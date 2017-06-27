Антоша Яценко записав на тестя нерухомості на $10 мільйонів (фото і відео палацу в Козині)

На тестя народного депутата Антона записаний палац на 1500 кв.м. Також тесть нардепа є власником низки елітних квартир та комерційної нерухомості. Попри це він живе у селі під Києвом, а всю нерухомість отримав у подарунок від самого Яценка, йдеться у розслідуванні Лесі Іванової для програми «Наші Гроші з Денисом Бігусом».

Передусім мова йде про палац у елітному селищі Козин під Києвом: на 1,33 га землі розташовані будинок загальною площею 1 520 кв.м., професійний тенісний корт, басейн, т.д.

Народний депутат до електронного декларування здавав порожні декларації, і тільки нещодавно задекларував користування цим маєтком. Власником будинку відповідно до договору дарування від серпня 2010 р значиться тесть Яценка Іван Кравчук.

Окрім цього маєтку, на Івана Кравчука записана ще низка об’єктів нерухомості, загальною вартістю близько $8 млн:

дві квартири на вул. Грушевського, 9а (303 кв.м + 246 кв.м), загальна ринкова вартість близько $2,20 млн (раніше ще була третя квартира на 250 кв.м., однак її продали);

квартира на б.Шевченка, 11 (98 кв.м.), ринкова вартість близько $400 тис;

нежитлові приміщення на бул. Шевченка, 11 (378 кв.м + 410 кв.м), актуальна ринкова невідома, однак згідно з оцінкою на момент набуття у власність – загальна близько $730 тис;

половина офісної будівлі на вул. Саксаганського, 119 (484 кв.м). Офіси тут зараз продаються по 2 тис за квадрат, а це значить частка Івана Кравчука вартує близько $1 млн;

нежитлові приміщення на вул. Січових Стрільців, 50 (5 369 кв.м), актуальна ринкова невідома, однак згідно з оцінкою на момент набуття у власність – $3,64 млн.

При цьому виявилося, що тесть і теща Антона Яценка самі мешкають у звичайному будинку в с.Маковище Макарівського району Київської області. З журналістами спілкуватися принципово відмовляються.

Коментувати походження майна та рід занять тестя Яценко не захотів, наголосивши, що тесть – не публічна особа і не чиновник, а відповідно – не підпадає під електронне декларування.

Разом з тим, за інформацією програми, попереднім власником маєтку в Козині був сам нардеп Яценко, який 2010-го переоформив будинок на тестя за договором дарування. Решту нерухомості Іван Крачук також отримав у подарунок упродовж двох днів – частину одночасно з козинським будинком, а частину через день. Попереднім власником квартири на Грушевського, квартири й одного з комерційних приміщень на Шевченка також був Антон Яценко.

Нагадаємо, Антон Яценко у 2007 р. пройшов у парламент від БЮТу, потім від Партії Регіонів, нині в депутатській групі «Відродження». Найбільше Яценко відомий своєю діяльністю у сфері держзакупівель.

Йдеться про діяльність у 2006-2008р.р. спілки громадських організацій «Тендерна палата України». Вона полягала у тому, що охочі взяти учать у тендері мали подати замовнику низку документів, однак зробити це напряму не могли: між учасником і замовником вклинювався приватний посередник, якому учасник змушений був платити за різні послуги – консультації, оформлення документації, витяги, оголошення т.д.

Згідно з підрахунками ГоловКРУ, лише за перші півроку ця схема витягла з кишень учасників тендерів 930 млн грн. (на той час – $200 млн). Відтак за 2,5 роки існування могла спричинити збитків на $1 млрд.

При цьому і СГО «Тендерна палата України», і деякі посередники, були напряму пов’язані з Антоном Яценком та його родиною.

Згідно з даними Мінюсту, станом на 2006 р. засновниками СГО «Тендерна палата України» були:

ГО «Асоціація сприяння боротьбі з корупцією» (засновниками цієї ГО значаться Антон Яценко та його парламентський помічник Володимир Врублевський)

ГО «Центр тендерних процедур та бізнес планування» (засновниками були Яценко та Врублевський, серед керівників – сестра Яценка, Дар’я)

ГО «Центр розвитку антимонопольного права та конкуренції» (засновники невідомі)

Щодо фірм-посередників, то найчастіше згадувана з них – ТОВ «Європейське консалтингове агентство». Цю фірму в 2000 р. заснував особисто Антон Яценко. Пізніше переписав на батька Володимира Яценка і Володимира Врублевського, згодом основним власником лишився Врублевський.



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