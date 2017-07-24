Мерія Рубіжного замовила ремонт даху за третину мільйона, приховавши кошторис

Управління житлово-комунального господарства Рубіжанської міської ради (Луганська обл.) 14 липня за неконкурентною процедурою уклало угоду з ПП «Рубіжміськбуд» щодо ремонту покрівлі багатоповерхівки по вул. Менделєєва, 8 на суму 311 тис. грн.

Про це повідомляється в системі «Прозорро».

Капітальний ремонт потрібно закінчити до 14 жовтня. До завершення робіт замовник зобов’язався перерахувати фірмі на закупівлю матеріалів 65% від загальної суми угоди.

В опублікованій документації відсутній кошторис виконання даних робіт.

ПП «Рубіжміськбуд», зареєстровано у 2015 році, засновник підприємства – Бутенко Любов Іванівна, керівник – Бутенко Ігор Миколайович, який також зареєстрований ФОПом. Фірма зареєстрована за спільним місцем проживання Бутенків.

Згідно системі «Прозорро» ПП «Рубіжміськбуд» поточного року отримав замовлень на 1,95 млн грн. Всі угоди були укладені за неконкурентною допороговую процедурою. Фірма отримала 7 замовлень ремонту покрівель, три – на нанесення дорожньої розмітки у м. Рубіжне.

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