Непоп заплатить 28 мільйонів автору концепції оновлення Київського зоопарку

Закупівельні ціни на ліки в Україні
28.04.2017
10 Липня 2017
КП «Житлоінвестбуд-УКБ» 14 квітня за результатами тендеру замовило ТОВ «Київський інститут міського цивільного проектування» проектних робіт на 28,20 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».
До кінця 2018 року виконають проект і робочу документацію шести черг реконструкції об’єктів Київського зоологічного парку загальнодержавного значення по проспекту Перемоги, 32 у Шевченківському районі. Проект передбачатиме:
При проектуванні мають врахувати рекомендації та природоохоронні стратегії Всесвітньої, Європейської та Євроазіатської регіональної асоціацій зоопарків і акваріумів.
Цьогоріч передбачено фінансування в розмірі 14,71 млн грн., решта – у наступному році.
Ціна угоди на шість відсотків нижча від очікуваної вартості закупівлі в 29,80 млн грн.
Єдиним конкурентом із ціною, яка дорівнювала очікуваній сумі, було ТОВ «Аімм-Груп» архітектора Ганни Іскіердо зі статутним капіталом 1 тис грн. При цьому обидва учасники жодного разу не знижували ціну під час аукціону.
«Міськцивільпроект» належить киянину Андрію Малафеєву і його ж ТОВ «МА Груп» («MA Group»), наглядову раду очолює Ольга Заремба. Зараз ним керує Андрій Ковальчук, а раніше директором був Анатолій Черніков. Фірма проектувала яхт-клуб у затоці Берковщина, житлові та офісні будинки тощо.
Малафеєв також володіє ТОВ «Київ Курорт Девелопмент» із Віталієм Венгераком.
Крім того, колись Малафеєв деякий час був засновником ТОВ «Кедр.Операції з нерухомістю». Причому до того цією фірмою володів екс-заступник начальника Львівської митниці та брат Антоніни Калєтнік (дружина Ігоря Калєтніка, головного митника часів Януковича) Ігор Мрочко, а після того – нині покійний хокеїст і підприємець Андрій Сидоров.
Довідково:
Загалом КМДА виділила на реконструкцію зоопарку 200 млн грн. У новій концепції, створеній торік «Міськцивільпроектом», застосовано принцип географічного зонування. Тут будуть виділені зони: експозиційна, рекреаційна, науково-дослідницька та господарська. Перша черга робіт включає реконструкцію водно-болотних угідь, приматника і поновлення центральної вхідної групи. Вся територія зоопарку після реконструкції буде доступна для маломобільних груп населення. Зоопарк має намір облаштувати відкриті вольєри з оглядовими майданчиками замість кліток для тварин.
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