ПП «Кабельтехпром». Директором є Микола Єгорцов, власник ТОВ «ТЕП-Україна» разом із Вікторією Трачук.

Раніше «Техелектропром» був прописаний у Києві по вул. Зоологічній, 4А, офіс 139 – за адресою масової реєстрації юридичних осіб. Потім його перереєстрували по вул. Здолбунівській, 7-Д. Зараз там також знаходиться ТОВ «Торговий дім «Азовкабель-Київ» Наталії Федорко, яким свого часу володів Жабюк. «ТД «Азовкабель-Київ» є офіційним дистриб’ютором виробників «Азовкабель», «Одескабель» і «Південкабель».

Із березня 2015 року «Техелектропром» виграв тендерів на 266,25 млн грн., з яких 245,31 млн грн. – на залізниці.

Сума угод на піввідсотка нижча від очікуваної вартості закупівлі в 102,76 млн грн.

Єдиним конкурентом переможця «Техелектропрому» було ТОВ «Еней» Володимира Котляра, яким керує Сергій Кондратенко. Цим двом також належить ТОВ «Еней-Пласт».

На торгах за дорожчим лотом із переможцем «Інтеркабель Київ» змагались ті самі «Еней» і «Техелектропром». В обох випадках ніхто не знижував ціну під час аукціонів.

Нагадаємо, у червні ТОВ «Нако електрик» безуспішно оскаржувало в АМКУ вимогу цього тендеру щодо аналогічних договорів за попередні три роки та сукупного грошового обсягу їхнього виконання. Замовник із посиланням на лист СБУ стверджував, що ця вимога потрібна для «упередження від учасників ринку, які підпадають під санкційний список та з метою укласти договір із надійним учасником ринку». Йшлося про російські заводи, які не перебувають під санкціями, але теоретично можуть бути внесені туди.

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