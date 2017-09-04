Гідрографи за 2,4 мільйона купили рекордно дорогий антрацит від терористів ОРДЛО

ДУ «Держгідрографія» 8 серпня за результатами тендеру замовила ТОВ «Арагон ТК» вугілля на 2,38 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До жовтня на об’єкти Миколаївського, Одеського і Дніпровського районів «Держгідрографії» поставлять 350 т вугілля АМ (13-25) по 6 800 грн./т із ПДВ.

Нагадаємо, ПАТ «Центренерго» купує американське вугілля по $113, або 2 903 грн./т. За даними держкомпанії, ціна вугілля на біржі «NYMEX» плюс транспортування залізничним і морським транспортом і доставка до порту «Южний» складає $103, або 2 646 грн./т. Навіть з урахуванням 20% ПДВ обидві названі ціни вдвічі нижчі від тендерної ціни гідрографів.

Також ціна гідрографів значно більша від інших замовників у різних куточках України:

Днями Студенянська сільрада Вінницької області замовила трохи такого вугілля по 5 490 грн./т без ПДВ.

У червні КЗ «Новомиколаївська спеціальна загальнооcвітня школа-інтернат «Паросток» Запорізької облради придбала невелику партію на 22% дешевше – по 4 500 грн./т без ПДВ.

Відділ освіти, молоді та спорту Кіровоградської РДА –по 4 тис грн./т без ПДВ, тобто на третину дешевше від гідрографів.

Тоді ж КУ «Районний центр по обслуговуванню закладів освіти» Каховської райради Херсонської області замовила велику кількість такого вугілля по 3 900 грн./т без ПДВ, але згодом обсяг закупівлі зменшили, не вказавши, чи змінилась ціна за одиницю.

Київська фірма «Арагон ТК» зі статутним капіталом 100 грн. належить киянину Назару Ігоровичу Чуланову, котрий раніше був прописаний в Антрациті Луганської обл. Він також є засновником ТОВ «Торговий дім «Топливо України», що знаходиться за тією ж адресою – вул. Лятошинського, буд. 4а, нежиле приміщення 289.

Директором фірми-підрядника є Ігор Олексійович Чуланов з Антрациту.

За даними «Економічної правди», обидві фірми Назара Чуланова відвантажують вугілля із зони АТО і приймають його на підконтрольній Україні території.

Усього з липня 2014 року переможець виграв тендерів на 10,30 млн грн. Із них лише один на 150 тис грн. – у ДУ «Вишгородський навчальний центр підготовки поліцейських», а не в нинішнього замовника.

Єдиним конкурентом на тендері гідрографів було ТОВ «Українська вугільна компанія». Спершу учасники запропонували ціну 1,40 млн грн., яка дорівнювала очікуваній вартості закупівлі. Та потім переможець знизив свою ціну на 0,8%, що й склало формальну економію на торгах.

«Українською вугільною компанією» з Миколаєва зі статутним капіталом 1 тис грн. володіє місцевий житель Василь Валерійович Зубченко. Особа з такими ПІБ була відома як завідувач сектору юридичного забезпечення Миколаївської РДА.

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