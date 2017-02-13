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Фіскали звинувачують «приватівську» фірму у завищенні ремонту доріг Прикарпаття на 25 мільйонів

13 Лютого 2017

Державна фіскальна служба підозрює посадовців ТОВ «ПБС» в завищенні вартості робіт з ремонту двох трас в Івано-Франківській області на 25,10 млн грн.

По це стало відомо з ухвали Івано-Франківський міський суд Івано-Франківської області.

Фіскали підозрюють, що впродовж 2015 року «ПБС» при ремонті траси Н-09 Мукачеве-Львів завищило ціни на щебінь, бетон, бітум та бітумну емульсію на 22,00 млн грн. Будматеріали по завищеним цінам були придбані у низки пов’язаних фірм.

Крім того, в 2016 році «ПБС» виконувало ремонт траси Н-10 Стрий-Мамалига. ДФС підозрює, що фірма через торгівельні операції з пов’язаними підприємствами завищило цін на дорожній бітум на 3,10 млн грн.

З матеріалів суду відомо, що нині Державна аудиторська служба проводить перевірку Служби автомобільних доріг Івано-Франківської області, яка виступала замовником робіт та перевіряла їх якість і ціну. В суді фіскали попросили продовжити термін перевірки суд це клопотання задовольнив.

Фірму «ПБС» контролює нардеп Олександр Шевченко, який обрався від «Блоку Петра Порошенка», а потім вийшов із фракції. Раніше він керував курортом «Буковель», який належав Геннадію Боголюбову та Ігорю Коломойському. Курорт був в заставі «Приватбанку», який минулого грудня було націоналізовано.

З червня 2015 року «ПБС» отримав підрядів Львівської, Івано-Франківської та Закарпатської служб на поточний середній ремонт дороги Н-09 Мукачеве-Львів на суму 3,35 млрд грн. На ремонт траси Р-09 Стрий –Мамалига минулого року фірма отримала 757,74 млн грн.

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