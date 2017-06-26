Фігуранта хабарницької справи відсторонили від посади замначальника «Енергозбуту», Ковтун відкрито не фігурує

Суд відсторонив на два місяці від займаної посади заступника начальника виробничого структурного підрозділу «Київське регіональне відділення філії «Енергозбут» ПАТ «Укрзалізниця» Юрія Світлака, якого підозрюють в причетності до вимагання і отримання 250 тис грн. хабара.

Про це стало відомо з ухвали Дніпровський районний суд м.Києва, куди слідчий звернувся з клопотанням в кримінальному провадженні №42017100000000642 від 29.05.2017 р.

Досудове розслідування встановило, що в червні 2016 року ТОВ «Зернолія» придбало в Жмери у місті Жмеринка Вінницької області елеватор, який був підключений до двох електромереж: ПАТ «Вінницяобленерго» та регіональної філії «Південно-Західна залізниця» ПАТ «Укрзалізниця».

В квітні 2017 року начальник Жмеринського лінійного відділу ВСП Київського регіонального відділення» філії «Енергозбут» ПАТ «Укрзалізниця» склав акт перевірки вузлів та мереж обліку електроенергії елеватора. За результатами перевірки він затребував у «Зернолія» документи на електропостачання і пригрозив, що в разі їх ненадання через місяць елеватор буде знеструмлено.

За даними слідства, в кінці травня до начальника Жмеринської філії звернувся його керівник – заступник начальника виробничого структурного підрозділу «Київське регіональне відділення філії «Енергозбут» ПАТ «Укрзалізниця».

В матеріалах судового засідання вказано, що цей підозрюваний є депутатом Жмеринської міської ради. Серед заступників начальника ВСП КРВФ «Енергозбут» ПАТ «Укрзалізниця» депутатом цієї ради є Юрій Світлак, який в 2015 році обрався від БПП «Солідарність». Свою посаду на залізниці він отримав в кінці минулого березня. До цього він був директором СО «Жмеринські електричні мережі» ПАТ «Вінницяобленерго».

Начальник Жмеринської філії та Світлак змовилися отримати хабар за підключення елеватору до енергопостачання та укладання відповідних договорів. За це вони планували отримати 300 тис грн.

В кінці травня юрист «Зернолія» біля елеватора зустрівся з керівником філії «Енергозбуту», який і висунув йому умови підключення до мережі в обмін на хабар, розмір якого в ході переговорів було зменшено до 250 тис грн. З матеріалів суду відомо, що на наступний день було відкрите дане кримінальне провадження.

Через тиждень юрист «Зернолія» зустрівся з начальником Жмеринської філії і запропонував йому перший транш в 100 тис грн. Вимагач відмовився їх взяти, сторони домовилися, що через тиждень фірма заплатить всю суму. В обумовлений час юрист передав пакунок з 250 тис грн. водію BMW, на якого йому вказали хабарники. Після цього водій у невстановленому слідством місці повернув авто своєму начальнику, в машині правоохоронці і знайшли хабар.

З матеріалів суду відомо, що в день передачі хабара силовики затримали заступника начальника ВСП КРВФ «Енергозбут» за підозрою в отримання хабара, йому оголосили підозру, нині він знаходиться під домашнім арештом.

В суді прокуратура Києва клопотала про відсторонення його на два місяці від займаної посади і суд це клопотання задовольнив. Клопотання про тримання під вартою суд не задовольнив, призначивши домашній арешт.

У оприлюдненому судовому рішенні не фігурує начальник Київського регіонального відділення філії «Енергозбут» Олег Ковтун. Раніше він очолював Вінницьку Державну податкову інспекцію, був керівником «Вінницяобленерго» (у цій же компанії працював Світлак). Також Ковтун встиг попрацювати в апараті Верховного суду України. З 2014 року перебував на посаді уповноваженого з питань запобігання та виявлення корупції в державній інспекції сільського господарства у Вінницькій області.

Разом з тим у оприлюдненому судовому рішенні вказується, що до злочину причетні ОСОБА_2, ОСОБА_5, ОСОБА_6 і ОСОБА_7. З невідомих причин взагалі не згадуються ОСОБА_1, ОСОБА_3 і ОСОБА_4.

Власниками ТОВ «Зернолія» є киянки Любов Єрмакова та Ірина Святецька. Чоловік останньої – Микола Святецький, в своїй декларації написав, що працює суддею місцевого суду, не вказавши його назву і географічне розташування. У відкритих джерелах є лише інформація, що він власником ТОВ «Феміда-інвест» (зараз ця фірма в стані припинення) і заробляє від підприємницької діяльності до 5 млн грн. на рік.

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