Антоша Яценко записав на тестя нерухомості на $10 мільйонів (фото і відео палацу в Козині)

Закупівельні ціни на ліки в Україні
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На тестя народного депутата Антона записаний палац на 1500 кв.м. Також тесть нардепа є власником низки елітних квартир та комерційної нерухомості. Попри це він живе у селі під Києвом, а всю нерухомість отримав у подарунок від самого Яценка, йдеться у розслідуванні Лесі Іванової для програми «Наші Гроші з Денисом Бігусом».
Передусім мова йде про палац у елітному селищі Козин під Києвом: на 1,33 га землі розташовані будинок загальною площею 1 520 кв.м., професійний тенісний корт, басейн, т.д.
Народний депутат до електронного декларування здавав порожні декларації, і тільки нещодавно задекларував користування цим маєтком. Власником будинку відповідно до договору дарування від серпня 2010 р значиться тесть Яценка Іван Кравчук.
Окрім цього маєтку, на Івана Кравчука записана ще низка об’єктів нерухомості, загальною вартістю близько $8 млн:
При цьому виявилося, що тесть і теща Антона Яценка самі мешкають у звичайному будинку в с.Маковище Макарівського району Київської області. З журналістами спілкуватися принципово відмовляються.
Коментувати походження майна та рід занять тестя Яценко не захотів, наголосивши, що тесть – не публічна особа і не чиновник, а відповідно – не підпадає під електронне декларування.
Разом з тим, за інформацією програми, попереднім власником маєтку в Козині був сам нардеп Яценко, який 2010-го переоформив будинок на тестя за договором дарування. Решту нерухомості Іван Крачук також отримав у подарунок упродовж двох днів – частину одночасно з козинським будинком, а частину через день. Попереднім власником квартири на Грушевського, квартири й одного з комерційних приміщень на Шевченка також був Антон Яценко.
Нагадаємо, Антон Яценко у 2007 р. пройшов у парламент від БЮТу, потім від Партії Регіонів, нині в депутатській групі «Відродження». Найбільше Яценко відомий своєю діяльністю у сфері держзакупівель.
Йдеться про діяльність у 2006-2008р.р. спілки громадських організацій «Тендерна палата України». Вона полягала у тому, що охочі взяти учать у тендері мали подати замовнику низку документів, однак зробити це напряму не могли: між учасником і замовником вклинювався приватний посередник, якому учасник змушений був платити за різні послуги – консультації, оформлення документації, витяги, оголошення т.д.
Згідно з підрахунками ГоловКРУ, лише за перші півроку ця схема витягла з кишень учасників тендерів 930 млн грн. (на той час – $200 млн). Відтак за 2,5 роки існування могла спричинити збитків на $1 млрд.
При цьому і СГО «Тендерна палата України», і деякі посередники, були напряму пов’язані з Антоном Яценком та його родиною.
Згідно з даними Мінюсту, станом на 2006 р. засновниками СГО «Тендерна палата України» були:
Щодо фірм-посередників, то найчастіше згадувана з них – ТОВ «Європейське консалтингове агентство». Цю фірму в 2000 р. заснував особисто Антон Яценко. Пізніше переписав на батька Володимира Яценка і Володимира Врублевського, згодом основним власником лишився Врублевський.
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