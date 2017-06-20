Ще 53 мільйони отримає «приватівець» за коштовний ремонт дороги через Ворохту

Служба автомобільних доріг в Івано-Франківській області 16 червня за результатами тендеру замовила ТОВ «ПБС» поточний середній ремонт автодороги державного значення Р-24 Татарів – Кам’янець-Подільський на 52,80 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До кінця 2018 року трасу відремонтують на ділянці км 5+050 – км 10+450 довжиною 5,4 км через селище Ворохта у середньому по 9,78 млн грн. за кілометр.

Кошториси не були оприлюднені. У наведеному нижче протоколі узгодження цін на матеріальні ресурси враховано 20% ПДВ, однак невідомо, чи включено вартість доставки.

Щебенево-мастикова суміш ЩМА-15 коштує 2 635 грн./т. Днями на тендері Полтавської САД щодо шляхопроводу і розв’язки вона коштувала 1 806 грн./т без ПДВ і доставки.

Бетон В30 F200 W6 коштує 2 277 грн./куб м. Його види можна знайти у відкритих продажу без доставки по 1 193-1 389 грн./куб. м.

Пісок природний рядовий замовили по 300 грн./куб. м, тоді як його ринкова ціна без ПДВ і доставки в середньому не перевищує 100 грн.

Щебінь фракції 10-20 марки М1000 обійдеться у 859 грн./куб. м. Нещодавно на тендері Управління капітального будівництва Дніпропетровської облдержадміністрації він коштував 205 грн./куб. м без ПДВ і доставки.

Асфальтобетон щільний крупнозернистий типу А марки 1 коштує 1 922 грн./т. У квітні він продавався гуртом без доставки по 1 490 грн./т.

Передбачено гарантійний строк у 10 років та забезпечення виконання зобов’язань 0,1%. На заробітну плату піде 831 тис грн., тобто півтора відсотка загальної вартості підряду. На прибуток відведено ще третину відсотка – 165 тис грн.

Ціна угоди на три відсотки нижча від очікуваної вартості закупівлі в 54,31 млн грн.

Єдиним конкурентом із різницею в ціні у відсоток було ТОВ «Будівельна компанія «Дорлідер».

Фірму «ПБС» контролює нардеп Олександр Шевченко, який обрався від «Блоку Петра Порошенка», а потім вийшов із фракції. Раніше він керував курортом «Буковель», який належав Геннадію Боголюбову та Ігорю Коломойському. Курорт був у заставі «Приватбанку», який минулого грудня було націоналізовано.

Усього з 2010 року компанія отримала держпідрядів на 6,17 млрд грн.

Нагадаємо, Державна фіскальна служба підозрює посадовців «ПБС» в завищенні вартості робіт з ремонту цих самих доріг на 25,10 млн грн.

Олександр Шевченко користується підтримкою іншого нардепа від БПП – Анатолія Матвієнка. Колишній голова Вінницької облдержадміністрації є дядьком ще одного впливового нардепа від БПП Сергія Березенка, екс-голови Держуправління справами. У 2015 році Матвієнко разом із нардепами Михайлом Довбенком та Юрієм Дерев’янком зупиняв розпочатий іншим підрядником ремонт дороги Н-09 Мукачеве – Львів поблизу смт. Більшівці Галицького району Івано-Франківської обл. Після того Шевченко і Матвієнко демонстрували тодішньому прем’єр-міністру Арсенію Яценюку відремонтовану трасу Львів – Івано-Франківськ біля Галича.

«БК «Дорлідер» Хачика Амірханяна раніше належала громадянину Росії Вагінаку Аветісяну. Фірма знаходиться за адресою Одеська обл., Комінтернівський р-н, шосе Старокиївське, 21 км, буд. 30а. Там само було прописане ПП «Дорлідер», яке нині зветься «Південьдортех» і належить Гарніку Погосяну. Свого часу власником цієї фірми був громадянин Росії Завен Степанян, а Погосян нею керував.

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