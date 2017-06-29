АМКУ позбавив «Укрзалізницю» клопоту з легальними російськими кабелями на півмільярда по листу СБУ

Адмінколегія Антимонопольного комітету у червні не задовольнила низку скарг ТОВ «Нако електрик» на дискримінаційні вимоги по торгам філії «Центр забезпеченя виробництва» ПАТ «Укрзалізниця» на постачання кабельно-провідникової продукції на 450,24 млн грн. Про це повідомляється в системі «Прозорро» (перелік торгів в кінці тексту).

«Нако електрик» оскаржувало кваліфікаційну вимогу, згідно з якою до участі в тендері допускаються фірми з досвідом виконання аналогічних договорів за попередній період не менше трьох років. При цьому за 2016 рік сукупний грошовий обсяг виконання даних договорів учасником має бути не менше 30% від суми закупівлі по лотам даного предмета закупівлі з наданням підтверджуючих документів.

Заснована у листопаді 2016 року фірма заявила, що не може відповідати вказаним вимогам і вважає їх необґрунтованими.

Замовник відповів, що при встановленні цього кваліфікаційного критерію керувався не лише законом про публічні закупівлі, а й листом від Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБУ від 7 березня 2017 року щодо закупівлі товарів російського виробництва.

СБУ повідомило, що технічні вимоги залізниці дозволяють брати участь у тендері постачальникам товарів російських підприємств: ЗАТ «Самаркабель», АТ «Електрокабель», «Кольчугинский завод», ТОВ «Камський кабель» та ВАТ «Іркутськкабель». На думку спецслужби, представники цих заводів «вживають заходи для витіснення українських виробників із сфери матеріально-технічного забезпечення залізничної галузі». При цьому виробництво необхідних кабелів здійснюють в Україні заводи «Одескабель», «Азовкабель», «Южкабель».

На засіданні АМКУ представник залізниці повідомив, що зазначені вимоги встановлені «з метою упередження від учасників ринку, які підпадають під санкційний список та з метою укласти договір із надійним учасником ринку».

Вказані російські заводи відсутні у санкційному списку РНБОУ. З цього приводу представник залізниці повідомив на засіданні АМКУ, що «санкційний список може бути розширений, чим створюється ймовірність включення до нього товарів, які постачаються на підприємства ПАТ «Укрзалізниця», що може створити передумови до порушення нормального циклу функціонування підприємств». Відтак кваліфікаційні вимоги про трирічний досвід внесено «з метою ефективної реалізації державної політики щодо захисту реальних конкурентних переваг України в окремих галузях економіки під час інтеграції нашої держави у світовий економічний простір та мінімізації залежності від постачання російських товарів та послуг».

Адмінколегія АМКУ погодилась з таким трактування і не задовольнила скаргу «Нако електрик», виявивши, що у фірми немає досвіду постачання кабелів у 2016 і 2017 роках (весь текст рішення).

До складу засновників ТОВ «Нако електрик» входить Віталій Самойлович Вайнштейн з Берліну (08.12.1950 р.н.).

Так само звуть помічника народного депутата Олександра Грановського (БПП) і співвласника ТРЦ «Art mall». Цей центр був зведений на гроші від конфлікту за ТРЦ «SkyMall», до якого причетний Грановський та його партнер Андрій Адамовський, покровитель найбільшого постачальника палива для «Укрзалізниці» ТОВ «Трейд коммодіті».

Також Віталій Вайнштейн був керівником ТОВ «Алакор Сіті», чиїм бенефіціаром є президент Єврейської ради України Олександр Сусленський. Сусленський згадується у декларації нардепа Георгія Логвинського, як такий що викупив у депутата якесь рухоме майно за 1,01 млн грн. Логвинський є близьким товаришем керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького. Холодницький допоміг Логвинському позбавитись порушеної НАБУ справи щодо захвату Черкаського лікеро-горілчаного заводу. Також Сусленський і Логвинський брали участь у відкритті почесного консульства Ізраїлю у Львові.

Сусленський також відомий як колекціонер живопису і у цій сфері він є партнером з Андрієм Адамовським по фонду «Український авангард» (тут їх партнером є також Борис Фуксман).

При цьому «Нако електрик» зареєстроване у бізнес-центрі «Євразія» по вул. Жилянська, 75. Тут же знаходиться робочий кабінет Адамовського і приймальня Грановського. Окрім цього у «Євразії» прописане ТОВ «Максмед Інтернешнл», яке цієї весни оскаржило в АМКУ торги «Укрзалізниці» щонайменше на 10 млрд грн.

Другим співзасновником «Нако електрик» є АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Акведук», чиїм власником є ТОВ «Коларес», чиїм засновником і керівником є киянин Вадим Котляренко.

Наразі начальником юридичного відділу «Центру забезпечення виробництва» є Юлія Дєєва. У її резюме вказано, що вона раніше працювала у ТОВ «Коларес». У цій же фірмі працює адвокат Андрій Бабаєв, який за даними «Наших грошей» є захисником кількох представників «Укрзалізничпостачу» по так званій «метизній справі» НАБУ.

Ідентифікатор тендера Очікувана вартість UA-2017-04-24-001409-b 3 300 145,08 UA-2017-04-12-000714-a 3 415 904,36 UA-2017-04-10-000687-c 322 293 110,54 UA-2017-04-07-000755-c 7 500 818,33 UA-2017-04-06-000971-a 102 758 149,37 UA-2017-04-05-002407-b 10 981 316,40

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