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«Прокладка» естонця за 29 мільйонів почне реконструкцію Київського зоопарку

27 Липня 2017

КП «Житлоінвестбуд-УКБ» 21 липня за результатами тендеру замовило ТОВ «Люнет» будівельних робіт на 29,40 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До кінця літа здійснять першу чергу реконструкції об’єктів Київського зоологічного парку загальнодержавного значення по проспекту Перемоги, 32 у Шевченківському районі. Виконають демонтажні роботи, переставлять котельню, винесуть із-під забудови водогін і тепломережі, перекладуть дощову каналізацію, пристосують пташник, укріплять міст, очистять озера, влаштують кабельні лінії, водомірний вузол, вольєр для горили, пандус, огорожу з банера, дорогу з бетонних плит і тимчасову доріжку з плитки.

За підсумковою відомістю ресурсів, труби сталеві теплоізольовані в захисній поліетиленовій оболонці для підземного прокладання мереж 429/560 мм коштують 4 814 грн./м (тут і далі тендерні ціни вказано без ПДВ і доставки). У відкритих джерелах таких типорозмірів немає, зате сталеві теплоізольовані труби 426/560 мм в оболонці ПЕ можна знайти по 4 6859 245 грн./м.

Дорожні плити 1П 30-18 коштують 2 426 грн./шт., а такі ж із трьохкратною оберненістю –2 826 грн./шт. На ринку їх продають за гуртовою ціною від 2 793 грн./шт.

Кубометр піску природного рядового коштує 140 грн., щебеню М1000 40-70 мм – 441 грн., бетону В15 М200 більше 40 мм – 1 160 грн.

Нині без доставки і ПДВ ринкова ціна піску в середньому не перевищує 100 грн./куб. м, а різновиди подібного бетону продають по 1 043-1 280 грн./куб. м.

Труби склопластикові армовані скловолокном Flawtite GRP 1000 мм замовили по 7 362 грн./м, а два регулятори тиску «після себе» Honeywell d=150 D15P – по 72 077 грн./шт.

Будівельна техніка переможця орендована у ТОВ «Артбуд Сервіс», ПП «Форест-Україна», ТОВ «СК «Антстрой», ТОВ «Будівельно-промислова компанія «Ягуар» і ДП «Ремонтно-будівельне управління МВС України», а виробничо-технічна база – у ПрАТ «Фундамент».

На кошторисний прибуток в розмірі 7,76 грн./люд.-год. відведено 1,21 млн грн., тобто чотири відсотки загальної вартості підряду.

Ціна угоди на третину відсотка нижча від очікуваної вартості закупівлі в 29,48 млн грн.

Єдиним конкурентом була вищезгадана луцька фірма «Форест-Україна» Олени й Романа Олійників зі статутним капіталом 2 тис грн., чия ціна дорівнювала очікуваній сумі. Ніхто не знижував ціну під час аукціону.

Столичний «Люнет» зі статутним капіталом 1,02 млн грн. належить естонській фірмі «ЛІ Холдинг» Рагнара Евереста – виконавчого директора компанії «1Office Group» (Естонія), що надає бізнес-послуги. Керівником українського підприємства є Андрій Омельяненко.

На сайті «Люнету» сказано, що фірма займалася реконструкцією «Київського велотреку» (підрядник СТ «Інбуд», 74,12 млн грн.) і «Бабиного Яру» (підрядник ТОВ «Ягуар», 26,75 млн грн.). Її номер телефону (044) 353-55-35 використовує ГК «Профібуд», а саме – ТОВ «Профібуд Проект» Миколи Окоронка і ТОВ «Профібуд Інжиніринг» Мераба Хомерікі, яке торік продавалось за $1 700.

В одному з оголошень «Профібуду» вказані контакти ТОВ «Група компаній Артбуд», яке зараз під назвою «Артбуд Компані» записане на сейшельську фірму «Аверком Лтд».

У 2008 році переможець отримав два ремонтні підряди на 2,08 млн грн. Після довгої перерви у червні 2017 року нинішній замовник без торгів дав йому на підготовку території зоопарку 1,50 млн грн.

Нагадаємо, у квітні «Житлоінвестбуд-УКБ» замовило іншому підряднику проектування реконструкції зоопарку за 28,20 млн грн. Загалом КМДА виділила на неї 200 млн грн.

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